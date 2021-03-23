Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным об обманчивости геополитического положения Украины и возможном улучшении отношений между Россией и США

- Николай, в последние дни отношения между США и Россией резко ухудшились. Как вы считаете, что может изменить их к лучшему?

— В краткосрочной перспективе ничего. Если говорить о более далёкой перспективе, то в американском истеблишменте должны появиться ответы на вопросы: зачем ему улучшения отношений с Россией, что ему это даст, что это даст Америке с точки зрения продвижения её национальных интересов.

Сегодня, правильно это или нет, но американская элита отвечает, что ничего не даст. На самом деле это отчасти вопрос к России — что может Москва предложить Вашингтону такого, чтобы Вашингтон осознал необходимость улучшения отношений? То есть отчасти сейчас мяч на половине России. С другой стороны, в обеих странах должна сложиться достаточно большая влиятельная группа людей-лоббистов, которые будут продвигать идею хороших отношений. Как правило, такие люди появляются на почве экономического интереса. Сегодня экономический интерес отсутствует и в России, и в Америке. Сейчас гораздо проще продвинуть свою политическую карьеру на идее взаимной конфронтации. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Российско-американские отношения, как правило, улучшаются или ухудшаются не во взаимном диалоге, а по поводу третьих стран. Вообще очень часто российско-американские отношения были не про друг друга, а про что-то другое, будь то Европа, Иран, Китай и т.д. Есть ли сегодня мировая проблема, которая может объединить интересы этих двух стран? В краткосрочной перспективе такой проблемы не видно. Напротив, российские и американские интересы в третьих странах настолько различны, что только увеличивают конфронтацию.

Сейчас очень высок уровень взаимного недоверия, я бы даже сказал, презрения, поэтому любые шансы на улучшение отношений будут разбиваться об это недоверие. В мире есть очень много сил, которые чувствуют себя комфортно в ситуации американо-российской конфронтации и будут делать всё, чтобы она не стала уходить. Иными словами, мы имеем дело с долгосрочной проблемой, которая будет определять один из главных трендов мировой политики на годы вперёд. И я бы не видел здесь какую-то злую волю со стороны Вашингтона или со стороны Москвы, желание отморозить уши назло бабушке, но вижу объективные проблемы, мешающие этим двум странам найти общий язык.

- Не кажется ли вам, что США постоянно в последнее время подталкивают Украину к конфликту с Россией, который может привести к вооружённому столкновению?

— Я не вижу никакого смысла в подталкивании Америкой Украины к конфликту с Россией. Я не уверен, что такое подталкивание имеет место быть.

Американская элита в значительной части, наоборот, убеждена, что это Россия пытается спровоцировать Украину на какие-то агрессивные действия против себя, чтобы ещё больше ослабить Украину и повредить её международную репутацию, представить её как договоронеспособную сторону конфликта. Можно предположить, что в ЛДНР есть силы, которые пытаются спровоцировать этот конфликт, чтобы списать на него или на его ожидание собственные экономические провалы. Радослав Чарнецки: Фундаментальная ошибка — основание украинского государства на принципах жёсткой централизации

Я думаю, ситуация более стабильна, чем кажется наблюдателям извне, хотя могу и ошибаться. Я уже говорил и повторю ещё раз, я не вижу ни одной серьезной проблемы, которая может быть решена сегодня военным путем. Если в Америке и есть люди, толкающие Украину к конфликту с Россией, а они, наверное, есть, то они действуют вопреки национальным интересам и Украины, и США.

- Зеленский пришёл в политику на волне миротворчества, но очень быстро эволюционировал в нового Порошенко, поддерживающего военные притязания националистов и радикалов. Почему так произошло?

— Я думаю, что любой действующий политик, к тому же обладающий властью, является в силу характера своей работы фундаментальным оппортунистом, который быстро теряет свободу рук делать всё, что он хотел, как только попадает в президентский офис. Это относится не только к Зеленскому. Не оппортунистами являются, например, революционеры до момента захвата власти или упёртые реформаторы. Зеленский явно к ним не относится. Любому президенту, особенно такой страны, как Украина, находящейся в сложном экономическом и политическом положении, нельзя быть ни голубем мира, ни коршуном. Ему надо принимать в расчёт такое количество факторов, что он должен быть и ястребом, и коршуном, и либералом, и консерватором, и националистом, и интернационалистом, и реформатором, и ретроградом одновременно. В результате он становится никем.

Зеленского можно пожалеть. Он всё больше и больше становится никем, потому что пытается понравиться всем. Он явно думает об удержании власти как о своей первоочередной задаче. Впрочем, не он один. Политики в подавляющем большинстве — бегуны на короткие дистанции, спринтеры. Он добежит до очередной проблемы, пытается решить её, тут же видит другую проблему, которую надо решать, бежит к ней, совершенно не заботятся о том, что бежать ему порою приходится совсем в другую сторону. И мы видим, как Зеленский сегодня бежит в другую сторону. Но это не значит, что это его стратегический выбор.

- Бесспорно, Украина в прошлом имела блестящий стартовый промышленный и экономический потенциал. Сейчас же она деградирует и политически, и социально, и экономически. Как вы считаете, есть ли в этой деградации вина России?

— От распада СССР, по моему убеждению, выиграла только Россия. Украина, как и все остальные союзные республики, резко обнищала, столкнулась с кучей социально-политических и экономических проблем, потеряла своё место в глобальной политике. Вместо элиты мирового уровня получила провинциальную местечковую элиту. Павел Кожевников: В США нет правдивой информации ни о России, ни об Украине © Facebook, Pavel Kozhevnikov

Проблема в том, что Украина слишком долго живёт в такой ситуации, в то время как многие другие страны пытаются как можно скорее закончить этот период. Мне кажется, украинская элита всё время пытается продать страну. Двадцать пять лет она пыталась её продать России, а последние шесть лет пытается продать на Запад.

В эти усилия инвестируется всё, вместо того чтобы инвестировать в саму страну. Украинские политики не раз рассказывали мне, что у Украины очень выгодное геополитическое положение: между Россией и Европой, между Азией и Европой. Что Украина может быть мостом, соединяющим эти два геополитических эпицентра, но проблема в том, что на мосту-то жить некомфортно. Сам по себе мост никому не нужен, это всё равно, что жить в богатой коммунальной квартире, но в коридоре, тобою могут воспользоваться, когда надо, а когда не надо, тебя забывают.

Геополитическое положение Украины обманчиво, казалось бы, нельзя без неё обойтись, однако «Северный поток-2» показывает, что можно. Украине не хватает самодостаточности, нынешняя украинская элита, на мой взгляд, не работает в этом направлении.