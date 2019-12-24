Россия должна укреплять энергетический альянс со странами Европейского союза, чтобы противостоять политике США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал американский оборонный бюджет, который и вводил механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2».

По словам Александра Рара, если бы российская экономика была бы сравнима с американской, то США не решились бы ввести санкции против России.

У России и Европы мало возможностей для ответных мер против действий Вашингтона, считает политолог.

«Можно только сохранить себя в этом глобализованном мире. Отходить от общих правил, которые пишет Америка, чтобы не попадать в зависимость от американских финансовых рычагов. Поднимать вопросы в ООН, пытаться искать союзников», — рассказал Рар.

Немецкий эксперт Рар: США с помощью санкций могут ставить европейцев на колени © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Так что это все позитив, энергетический альянс существует с Европой. Америка хочет его разрушить, это нужно понимать. Поэтому нужно все делать для того, чтобы сохранять железные нервы, строить дальше свой энергетический альянс», — уверен политолог.

Проект «Северный поток-2» предусматривает прокладку через Балтийское море двух ниток газопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год.