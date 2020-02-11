Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание после того, как прекратилось финансирование из госбюджета Украины. Об этом вечером 11 февраля на своем Youtube-канале сообщил замгендиректора телеканала Айдер Муждабаев

По его словам, решение прекратить финансирование ATR было принято на заседании Госказначейства. Ранее в бюджете на телеканал было заложено 50 млн гривен (130 млн рублей).

«ATR выставлены заведомо неприемлемые условия… Чтобы получать финансирование телеканал должен проводить конкурсы на изготовление контента», — пожаловался Муждабаев.

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Он добавил, что то прекращение финансирования стало результатом каких-то «странных игр». В ближайшее время ATR продолжит вещать в чрезвычайном режиме.

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовали от Офиса президента разблокировать вещание ATR. Ирина Геращенко в Facebook назвала прекращение финансирование телеканала «реальным преступлением».

ATR с 2015 года ведет трансляцию из Киева. Верховная Рада одобрила выделение средств на телеканал в 2016 году.