Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16 - 14.04.2025 Украина.ру
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Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16
Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16 - 14.04.2025 Украина.ру
Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16
От Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16 и их мощи. В Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения "4+". Об этом 14 апреля написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM)
2025-04-14T11:56
2025-04-14T11:56
новости
украина
сша
киев
владимир зеленский
ввс
f-16
су-35
россия
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В публикации отмечается, что 12 апреля украинские ВВС потеряли очередной F-16 и пилота. Позднее Минобороны РФ подтвердило, что силам противовоздушной обороны удалось сбить американский истребитель. Представитель украинских ВВС Юрий Игнат, на которого ссылается издание, заявил, что старые F-16 не способны противостоять российским истребителям, в частности Су-35 поколения "4+". По его словам, "для противостояния русским самолетам нужны наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а также бортовые радары класса "воздух — воздух".Также в понедельник, 14 апреля, Владимир Зеленский заявил, что США так и не поставили Украине дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot, несмотря на ранее данные обещания. Подробности в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину.Глава киевского режима тем временем дал интервью телеканалу CBS News. Подробнее о главных заявлениях украинского политика — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
https://ukraina.ru/20250414/voyna-baydena-usloviya-dlya-postavki-taurus-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-aprelya-1062501805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, ввс, f-16, су-35, россия
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, ВВС, F-16, Су-35, Россия

Американские СМИ: в Киеве перестали обманываться по поводу F-16

11:56 14.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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От Украины давно не было слышно об американских истребителях F-16 и их мощи. В Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения "4+". Об этом 14 апреля написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM)
В публикации отмечается, что 12 апреля украинские ВВС потеряли очередной F-16 и пилота. Позднее Минобороны РФ подтвердило, что силам противовоздушной обороны удалось сбить американский истребитель.
Представитель украинских ВВС Юрий Игнат, на которого ссылается издание, заявил, что старые F-16 не способны противостоять российским истребителям, в частности Су-35 поколения "4+". По его словам, "для противостояния русским самолетам нужны наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а также бортовые радары класса "воздух — воздух".
Также в понедельник, 14 апреля, Владимир Зеленский заявил, что США так и не поставили Украине дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot, несмотря на ранее данные обещания. Подробности в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину.
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
14 апреля, 09:03
Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреляПрезидент США Дональд Трамп охарактеризовал происходящее на Украине. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал условия, при которых Украина получит ракеты Taurus
Глава киевского режима тем временем дал интервью телеканалу CBS News. Подробнее о главных заявлениях украинского политика — в публикации Зеленский ответил, как закончится война на Украине.
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