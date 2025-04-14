https://ukraina.ru/20250414/amerikanskie-smi-v-kieve-perestali-obmanyvatsya-po-povodu-f-16--1062504261.html

Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16

Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16 - 14.04.2025 Украина.ру

Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16

От Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16 и их мощи. В Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения "4+". Об этом 14 апреля написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM)

2025-04-14T11:56

2025-04-14T11:56

2025-04-14T11:56

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владимир зеленский

ввс

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су-35

россия

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В публикации отмечается, что 12 апреля украинские ВВС потеряли очередной F-16 и пилота. Позднее Минобороны РФ подтвердило, что силам противовоздушной обороны удалось сбить американский истребитель. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат, на которого ссылается издание, заявил, что старые F-16 не способны противостоять российским истребителям, в частности Су-35 поколения "4+". По его словам, "для противостояния русским самолетам нужны наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а также бортовые радары класса "воздух — воздух".Также в понедельник, 14 апреля, Владимир Зеленский заявил, что США так и не поставили Украине дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot, несмотря на ранее данные обещания. Подробности в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину.Глава киевского режима тем временем дал интервью телеканалу CBS News. Подробнее о главных заявлениях украинского политика — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.

https://ukraina.ru/20250414/voyna-baydena-usloviya-dlya-postavki-taurus-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-aprelya-1062501805.html

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, ввс, f-16, су-35, россия