https://ukraina.ru/20250414/boeviki-vsu-ostanutsya-i-bez-starlinka-i-bez-dronov-baranchik-o-voyne-ssha-i-kitaya-1062504753.html

Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая

Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая - 14.04.2025 Украина.ру

Боевики ВСУ останутся и без "Старлинка", и без дронов? Баранчик о войне США и Китая

Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал, как торговая война Трампа изменит российско-китайские отношения, что будет с украинскими выборами и Украина.ру, 14.04.2025

2025-04-14T12:13

2025-04-14T12:13

2025-04-14T12:13

видео

китай

сша

россия

дональд трамп

юрий баранчик

эксперты

сво

торговая война

кнр (китай)

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Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру проанализировал, как торговая война Трампа изменит российско-китайские отношения, что будет с украинскими выборами и кто будет делить мир на сферы влияния. 00:29 – Торговая война между США и Китаем; 05:09 – Российско-китайские отношения в новых условиях и конфронтация США с КНР; 06:49 – Отношения Китая и Европы; 08:20 – PR-позиция Трампа; 10:07 – Что будет с Украиной? 10:57 – США или Китай: кто важнее для России? 12:02 – Как Трамп будет менять мировую повестку? 13:03 – Мораторий на удары по энергетике и продвижение России на фронте; 16:42 – Чего Россия добилась за три года СВО? ТГ-канал Юрия Баранчика – https://t.me/barantchik

китай

сша

россия

кнр (китай)

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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