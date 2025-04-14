ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области
Комитет региональной безопасности Курской области располагает информацией о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения. Об этом заявил врио главы комитета Олег Горячев на заседании правительства Курской области.
Горячев рассказал о мероприятиях по подготовке к Пасхе в условиях контртеррористической операции. При этом он обратил внимание глав населённых пунктов на привлечение местных дружинников, козьих и других формирований, способных обеспечить правопорядок.
"Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей, но хочу ещё раз напомнить: с 15 марта текущего года введены ограничения на перемещения гражданских лиц в ряде населённых пунктов приграничья, включая прилегающие к ним зоны, сельхозугодья и лесные массивы", - сказал Горячев.
Пользуясь возможность открытого заседания правительства Курской области, он обратился к согражданам.
"Правительство, я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев.
Кроме того, врио главы комитета обратил внимание на проблемы пожарной безопасности в нынешний период.
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