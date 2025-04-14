Тонкие нюансы толстых обстоятельств - 14.04.2025 Украина.ру
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Тонкие нюансы толстых обстоятельств
Тонкие нюансы толстых обстоятельств - 14.04.2025 Украина.ру
Тонкие нюансы толстых обстоятельств
Довелось поучаствовать в совместном эфире с "горняцким полковником" Эдуардом Басуриным. Давно хотел проверить некоторые свои умозрительные гипотезы на сильном,... Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T14:11
2025-04-14T14:11
мнения
европа
россия
днепропетровск
григорий зиновьев
эдуард басурин
шакурова ольга
крым
чтения
философия
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Довелось поучаствовать в совместном эфире с "горняцким полковником" Эдуардом Басуриным. Давно хотел проверить некоторые свои умозрительные гипотезы на сильном, смелом и конкретном собеседнике. Что получилось, не мне судить. Читатели, слушатели, зрители всегда правы. Или почти всегда. Хотя, честно говоря, спора особо и не получилось - слишком часто наши взгляды совпадали. Но были нюансы.В ходе диалога вспомнилась давняя история. Вдова моего учителя Александра Александровича Зиновьева мечтала ежегодно проводить чтения в память своего выдающегося мужа. Зиновьев к тому периоду был уже канонизирован как классик философии и логики и даже назван одной из мировых интеллектуальных институций "умнейшим мыслителем двадцатого века".Ольга Мироновна обратилась в ряд городов с университетской репутацией, где еще трудились ученики ее мужа, с таким предложением. Отказали. Или не ответили. Даже такие духовные центры, как утонченный Питер. Или амбициозный и в то время еще дружественный Днепропетровск. А тяжеловесный, насквозь "чугунный" Донецк гостеприимно согласился. Были там верные последователи и поклонники философа.Так вот. Наши трехдневные чтения проходили аккурат напротив нового фееричного футбольного стадиона. Он как раз открывался, и весь бомонд тогдашней Украины во главе с президентом слетелся на торжественное мероприятие. Владелец футбольного клуба и его главной арены и пригласил меня на событие.Размеры, технологические новшества, навороты комплекса поражали. Его хозяин не удержался от самодовольного вопроса: "Ну, что впечатляет? Будет наша команда лидером Европы и мира?"Я, с трудом преодолевая синдром благодарного гостя, выдавил: "Нет, не будет."После немой сцены с удивленными глазами присутствующих, в очередной раз рассказал свою любимую историю (извиняюсь перед читателями, с кем я уже многократно делился этим пассажем.)В конце жизни мудрейший Мартин Хайдеггер, вопреки своей привычке, дал публичное интервью. Журналист неожиданно спросил: "А почему немцы делают лучшие машины в мире?" Философ ответил: "Понятия не имею, но могу предположить - потому что наши рабочие еще читают Платона, Аристотеля, Шопенгауэра."Журналист обескураженно переспросил: "А какая связь между "мерсом" и Шопенгауэром?""Не знаю, - ответил мэтр, - но интуитивно предполагаю, что работник, не читавший философов, не сделает и "Мерседес"."И к чему эта история?" - спросил футбольный магнат."К тому, что рядом с вашим событием разворачивалось другое - чествование выдающегося философа Зиновьева. Но никто из футбольных и державных столпов не проявил в этом плане ни малейшего любопытства.""А какая связь между Зиновьевым и футболом?"- спросил олигарх. "Не знаю, но интуитивно предполагаю…"Дальше я не закончил воспоминания. Эдуард Александрович согласно и грустно хмыкнул…Приходится бывать на новых территориях. Понимаю и ,конечно же, ценю титанические усилия властей по решению бесчисленных бытовых, хозяйственных проблем земель, прошедших невероятные испытания. Новые дороги, коммуникации, жилые кварталы, торговые сети дорогого стоят.Только вот без окормления важных и тяжелых материальных сущностей тонкой "духовной материей" уровень жизни не превращается в качество жизни…Немножко из другой сферы. Когда-то спросил у одного признанного специалиста по дорожному строительству об одном мучившем меня вопросе. Почему дороги в одних странах стоят без ремонта годами, а в других покрываются ямами через считанные месяцы.Спец пояснил. Строят, в основном, по общим стандартам. Но "кое-где у нас порой" воруют то, что легче унести - строительную марлю. Она кладется на песчаное основание и не дает туда провалиться щебню, асфальту и прочим "тяжелым сущностям."Цена этого компонента дорожного полотна на фоне других составляющих - копеечная. Но без нее вся работа идет насмарку.Духовная компонента, культура в широком смысле, часто не воспринимается как основа бытия. Но без нее все заваливается и проваливается.Условный "философ" - это не вишенка на торте новых, да и любых земель, это сама основа, фундамент, скрепы бытия…Вот об этом говорил с Басуриным, когда сетовал, что железный характер дончан не всегда легирован тонкой мыслью. Вот это имел в виду, когда на вопрос, с кем должна дружить Россия, ответил "с головой", а не только с армией и флотом. Вот за это волновался, когда сетовал о временном, надеюсь, дисбалансе на новых землях между волей и мудростью…Довелось некогда пересекаться с Чубайсом. Тот имел две, но пламенные страсти. Обожал "Макдональдс" и ненавидел Достоевского. Первого за простоту, второго - за сложность. Русский народ, по его мнению, должен обладать даже не микро-, а нано-мудростью: сытно жрать, в тепле спать. А "достоевщина" - ведь это постоянные муки умственного, духовного и нравственно роста над собой. Типа, не для нас…И здесь мы сходились в согласии с Эдуардом Александровичем - лучше чуток горя от ума, чем полный кайф безмыслия. Хотя еще лучше - ум без горя. Поэтому так хочется узреть новые мощные философские школы, центры, факультеты, издания на желанных новых землях…Много доводилось общаться в прошлом с венгерскими политиками. Некоторые тогда сетовали о "ненормальном" увлечением премьера Орбана венгерской философией. Мол, все его правительство выросло из одного студенческого кружка почитателей философа Иштвана Бибо. А сегодня это чуть ли не единственная европейская страна с шансами на благополучие и развитие…Да и вообще, Венгрия - убедительное свидетельство того, что без сильной и глубинной философской традиции построить суверенное и полноценное государство очень и очень проблематично. Неслучайно украинский истеблишмент так упорно пытается, по сути, единственного философа в мифологии "незалежной" Сковороду приписать себе. Хотя сам Григорий Саввич упорно считал себя русским мыслителем.Короче, "любовь к мудрости" - это не только очень красиво, но и предельно рентабельно. Даже для чиновников.И, напоследок, еще один сюжет. Уже крымский. Полуострову повезло в плане "окормления" выдающимися русскими гениями. Здесь побывал весь сонм главных ученых, художников, композиторов, писателей. Кстати, русская философия чаще всего существовала именно в литературной оболочке.Но и среди самых именитых творцов, особо возвышается фигура философа Николая Яковлевича Данилевского. Считаю его создателем даже не русской, а мировой геополитики как высокой науки. Переписываюсь с Ольгой, его правнучкой. Исторические катаклизмы забросили потомков аж за океан. Но они помнят и чтят своего великого предка.Даже просил как-то Ольгу донести до Трампа пронзительную мысль Данилевского о том, что мужающая, пассионарная Россия - куда более выгодный партнер для Штатов, чем дряхлеющая, безвольная Европа. Может и донесла. Если судить по последним событиям.Предвижу новую встречу двух президентов. Почему не в Крыму? Уже многие говорят про "новый Ялтинский мир". Тем более, что наш лидер упоминает и цитирует великого крымского мыслителя именно в упомянутом контексте растущего влияния Русского мира.Могу даже представить как руководители наших стран вместе возлагают цветы на могилу гения. В Мшатке, под Форосом. С этого могла бы начаться совсем другая история мира!Хотя есть нюансы. Горсовет Ялты своеобразно дает разрешения на посещение дивного "Кипарисового зала" - места захоронения. Да-да, не организовывает паломничество, а нормирует посещения. Причем при условии, если прошение передано минимум за месяц. А у президентов, как я знаю, многое решается вдруг, по наитию. Эх, боюсь чиновники мэрии не позволят лидерам реализовать спонтанное движение души.Но ничего. У меня есть фотка "Кипарисового зала". Я президентам покажу…Ещё одна публикация Дмитрия Выдрина Основной инстинкт. В жизни и политике
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
европа
россия
днепропетровск
крым
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Дмитрий Выдрин
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мнения, европа, россия, днепропетровск, григорий зиновьев, эдуард басурин, шакурова ольга, крым, чтения, философия
Мнения, Европа, Россия, Днепропетровск, Григорий Зиновьев, Эдуард Басурин, Шакурова Ольга, Крым, чтения, философия

Тонкие нюансы толстых обстоятельств

14:11 14.04.2025
 
Александр Зиновьев
Александр Зиновьев
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
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Довелось поучаствовать в совместном эфире с "горняцким полковником" Эдуардом Басуриным. Давно хотел проверить некоторые свои умозрительные гипотезы на сильном, смелом и конкретном собеседнике. Что получилось, не мне судить. Читатели, слушатели, зрители всегда правы. Или почти всегда. Хотя, честно говоря, спора особо и не получилось - слишком часто наши взгляды совпадали. Но были нюансы.
В ходе диалога вспомнилась давняя история. Вдова моего учителя Александра Александровича Зиновьева мечтала ежегодно проводить чтения в память своего выдающегося мужа. Зиновьев к тому периоду был уже канонизирован как классик философии и логики и даже назван одной из мировых интеллектуальных институций "умнейшим мыслителем двадцатого века".
Ольга Мироновна обратилась в ряд городов с университетской репутацией, где еще трудились ученики ее мужа, с таким предложением. Отказали. Или не ответили. Даже такие духовные центры, как утонченный Питер. Или амбициозный и в то время еще дружественный Днепропетровск. А тяжеловесный, насквозь "чугунный" Донецк гостеприимно согласился. Были там верные последователи и поклонники философа.
Так вот. Наши трехдневные чтения проходили аккурат напротив нового фееричного футбольного стадиона. Он как раз открывался, и весь бомонд тогдашней Украины во главе с президентом слетелся на торжественное мероприятие. Владелец футбольного клуба и его главной арены и пригласил меня на событие.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Размеры, технологические новшества, навороты комплекса поражали. Его хозяин не удержался от самодовольного вопроса: "Ну, что впечатляет? Будет наша команда лидером Европы и мира?"
Я, с трудом преодолевая синдром благодарного гостя, выдавил: "Нет, не будет."
После немой сцены с удивленными глазами присутствующих, в очередной раз рассказал свою любимую историю (извиняюсь перед читателями, с кем я уже многократно делился этим пассажем.)
В конце жизни мудрейший Мартин Хайдеггер, вопреки своей привычке, дал публичное интервью. Журналист неожиданно спросил: "А почему немцы делают лучшие машины в мире?" Философ ответил: "Понятия не имею, но могу предположить - потому что наши рабочие еще читают Платона, Аристотеля, Шопенгауэра."
Журналист обескураженно переспросил: "А какая связь между "мерсом" и Шопенгауэром?"
"Не знаю, - ответил мэтр, - но интуитивно предполагаю, что работник, не читавший философов, не сделает и "Мерседес".
"И к чему эта история?" - спросил футбольный магнат.
"К тому, что рядом с вашим событием разворачивалось другое - чествование выдающегося философа Зиновьева. Но никто из футбольных и державных столпов не проявил в этом плане ни малейшего любопытства."
"А какая связь между Зиновьевым и футболом?"- спросил олигарх.
"Не знаю, но интуитивно предполагаю…"
Дальше я не закончил воспоминания. Эдуард Александрович согласно и грустно хмыкнул…
Приходится бывать на новых территориях. Понимаю и ,конечно же, ценю титанические усилия властей по решению бесчисленных бытовых, хозяйственных проблем земель, прошедших невероятные испытания. Новые дороги, коммуникации, жилые кварталы, торговые сети дорогого стоят.
Только вот без окормления важных и тяжелых материальных сущностей тонкой "духовной материей" уровень жизни не превращается в качество жизни…
Немножко из другой сферы. Когда-то спросил у одного признанного специалиста по дорожному строительству об одном мучившем меня вопросе. Почему дороги в одних странах стоят без ремонта годами, а в других покрываются ямами через считанные месяцы.
Спец пояснил. Строят, в основном, по общим стандартам. Но "кое-где у нас порой" воруют то, что легче унести - строительную марлю. Она кладется на песчаное основание и не дает туда провалиться щебню, асфальту и прочим "тяжелым сущностям."
Цена этого компонента дорожного полотна на фоне других составляющих - копеечная. Но без нее вся работа идет насмарку.
Духовная компонента, культура в широком смысле, часто не воспринимается как основа бытия. Но без нее все заваливается и проваливается.
Условный "философ" - это не вишенка на торте новых, да и любых земель, это сама основа, фундамент, скрепы бытия…
Вот об этом говорил с Басуриным, когда сетовал, что железный характер дончан не всегда легирован тонкой мыслью. Вот это имел в виду, когда на вопрос, с кем должна дружить Россия, ответил "с головой", а не только с армией и флотом. Вот за это волновался, когда сетовал о временном, надеюсь, дисбалансе на новых землях между волей и мудростью…
Довелось некогда пересекаться с Чубайсом. Тот имел две, но пламенные страсти. Обожал "Макдональдс" и ненавидел Достоевского. Первого за простоту, второго - за сложность. Русский народ, по его мнению, должен обладать даже не микро-, а нано-мудростью: сытно жрать, в тепле спать. А "достоевщина" - ведь это постоянные муки умственного, духовного и нравственно роста над собой. Типа, не для нас…
И здесь мы сходились в согласии с Эдуардом Александровичем - лучше чуток горя от ума, чем полный кайф безмыслия. Хотя еще лучше - ум без горя. Поэтому так хочется узреть новые мощные философские школы, центры, факультеты, издания на желанных новых землях…
Много доводилось общаться в прошлом с венгерскими политиками. Некоторые тогда сетовали о "ненормальном" увлечением премьера Орбана венгерской философией. Мол, все его правительство выросло из одного студенческого кружка почитателей философа Иштвана Бибо. А сегодня это чуть ли не единственная европейская страна с шансами на благополучие и развитие…
Да и вообще, Венгрия - убедительное свидетельство того, что без сильной и глубинной философской традиции построить суверенное и полноценное государство очень и очень проблематично. Неслучайно украинский истеблишмент так упорно пытается, по сути, единственного философа в мифологии "незалежной" Сковороду приписать себе. Хотя сам Григорий Саввич упорно считал себя русским мыслителем.
Короче, "любовь к мудрости" - это не только очень красиво, но и предельно рентабельно. Даже для чиновников.
И, напоследок, еще один сюжет. Уже крымский. Полуострову повезло в плане "окормления" выдающимися русскими гениями. Здесь побывал весь сонм главных ученых, художников, композиторов, писателей. Кстати, русская философия чаще всего существовала именно в литературной оболочке.
Но и среди самых именитых творцов, особо возвышается фигура философа Николая Яковлевича Данилевского. Считаю его создателем даже не русской, а мировой геополитики как высокой науки. Переписываюсь с Ольгой, его правнучкой. Исторические катаклизмы забросили потомков аж за океан. Но они помнят и чтят своего великого предка.
Даже просил как-то Ольгу донести до Трампа пронзительную мысль Данилевского о том, что мужающая, пассионарная Россия - куда более выгодный партнер для Штатов, чем дряхлеющая, безвольная Европа. Может и донесла. Если судить по последним событиям.
Предвижу новую встречу двух президентов. Почему не в Крыму? Уже многие говорят про "новый Ялтинский мир". Тем более, что наш лидер упоминает и цитирует великого крымского мыслителя именно в упомянутом контексте растущего влияния Русского мира.
Могу даже представить как руководители наших стран вместе возлагают цветы на могилу гения. В Мшатке, под Форосом. С этого могла бы начаться совсем другая история мира!
Хотя есть нюансы. Горсовет Ялты своеобразно дает разрешения на посещение дивного "Кипарисового зала" - места захоронения. Да-да, не организовывает паломничество, а нормирует посещения. Причем при условии, если прошение передано минимум за месяц. А у президентов, как я знаю, многое решается вдруг, по наитию. Эх, боюсь чиновники мэрии не позволят лидерам реализовать спонтанное движение души.
Но ничего. У меня есть фотка "Кипарисового зала". Я президентам покажу…
Ещё одна публикация Дмитрия Выдрина Основной инстинкт. В жизни и политике
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