https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-popytalsya-napugat-mir-eskalatsiey-konflikta-1062507957.html

Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта

Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта - 14.04.2025 Украина.ру

Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта

Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе

2025-04-14T13:33

2025-04-14T13:33

2025-04-14T13:33

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северная корея

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"Иран, Северная Корея, Китай - три страны, уже вовлеченные в эту войну и будут вовлечены другие или будет вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить", - предупредил Зеленский.Он назвал такие страны "интересантами" и заверил, что их мотивация к продолжению боевых действий будет со временем расти.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.Подробнее - в материале Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений на сайте Украина.ру.

китай

европа

северная корея

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новости, китай, европа, северная корея, владимир зеленский, нато