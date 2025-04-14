ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
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ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области
ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области
Комитет региональной безопасности Курской области располагает информацией о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения. Об этом заявил врио главы комитета Олег Горячев на заседании правительства Курской области.
2025-04-14T12:56
2025-04-14T12:56
новости
курская область
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разминирование
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Горячев рассказал о мероприятиях по подготовке к Пасхе в условиях контртеррористической операции. При этом он обратил внимание глав населённых пунктов на привлечение местных дружинников, козьих и других формирований, способных обеспечить правопорядок."Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей, но хочу ещё раз напомнить: с 15 марта текущего года введены ограничения на перемещения гражданских лиц в ряде населённых пунктов приграничья, включая прилегающие к ним зоны, сельхозугодья и лесные массивы", - сказал Горячев.Пользуясь возможность открытого заседания правительства Курской области, он обратился к согражданам.Кроме того, врио главы комитета обратил внимание на проблемы пожарной безопасности в нынешний период.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области
https://ukraina.ru/20250414/armiya-poydet-dalshe-podlesnyy-raskryl-kak-budut-deystvovat-vs-rf-posle-osvobozhdeniya-kurskoy-1062498728.html
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новости, курская область, россия, белгородская область, кто, мины, минирование, разминирование, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, КТО, мины, минирование, разминирование, мирные жители

ВСУ накануне Пасхи целенаправленно минируют кладбища в Курской области

12:56 14.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Комитет региональной безопасности Курской области располагает информацией о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения. Об этом заявил врио главы комитета Олег Горячев на заседании правительства Курской области.
Горячев рассказал о мероприятиях по подготовке к Пасхе в условиях контртеррористической операции. При этом он обратил внимание глав населённых пунктов на привлечение местных дружинников, козьих и других формирований, способных обеспечить правопорядок.
"Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей, но хочу ещё раз напомнить: с 15 марта текущего года введены ограничения на перемещения гражданских лиц в ряде населённых пунктов приграничья, включая прилегающие к ним зоны, сельхозугодья и лесные массивы", - сказал Горячев.
Пользуясь возможность открытого заседания правительства Курской области, он обратился к согражданам.
"Правительство, я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев.
Кроме того, врио главы комитета обратил внимание на проблемы пожарной безопасности в нынешний период.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем СК РФ расследует убийств украинскими военнослужащими мирных жителей Лебедевки в Курской области
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