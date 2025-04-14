Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
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Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области
Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области
Сейчас для ВС РФ Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2025-04-14T05:45
2025-04-14T05:45
новости
россия
курская область
гуево
освобождение
белгородская область
сумская область
наступление
граница
вс рф
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Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", – говорится в официальном сообщении ведомства.По мнению политолога, сейчас Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель, отметил Подлесный. После этого ВС РФ выйдут на государственную границу и пойдут дальше. Тем более, в Сумской области воска уже формируют единый плацдарм, указал собеседник издания."Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей", – подчеркнул эксперт.Шансы на это есть, учитывая, сколько систем ПВО врага российские бойцы уже повыбивали на этом направлении, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250412/1062482414.html
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курская область
гуево
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новости, россия, курская область, гуево, освобождение, белгородская область, сумская область, наступление, граница, вс рф, вдв, десант, сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Курская область, Гуево, освобождение, Белгородская область, Сумская область, наступление, граница, ВС РФ, ВДВ, десант, СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области

05:45 14.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Вручение госнаград военнослужащим группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас для ВС РФ Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", – говорится в официальном сообщении ведомства.
По мнению политолога, сейчас Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель, отметил Подлесный.
После этого ВС РФ выйдут на государственную границу и пойдут дальше. Тем более, в Сумской области воска уже формируют единый плацдарм, указал собеседник издания.
"Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей", – подчеркнул эксперт.
Шансы на это есть, учитывая, сколько систем ПВО врага российские бойцы уже повыбивали на этом направлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.
Коллаж: Юрий Баранчик интервью
12 апреля, 07:00
Юрий Баранчик: До конца лета Трамп может отдать Украину России, чтобы к осени применить силу против КитаяВсе идет к глобальному договору. Мирно подписан он не будет, потому что у всех свои амбиции. Но рано или поздно будет установлена новая Вестфальская система, которая будет состоять из России, США и Китая, считает эксперт по геополитике Юрий Баранчик
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