https://ukraina.ru/20250414/ternopolskaya-oblast-prepodavateli-pomogali-uklonitsya-ot-mobilizatsii-za-17-tys-1062507819.html
Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс - 14.04.2025 Украина.ру
Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
На Западной Украине супружеская пара преподавателей помогала уклонистам избежать мобилизации за денежное вознаграждение в валюте США. Об этом 14 апреля сообщила Нацполиция Украины.
2025-04-14T13:25
2025-04-14T13:25
2025-04-14T13:25
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тернопольская область
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новости украины
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"Нацполиция разоблачила супругов преподавателей из Тернопольщины, вымогавших 17 000 долларов за "помощь" в отсрочке от мобилизации", - сказано в официальном сообщении.За эту сумму супруги - преподаватели местных учебных заведений обещали мужчине помочь оформить документы по уходу за их родственником и документы об отсрочке от призыва на военную службу. Схему раскрыли оперативники и следователи полиции Тернопольской области."Для правдоподобия дельцы уверяли, что имеют знакомства и в медучреждениях, и в ТЦК, поэтому проблем с оформлением документов не возникнет. За свою услугу педагоги попросили и получили 17 тысяч долларов", - отметили полицейские.Следствие продолжается. Преподавателям угрожают лишения свободы.Ранее на эту тему: "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов Автор издания Украина.ру Олег Хавич рассмотрел проблему в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, тернопольская область, западная украина, украина, нацполиция, уклонисты, сво, мобилизация, новости украины
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Тернопольская область: преподаватели помогали уклониться от мобилизации за $17 тыс
На Западной Украине супружеская пара преподавателей помогала уклонистам избежать мобилизации за денежное вознаграждение в валюте США. Об этом 14 апреля сообщила Нацполиция Украины.