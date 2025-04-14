Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение госнаград военнослужащим группировки войск "Запад"
Сейчас для ВС РФ Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", – говорится в официальном сообщении ведомства.
По мнению политолога, сейчас Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель, отметил Подлесный.
После этого ВС РФ выйдут на государственную границу и пойдут дальше. Тем более, в Сумской области воска уже формируют единый плацдарм, указал собеседник издания.
"Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей", – подчеркнул эксперт.
Шансы на это есть, учитывая, сколько систем ПВО врага российские бойцы уже повыбивали на этом направлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.
О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.
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