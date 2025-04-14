Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters - 14.04.2025 Украина.ру
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Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters
Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters - 14.04.2025 Украина.ру
Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters
Из-за позиции президента США Дональда Трампа крупный бизнес ЕС все чаще призывает к возобновлению поставок российского газа. Об этом 14 апреля написало агентство Reuters
2025-04-14T13:51
2025-04-14T13:51
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Отмечается, что американский СПГ (сжиженный природный газ) помогал Европе компенсировать дефицит, однако Трамп "пошатнул отношения" и стал использовать энергетику как разменную монету в торговых переговорах.Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждают разблокировку поставок газа в Европу. Подробнее о нынешнем ходе газовой войны — в публикации США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа.Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов. По ее словам, отказ от российских энергоресурсов обошелся Евросоюзу в почти триллион евро, пострадали благополучие обывателей и интересы крупного бизнеса.
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новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, газ, российский газ
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, газ, российский газ

Крупный бизнес ЕС "смотрит" на российский газ из-за Трампа — Reuters

13:51 14.04.2025
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанкМолдавия возобновила поставки газа в Приднестровье
Молдавия возобновила поставки газа в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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Из-за позиции президента США Дональда Трампа крупный бизнес ЕС все чаще призывает к возобновлению поставок российского газа. Об этом 14 апреля написало агентство Reuters
Отмечается, что американский СПГ (сжиженный природный газ) помогал Европе компенсировать дефицит, однако Трамп "пошатнул отношения" и стал использовать энергетику как разменную монету в торговых переговорах.
"На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром" может быть хорошей идеей", — заявляется в публикации.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва и Вашингтон обсуждают разблокировку поставок газа в Европу. Подробнее о нынешнем ходе газовой войны — в публикации США отберут у Украины её козырь и отомстят за попытку обмануть Трампа.
Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС разрушает свою экономику отказом от российских энергоресурсов. По ее словам, отказ от российских энергоресурсов обошелся Евросоюзу в почти триллион евро, пострадали благополучие обывателей и интересы крупного бизнеса.
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