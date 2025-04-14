Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
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Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта
Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе
2025-04-14T13:33
2025-04-14T13:33
новости
китай
европа
северная корея
владимир зеленский
нато
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"Иран, Северная Корея, Китай - три страны, уже вовлеченные в эту войну и будут вовлечены другие или будет вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить", - предупредил Зеленский.Он назвал такие страны "интересантами" и заверил, что их мотивация к продолжению боевых действий будет со временем расти.Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.Подробнее - в материале Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений на сайте Украина.ру.
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новости, китай, европа, северная корея, владимир зеленский, нато
Новости, Китай, Европа, Северная Корея, Владимир Зеленский, НАТО

Зеленский попытался напугать мир эскалацией конфликта

13:33 14.04.2025
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский в интервью CBS не исключил, что существует риск эскалации украинского конфликта в глобальном масштабе
"Иран, Северная Корея, Китай - три страны, уже вовлеченные в эту войну и будут вовлечены другие или будет вовлечено большое количество войск этих стран, если эту войну не остановить", - предупредил Зеленский.
Он назвал такие страны "интересантами" и заверил, что их мотивация к продолжению боевых действий будет со временем расти.

"Это последствия любой продолжительной войны. Считаю, что это риск для всех - в первую очередь для Европы. А Европа - это большинство стран НАТО, а большинство стран НАТО, значит, это участие США... Для всего мира не будет безопасного места", - добавил Зеленский, назвав такой ход событий "мировой войной".

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай всегда был привержен политическому урегулированию кризиса на Украине и никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон. Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса и считает, что мирное соглашение должно быть справедливым, обязывающим и приемлемым для всех вовлеченных сторон.
Подробнее - в материале Китай посоветовал Киеву не делать безответственных заявлений на сайте Украина.ру.
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