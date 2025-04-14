Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс - 14.04.2025 Украина.ру
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Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс - 14.04.2025 Украина.ру
Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
На Западной Украине супружеская пара преподавателей помогала уклонистам избежать мобилизации за денежное вознаграждение в валюте США. Об этом 14 апреля сообщила Нацполиция Украины.
2025-04-14T13:25
2025-04-14T13:25
новости
тернопольская область
западная украина
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нацполиция
уклонисты
сво
мобилизация
новости украины
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"Нацполиция разоблачила супругов преподавателей из Тернопольщины, вымогавших 17 000 долларов за "помощь" в отсрочке от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.За эту сумму супруги - преподаватели местных учебных заведений обещали мужчине помочь оформить документы по уходу за их родственником и документы об отсрочке от призыва на военную службу. Схему раскрыли оперативники и следователи полиции Тернопольской области."Для правдоподобия дельцы уверяли, что имеют знакомства и в медучреждениях, и в ТЦК, поэтому проблем с оформлением документов не возникнет. За свою услугу педагоги попросили и получили 17 тысяч долларов", - отметили полицейские.Следствие продолжается. Преподавателям угрожают лишения свободы.Ранее на эту тему: "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов
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новости, тернопольская область, западная украина, украина, нацполиция, уклонисты, сво, мобилизация, новости украины
Новости, Тернопольская область, Западная Украина, Украина, Нацполиция, уклонисты, СВО, мобилизация, Новости Украины

Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс

13:25 14.04.2025
 
преподаватели Тернопольской области помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
преподаватели Тернопольской области помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
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На Западной Украине супружеская пара преподавателей помогала уклонистам избежать мобилизации за денежное вознаграждение в валюте США. Об этом 14 апреля сообщила Нацполиция Украины.
"Нацполиция разоблачила супругов преподавателей из Тернопольщины, вымогавших 17 000 долларов за "помощь" в отсрочке от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.
За эту сумму супруги - преподаватели местных учебных заведений обещали мужчине помочь оформить документы по уходу за их родственником и документы об отсрочке от призыва на военную службу. Схему раскрыли оперативники и следователи полиции Тернопольской области.
"Для правдоподобия дельцы уверяли, что имеют знакомства и в медучреждениях, и в ТЦК, поэтому проблем с оформлением документов не возникнет. За свою услугу педагоги попросили и получили 17 тысяч долларов", - отметили полицейские.
Следствие продолжается. Преподавателям угрожают лишения свободы.
Ранее на эту тему: "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов
Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов
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