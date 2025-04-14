https://ukraina.ru/20250414/boeviki-vsu-ostanutsya-i-bez-starlinka-i-bez-dronov-baranchik-o-voyne-ssha-i-kitaya-1062504753.html
Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая
Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая - 14.04.2025 Украина.ру
Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал, как торговая война Трампа изменит российско-китайские отношения, что будет с украинскими выборами и Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T12:13
2025-04-14T12:13
2025-04-14T12:13
видео
китай
сша
россия
дональд трамп
юрий баранчик
эксперты
сво
торговая война
кнр (китай)
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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал, как торговая война Трампа изменит российско-китайские отношения, что будет с украинскими выборами и кто будет делить мир на сферы влияния. 00:29 – Торговая война между США и Китаем; 05:09 – Российско-китайские отношения в новых условиях и конфронтация США с КНР; 06:49 – Отношения Китая и Европы; 08:20 – PR-позиция Трампа; 10:07 – Что будет с Украиной? 10:57 – США или Китай: кто важнее для России? 12:02 – Как Трамп будет менять мировую повестку? 13:03 – Мораторий на удары по энергетике и продвижение России на фронте; 16:42 – Чего Россия добилась за три года СВО? ТГ-канал Юрия Баранчика – https://t.me/barantchik
китай
сша
россия
кнр (китай)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал, как торговая война Трампа изменит российско-китайские отношения, что будет с украинскими выборами и кто будет делить мир на сферы влияния.
00:29 – Торговая война между США и Китаем;
05:09 – Российско-китайские отношения в новых условиях и конфронтация США с КНР;
06:49 – Отношения Китая и Европы;
08:20 – PR-позиция Трампа;
10:07 – Что будет с Украиной?
10:57 – США или Китай: кто важнее для России?
12:02 – Как Трамп будет менять мировую повестку?
13:03 – Мораторий на удары по энергетике и продвижение России на фронте;
16:42 – Чего Россия добилась за три года СВО?
ТГ-канал Юрия Баранчика – https://t.me/barantchik