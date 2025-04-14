https://ukraina.ru/20250414/krupnyy-biznes-es-smotrit-na-rossiyskiy-gaz-iz-za-trampa--reuters-1062508448.html

Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters

Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters - 14.04.2025 Украина.ру

Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters

Из-за позиции президента США Дональда Трампа крупный бизнес ЕС все чаще призывает к возобновлению поставок российского газа. Об этом 14 апреля написало агентство Reuters

2025-04-14T13:51

2025-04-14T13:51

2025-04-14T13:51

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

ес

газ

российский газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060806179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aef00a552524f5608fedc29a1ad11866.jpg

Отмечается, что американский СПГ (сжиженный природный газ) помогал Европе компенсировать дефицит, однако Трамп "пошатнул отношения" и стал использовать энергетику как разменную монету в торговых переговорах.Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждают разблокировку поставок газа в Европу. Подробнее о нынешнем ходе газовой войны — в публикации США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа.Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов. По ее словам, отказ от российских энергоресурсов обошелся Евросоюзу в почти триллион евро, пострадали благополучие обывателей и интересы крупного бизнеса.

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, газ, российский газ