https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-popytalsya-napugat-mir-eskalatsiey-konflikta-1062507957.html
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта
Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе
2025-04-14T13:33
2025-04-14T13:33
2025-04-14T13:33
новости
китай
европа
северная корея
владимир зеленский
нато
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"Иран, Северная Корея, Китай - три страны, уже вовлеченные в эту войну и будут вовлечены другие или будет вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить", - предупредил Зеленский.Он назвал такие страны "интересантами" и заверил, что их мотивация к продолжению боевых действий будет со временем расти.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.Подробнее - в материале Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений на сайте Украина.ру.
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, европа, северная корея, владимир зеленский, нато
Новости, Китай, Европа, Северная Корея, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта
Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе
"Иран, Северная Корея, Китай - три страны, уже вовлеченные в эту войну и будут вовлечены другие или будет вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить", - предупредил Зеленский.
Он назвал такие страны "интересантами" и заверил, что их мотивация к продолжению боевых действий будет со временем расти.
"Это последствия любой продолжительной войны. Считаю, что это риск для всех - в первую очередь для Европы. А Европа - это большинство стран НАТО, а большинство стран НАТО, значит, это участие США... Для всего мира не будет безопасного места", - добавил Зеленский, назвав такой ход событий "мировой войной".
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай
всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине
и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.