Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину - 14.04.2025 Украина.ру
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Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину
Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину
Владимир Зеленский в интервью CBS пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года
2025-04-14T11:33
2025-04-14T11:43
новости
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"Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский.Он возмутился, что, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".Зеленский подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.По его словам, Украина нуждается в 10 системах. Учитывая стоимость за единицу - 1,5 миллиарда долларов, Киев готов "найти" и заплатить необходимые 15 миллиардов на системы. Зеленский подчеркнул, что без помощи США Украина будет нести большие потери - человеческое и территориальные.В качестве второго варианта Зеленский рассматривает получение лицензий на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним. В странах Европы и Азии, не вовлеченных в активные боевые действия, как утверждает Зеленский, уже развернуты аналогичные американские комплексы. По его мнению, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем ВСУ через аренду.Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт информировала, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.Подробнее о жалобах Зеленского - в материале Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, сша, киев, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Киев, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины

Зеленский обвинил США в нежелании защищать Украину

11:33 14.04.2025 (обновлено: 11:43 14.04.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью CBS пожаловался, что США так и не поставили Украине дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне летом 2024 года
"Не могу понять, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю", - сказал Зеленский.
Он возмутился, что, если Украина и Штаты "партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину".
Зеленский подчеркнул, что Киев просит только системы ПВО, и пожаловался, что у партнеров не хватает политической воли, чтобы решить этот вопрос.
По его словам, Украина нуждается в 10 системах. Учитывая стоимость за единицу - 1,5 миллиарда долларов, Киев готов "найти" и заплатить необходимые 15 миллиардов на системы.
Зеленский подчеркнул, что без помощи США Украина будет нести большие потери - человеческое и территориальные.
В качестве второго варианта Зеленский рассматривает получение лицензий на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов к ним. В странах Европы и Азии, не вовлеченных в активные боевые действия, как утверждает Зеленский, уже развернуты аналогичные американские комплексы. По его мнению, логичным шагом могло бы стать временное использование этих систем ВСУ через аренду.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт информировала, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Подробнее о жалобах Зеленского - в материале Зеленский запросил 10 систем Patriot "у свободного мира" на сайте Украина.ру.
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