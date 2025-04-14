Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Из-за позиции президента США Дональда Трампа крупный бизнес ЕС все чаще призывает к возобновлению поставок российского газа. Об этом 14 апреля написало агентство Reuters
Отмечается, что американский СПГ (сжиженный природный газ) помогал Европе компенсировать дефицит, однако Трамп "пошатнул отношения" и стал использовать энергетику как разменную монету в торговых переговорах.
"На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может быть хорошей идеей", — заявляется в публикации.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждают разблокировку поставок газа в Европу. Подробнее о нынешнем ходе газовой войны — в публикации США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов. По ее словам, отказ от российских энергоресурсов обошелся Евросоюзу в почти триллион евро, пострадали благополучие обывателей и интересы крупного бизнеса.
Подписывайся на