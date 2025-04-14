Пушков рассказал о главном препятствии на пути к решению конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
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Пушков рассказал о главном препятствии на пути к решению конфликта
Пушков рассказал о главном препятствии на пути к решению конфликта - 14.04.2025 Украина.ру
Пушков рассказал о главном препятствии на пути к решению конфликта
Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
2025-04-14T12:11
2025-04-14T12:11
новости
киев
сша
алексей пушков
украина
дональд трамп
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"Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. Но эти заверения были даны, чтобы умаслить Трампа и загладить скандальный "обмен мнениями" в Белом доме. Это был не более, чем тактический ход. В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", - написал Пушков.Подробнее - в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, сша, алексей пушков, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Киев, США, Алексей Пушков, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Пушков рассказал о главном препятствии на пути к решению конфликта

12:11 14.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Президенту США Дональду Трампу пора осознать, что именно киевский режим является препятствием к решению конфликта на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале сенатор РФ Алексей Пушков
"Позиция Зеленского насчет отказа от переговоров с Россией не изменилась. По непонятным причинам в Вашингтоне сделали вид, что поверили его недавним заверениям в том, что он хочет прекращения войны. Но эти заверения были даны, чтобы умаслить Трампа и загладить скандальный "обмен мнениями" в Белом доме. Это был не более, чем тактический ход. В интервью CBS Зеленский ясно сказал, что урегулирования не хочет. Трампу пора осознать, что именно Киев является главным препятствием к урегулированию", - написал Пушков.
Подробнее - в материале Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину на сайте Украина.ру.
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