https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-zaveril-v-podderzhke-zayavleniya-trampa-zavershit-voynu-za-24-chasa-1062508295.html
Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа
Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский заверил в поддержке заявления Трампа завершить войну за 24 часа
Владимир Зеленский всегда поддерживал намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение суток. Об этом украинский политик заявил в интервью CBS. Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T13:44
2025-04-14T13:44
2025-04-14T13:44
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
дипломатические отношения
сво
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062166358_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_1d11e7c91d75cb759ddb7f315d4a2f3e.jpg
Владимир Зеленский всегда поддерживал намерение Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение суток. Об этом украинский политик заявил в интервью CBS.Зеленский напомнил о предвыборных заявлениях Трампа, обещавшего завершить конфликт на Украине за 24 часа."Я всегда поддерживал сигнал президента Трампа - еще тогда, когда он баллотировался, что он хочет завершить войну быстро", - сказал Зеленский.При этом он обратил внимание на то, что никто не заставлял американскую сторону давать такие обещания.Он также выразил недоверие к России в переговорном процессе, который Киев с Москвой не ведёт. При этом Зеленский отметил, что переговоры с ней когда-нибудь состоятся.В программе 60 Minutes с интервью Зеленского телеканал CBS сообщил о гибели 100 тысяч украинских военнослужащих во время СВО. На это отреагировал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, заявивший, что Зеленский таких цифр в интервью не называл.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля
украина
россия
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062166358_47:0:974:695_1920x0_80_0_0_e69881ec0861669f47aa0cd5647041c5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, дипломатические отношения, сво, сша
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры, дипломатические отношения, СВО, США