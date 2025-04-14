https://ukraina.ru/20250414/beschestnyy-deyatel-zelenskiy-razozlil-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-14-aprelya-1062507146.html

"Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля

"Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру

"Бесчестный деятель": Зеленский разозлил Трампа, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 апреля

Президент США Дональд Трамп выступил против телеканала CBS после интервью последнего с Владимиром Зеленским. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-14T13:17

2025-04-14T13:17

2025-04-14T17:48

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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал телеканал CBS после того, как там появилось интервью с Владимиром Зеленским."Почти каждую неделю программа 60 Minutes <...> упоминает имя Трампа в уничижительном и порочащем ключе, но передача на этих выходных превосходит все. Они показали не один, а два главных сюжета о Трампе, один из них связан с конфликтом на Украине, которого, как я говорил, никогда бы не случилось, если бы результаты выборов 2020 года не были украдены, то есть, если бы я был президентом, а второй сюжет связан с Гренландией и создает ложное, ошибочное и сфабрикованное представление о нашей стране под мои руководством", — негодовал Трамп.Он также заявил, что подаёт в суд на шоу 60 Minutes, CBS и Paramount "за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи"."Они — не новостное шоу, а бесчестный политический деятель, просто замаскированный под "новости", и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают", — подчеркнул Трамп.Президент США заявил, что надеется, что Федеральная комиссия по связи (FCC) во главе с её председателем Бренданом Карром "наложит максимальные штрафы и наказание, которые являются существенными, за их незаконное и противоправное поведение".В упомянутом Трампом интервью Зеленский среди прочего заявил, что США, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года, так и не договорились с Украиной о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем Patriot."Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", — сказал Зеленский в интервью CBS.Он заявил, что если Украина и Штаты "партнёры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".Также Зеленский указал, что Украина просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнёров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос. Зеленский заявил, что Украина нуждается в десяти системах, чтобы закрыть некоторые города. Учитывая стоимость за единицу — $1,5 млрд долларов, Украина готова "найти" и заплатить необходимые $15 млрд на системы. По словам Зеленского, без помощи США Украина будет нести большие потери - человеческое и территориальные.В качестве альтернативы Зеленский предложил получение лицензий на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним. В странах Европы и Азии, не вовлечённых в активные боевые действия, по словам Зеленского, уже развёрнуты аналогичные американские комплексы. По его мнению, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем ВСУ через аренду.Обстрелы и налётыУтром 14 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников по территории России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 БпЛА – над территорией Брянской области, 10 БпЛА – над территорией Орловской области, по 3 БпЛА – над территориями Курской и Тульской областей, 2 БпЛА – над территорией Калужской области, 1 БпЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 36 ударов.На горловском направлении ВСУ осуществили 36 атак, на донецком направлении — одну вооружённую атаку, выпустив всего 79 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены пять жилых домостроений, легковой автомобиль и 11 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности семь снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявляли ракетную и авиационную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 41 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 41 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 4; Малая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 3; Великие Копани — 2; Геройское — 2; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 4; Алёшки — 6; Новая Каховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Кроме того, как сообщили в администрации Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ атаковали 12 раз Горностаевский округ с помощью БпЛА."Атакам подверглись населённые пункты Каиры, Горностаевка и Заводовка. Информация о пострадавших не поступала", — отмечалось в сообщении.Утром 14 апреля глава Новой Каховки Виталий Гура сообщил о погибшем от обстрела мирном жителе."В результате обстрела погиб мужчина 1963 года рождения. Его труп был обнаружен возле Дома культуры в микрорайоне Основа г. Новой Каховки. Погибший работал сотрудником ГУП "Облводоканал" Новокаховского ТПУ. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", — написал Гура в своём телеграм-канале.Он призвал всех жителей сохранять осторожность и проявлять бдительность.Утром 14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгороде в результате падения обломков от сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома, указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Варваровка, Головино, Николаевка, Никольское, Пушкарное и Ясные Зори подверглись атакам 12 беспилотников, пять из которых сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори повреждено здание социального объекта, в селе Николаевка огнём уничтожено частное домовладение, в посёлке Майский в результате падения обломков от сбитого БПЛА повреждён легковой автомобиль. Сегодня ночью в селе Варваровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены три частных дома, надворная постройка и четыре транспортных средства.В Борисовском районе по селу Цаповка и хутору Климовое нанесены удары четырьмя беспилотниками. В хуторе Климовое повреждено частное домовладение.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое и Карабаново совершены атаки шести беспилотников, из которых два подавлены. В селе Борки повреждены автомобиль, частный дом и надворная постройка. В посёлке Уразово сегодня ночью в результате сбросов четырёх взрывных устройств с БПЛА повреждены два транспортных средства и семь частных домов.В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка, Новое и хутор Бочанка подверглись обстрелу с применением боеприпасов и атакам двух беспилотников."В хуторе Бочанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина. Пострадавшей оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил Гладков.Кроме того, в данном хуторе частично разрушен частный дом и полностью уничтожен огнём находящийся во дворе легковой автомобиль. В селе Новое повреждены три частных дома, в селе Волчья Александровка — грузовой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Мокрая Орловка, Пороз, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 11 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников."В районе села Глотово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ранен мирный житель. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжает амбулаторно", — отмечалось в сводке.В селе Безымено повреждён легковой автомобиль, в селе Гора-Подол — три транспортных средства, частный дом и надворные постройки. Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в посёлке Чапаевский повреждены три квартиры в МКД, частный дом и семь автомобилей, в селе Головчино — многоквартирный дом, два легковых автомобиля и социальный объект, в селе Глотово — заборы двух частных домов и две хозпостройки.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись десяти обстрелам с применением 53 боеприпасов и атакам семи беспилотников, один из которых был сбит. В посёлке Красная Яруга повреждён автомобиль, в селе Вязовое огнём уничтожено частное домовладение."В Ракитянском районе по посёлку Ракитное, селу Илёк-Кошары и хутору Новый Путь совершены атаки пяти беспилотников. В посёлке Ракитное от удара беспилотника по грузовому автомобилю погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В посёлке Ракитное уничтожены огнём два грузовых автомобиля, также повреждены коммерческий объект и один автомобиль, в селе Илёк-Кошары повреждены легковой и грузовой автомобили, в хуторе Новый Путь — частный дом и автомобиль", — писал Гладков.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам 27 беспилотников, из которых 26 были сбиты и подавлены. Обошлось без пострадавших и разрушений.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, трамп и зеленский, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато