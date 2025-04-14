Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа - 14.04.2025 Украина.ру
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Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа
Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа
Владимир Зеленский всегда поддерживал намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение суток. Об этом украинский политик заявил в интервью CBS. Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T13:44
2025-04-14T13:44
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Владимир Зеленский всегда поддерживал намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение суток. Об этом украинский политик заявил в интервью CBS.Зеленский напомнил о предвыборных заявлениях Трампа, обещавшего завершить конфликт на Украине за 24 часа."Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа - еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро", - сказал Зеленский.При этом он обратил внимание на то, что никто не заставлял американскую сторону давать такие обещания.Он также выразил недоверие к России в переговорном процессе, который Киев с Москвой не ведёт. При этом Зеленский отметил, что переговоры с ней когда-нибудь состоятся.В программе 60 Minutes с интервью Зеленского телеканал CBS сообщил о гибели 100 тысяч украинских военнослужащих во время СВО. На это отреагировал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, заявивший, что Зеленский таких цифр в интервью не называл.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, дипломатические отношения, сво, сша
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры, дипломатические отношения, СВО, США

Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа

13:44 14.04.2025
 
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Владимир Зеленский всегда поддерживал намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение суток. Об этом украинский политик заявил в интервью CBS.
Зеленский напомнил о предвыборных заявлениях Трампа, обещавшего завершить конфликт на Украине за 24 часа.
"Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа - еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро", - сказал Зеленский.
При этом он обратил внимание на то, что никто не заставлял американскую сторону давать такие обещания.
"Но сам призыв - "давайте закончим войну за 24 часа", саму атмосферу, мы поддерживали, потому что мы хотели завершить войну", - отметил Зеленский.
Он также выразил недоверие к России в переговорном процессе, который Киев с Москвой не ведёт. При этом Зеленский отметил, что переговоры с ней когда-нибудь состоятся.
"Конечно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению", - сказал украинский политик.
В программе 60 Minutes с интервью Зеленского телеканал CBS сообщил о гибели 100 тысяч украинских военнослужащих во время СВО. На это отреагировал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, заявивший, что Зеленский таких цифр в интервью не называл.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
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