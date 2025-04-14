https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html

Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области

Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

Армия пойдет дальше: Подлесный раскрыл, как будут действовать ВС РФ после освобождения Курской области

Сейчас для ВС РФ Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-14T05:45

2025-04-14T05:45

2025-04-14T05:45

новости

россия

курская область

гуево

освобождение

белгородская область

сумская область

наступление

граница

вс рф

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Российская войсковая группировка "Север" освободила Гуево в Курской области. Об этом 8 апреля сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево Курской области", – говорится в официальном сообщении ведомства.По мнению политолога, сейчас Курское и Белгородское направления плавно превращаются в Сумское. За ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель, отметил Подлесный. После этого ВС РФ выйдут на государственную границу и пойдут дальше. Тем более, в Сумской области воска уже формируют единый плацдарм, указал собеседник издания."Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей", – подчеркнул эксперт.Шансы на это есть, учитывая, сколько систем ПВО врага российские бойцы уже повыбивали на этом направлении, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ" на сайте Украина.ру.О том как развивается ситуация в Сумской области – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250412/1062482414.html

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