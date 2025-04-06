"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету - 06.04.2025 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20250406/1062274626.html
"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету - 06.04.2025 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
Вторая часть романа "Мастер и Маргарита" начинается с описания жизненных обстоятельств и внутреннего мира Маргариты. Смысл во всём этом есть, поскольку объясняет многие предшествующие и последовавшие события: так или иначе Маргарита и её грехопадение – важнейшая линия романа
2025-04-06T12:00
2025-04-06T12:00
"вокруг булгакова"
история
михаил булгаков
татьяна лаппа
москва
мастер и маргарита
литература
русская литература
роман
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Для начала предоставим слово рассказчику, который достаточно честен, чтобы выболтать некоторые важные детали."Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж её был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. (…) Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить всё, что ей понравится. Среди знакомых её мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. (…) С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья".Пропустим бросающиеся в глаза аналогии с биографиями трёх жён Булгакова (например, Татьяна Лаппа вышла замуж за Булгакова в 19 лет, а Любовь Белозерская, которая считала именно себя прототипом Маргариты, – в 30 лет) и посмотрим, что у нас складывается.1. Маргарите – 30 лет.У неё хрестоматийный кризис среднего возраста (для первой половины XX века это действительно был средний возраст, сейчас вон норовят молодость продлить до 45), когда происходит переоценка ценностей и сделанного ранее выбора.Серьёзная, солидная, ничем в принципе не занятая замужняя дама мечется в поисках себя. И ничего не находит, потому что она никогда и ничем не занималась, если верить тексту."У всех проблем одно начало...Сидела женщина, скучала,Качала ножкою своей,И вдруг пришла мыслишка к ней..." (с)2. Маргарита бездетна.Даже сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России – 26 лет. Тогда же он был гораздо ниже. Т.е., у Маргариты явные проблемы, скорее всего – медицинского характера, поскольку в тексте романа подчёркивается её трепетное отношение к детям (сценка в доме Драмлита достаточно показательна сама по себе).Само по себе это влечёт множество психологических следствий, главное из которых – нереализованность в жизни и нереализованность в браке ("не знала счастья" – и про это тоже). Опять же – материнский инстинкт, который надо на кого-то излить (муж вполне самостоятелен и очень занят работой).3. Благосостояние Маргариты обеспечено мужем.О жизненном опыте Маргариты мы сказать ничего не можем. События романа происходят в промежутке между 1929 и 1938 годами, соответственно год рождения героини – 1899-1908. Т.е., она несколько младше Булгакова и его жён (все – первая половина 1890-х). Юность у неё по идее должна была быть тяжёлая и можно предположить, что замуж она бежала от проблем (самый ранний год вступления в брак – 1918-й), т.е. брак был по расчёту.Однако можно сказать совершенно определённо – решение проблем с мужем связано не было, поскольку разница в возрасте у них небольшая. Даже более того – упоминание о его молодости может трактовать как намёк на то, что он младше Маргариты. В любом случае на момент женитьбы крупным специалистом точно не был. Так что со 100% уверенностью можно полагать, что тылы молодой семьи прикрывали родители мужа. Никаких упоминаний о которых в тексте нет.С особняком тоже интересно получается. Второй этаж особняка обычно сдавался внаём (так было с булгаковскими квартирами в Киеве – на Кудрявской и на Андреевском спуске). Т.е., скорее всего, до революции семья будущего мужа Маргариты квартиру снимала, потом её там автоматически прописали, но не уплотнили. Почему? Хороший вопрос – непростая там семья был, ох непростая…Отметим, что написано всё так, чтобы вот эти вопросы нам даже в голову не пришли – нет у Маргариты никакого прошлого. До встречи с мастером никакого развития у неё не было.Булгаков чрезмерно углублять образ не хотел (он и так глубок), потому упростил его до крайности. Благо, с него никакого спроса нет – ведь повествование о жизни Маргариты доверено легкомысленному рассказчику, который является альтер-эго писателя только в некоторой степени.4. Маргарита никогда не занималась готовкой (а также, видимо, уборкой, стиркой, глажкой и т.п.)Повторим – она пришла в особняк на всё готовое. Но, а как могло получиться так, что она и ранее ничем таким не занималась?Ну, во-первых, правдивейший рассказчик очевидно заливает или сознательно ограничивает время повествования моментом замужества Маргариты. Ну не могло так быть, чтобы до замужества она не занималась никакой домашней работой – всё же 19 лет довольно солидный возраст, люди уже самостоятельно живут.Во-вторых, Маргарита, скорее всего, тоже из непростой семьи. Точнее нет – она-то как раз из простой семьи – то ли каких-то "бывших" (чиновников, предпринимателей, мало ли…), то ли просто дореволюционных интеллигентов.Но, в отличие от действительно непростых родителей будущего мужа родители Маргариты не вписались в новые реалии. Причём, поскольку о них тоже речь не идёт, не вписались радикально – то ли погибли, то ли умерли и дочери ничего не оставили. В крайнем случае – эмигрировали, но это маловероятно – жена заметного деятеля и дочь эмигрантов скорее всего была бы под плотным "колпаком" у правоохранительных органов. Впрочем, среди булгаковедов распространено мнение, что Маргарита всё-таки была связана с Лубянкой.Итак, что, что мы имеем? Имеем мы женщину нереализованную, скучающую, судя по всему – довольно наивную, не имеющую большого жизненного опыта. Ей легко поверить в сказку…А именно сказка с ней и происходит: ей делают крайне увлекательное предложение – тут и приключение, и отношения с мужчиной... Конечно она соглашается.Мы, правда, не знаем, как было сделано это предложение и что ей обещали в обмен. Учитывая, что до встречи с Азазелло в Александровском саду она не контактировала ни с кем из окружения Воланда, оформлено всё было так, как будто она сама этого захотела. И, естественно, о награде не думала.Но у нас остаётся вариант счесть всё это чистой случайностью, без всякой конспирологии – женщина скучала, нашла себе любовника… Пыталась сделать его (и себя) счастливым. Ну а потом появился Воланд – то ли с наградой, то ли с наказанием.
https://ukraina.ru/20250309/1057893525.html
https://ukraina.ru/20250316/1061822877.html
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Василий Стоякин
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история, михаил булгаков, татьяна лаппа, москва, мастер и маргарита, литература, русская литература, роман
"Вокруг Булгакова", История, Михаил Булгаков, Татьяна Лаппа, Москва, Мастер и Маргарита, литература, русская литература, роман

"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету

12:00 06.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Вторая часть романа "Мастер и Маргарита" начинается с описания жизненных обстоятельств и внутреннего мира Маргариты. Смысл во всём этом есть, поскольку объясняет многие предшествующие и последовавшие события: так или иначе Маргарита и её грехопадение – важнейшая линия романа
Для начала предоставим слово рассказчику, который достаточно честен, чтобы выболтать некоторые важные детали.
"Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж её был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. (…) Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить всё, что ей понравится. Среди знакомых её мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. (…) С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья".
Пропустим бросающиеся в глаза аналогии с биографиями трёх жён Булгакова (например, Татьяна Лаппа вышла замуж за Булгакова в 19 лет, а Любовь Белозерская, которая считала именно себя прототипом Маргариты, – в 30 лет) и посмотрим, что у нас складывается.
1. Маргарите – 30 лет.
У неё хрестоматийный кризис среднего возраста (для первой половины XX века это действительно был средний возраст, сейчас вон норовят молодость продлить до 45), когда происходит переоценка ценностей и сделанного ранее выбора.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
9 марта, 12:17"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": многочисленные "Маргариты" Михаила БулгаковаМаргарита – один из ключевых персонажей романа "Мастер и Маргарита" и, само собой разумеется, у неё были прототипы. Во всяком случае, Михаил Афанасьевич и не оставил грозных предупреждений (как в случае с Воландом), что прототипов тут нет и быть не может. Есть конечно
Серьёзная, солидная, ничем в принципе не занятая замужняя дама мечется в поисках себя. И ничего не находит, потому что она никогда и ничем не занималась, если верить тексту.
"У всех проблем одно начало...
Сидела женщина, скучала,
Качала ножкою своей,
И вдруг пришла мыслишка к ней..." (с)
2. Маргарита бездетна.
Даже сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России – 26 лет. Тогда же он был гораздо ниже. Т.е., у Маргариты явные проблемы, скорее всего – медицинского характера, поскольку в тексте романа подчёркивается её трепетное отношение к детям (сценка в доме Драмлита достаточно показательна сама по себе).
Само по себе это влечёт множество психологических следствий, главное из которых – нереализованность в жизни и нереализованность в браке ("не знала счастья" – и про это тоже). Опять же – материнский инстинкт, который надо на кого-то излить (муж вполне самостоятелен и очень занят работой).
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": загадки первой встречи мастера и Маргариты"Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!", – с этих слов начинается вторая часть романа "Мастер и Маргарита", в которой, собственно, появляется Маргарита
3. Благосостояние Маргариты обеспечено мужем.
О жизненном опыте Маргариты мы сказать ничего не можем. События романа происходят в промежутке между 1929 и 1938 годами, соответственно год рождения героини – 1899-1908. Т.е., она несколько младше Булгакова и его жён (все – первая половина 1890-х). Юность у неё по идее должна была быть тяжёлая и можно предположить, что замуж она бежала от проблем (самый ранний год вступления в брак – 1918-й), т.е. брак был по расчёту.
Однако можно сказать совершенно определённо – решение проблем с мужем связано не было, поскольку разница в возрасте у них небольшая. Даже более того – упоминание о его молодости может трактовать как намёк на то, что он младше Маргариты. В любом случае на момент женитьбы крупным специалистом точно не был. Так что со 100% уверенностью можно полагать, что тылы молодой семьи прикрывали родители мужа. Никаких упоминаний о которых в тексте нет.
С особняком тоже интересно получается. Второй этаж особняка обычно сдавался внаём (так было с булгаковскими квартирами в Киеве – на Кудрявской и на Андреевском спуске). Т.е., скорее всего, до революции семья будущего мужа Маргариты квартиру снимала, потом её там автоматически прописали, но не уплотнили. Почему? Хороший вопрос – непростая там семья был, ох непростая…
Отметим, что написано всё так, чтобы вот эти вопросы нам даже в голову не пришли – нет у Маргариты никакого прошлого. До встречи с мастером никакого развития у неё не было.
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
23 марта, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Маргарита и роман мастераВстреча мастера и Маргариты не была случайной, а чувство, которое между ними возникло, сам же мастер считает каким-то болезненным – "так поражает молния, так поражает финский нож!" Логично ожидать, что за этим последует что-то не то…
Булгаков чрезмерно углублять образ не хотел (он и так глубок), потому упростил его до крайности. Благо, с него никакого спроса нет – ведь повествование о жизни Маргариты доверено легкомысленному рассказчику, который является альтер-эго писателя только в некоторой степени.
4. Маргарита никогда не занималась готовкой (а также, видимо, уборкой, стиркой, глажкой и т.п.)
Повторим – она пришла в особняк на всё готовое. Но, а как могло получиться так, что она и ранее ничем таким не занималась?
Ну, во-первых, правдивейший рассказчик очевидно заливает или сознательно ограничивает время повествования моментом замужества Маргариты. Ну не могло так быть, чтобы до замужества она не занималась никакой домашней работой – всё же 19 лет довольно солидный возраст, люди уже самостоятельно живут.
Во-вторых, Маргарита, скорее всего, тоже из непростой семьи. Точнее нет – она-то как раз из простой семьи – то ли каких-то "бывших" (чиновников, предпринимателей, мало ли…), то ли просто дореволюционных интеллигентов.
- РИА Новости, 1920, 28.01.2024
28 января 2024, 04:05"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"В романе "Мастер и Маргарита", в отличие от многих других произведений, Булгаков никогда не называет по имени системы правоохранительных органов – ОГПУ (до 1934 года) или НКВД (после 1934)
Но, в отличие от действительно непростых родителей будущего мужа родители Маргариты не вписались в новые реалии. Причём, поскольку о них тоже речь не идёт, не вписались радикально – то ли погибли, то ли умерли и дочери ничего не оставили. В крайнем случае – эмигрировали, но это маловероятно – жена заметного деятеля и дочь эмигрантов скорее всего была бы под плотным "колпаком" у правоохранительных органов. Впрочем, среди булгаковедов распространено мнение, что Маргарита всё-таки была связана с Лубянкой.
Итак, что, что мы имеем? Имеем мы женщину нереализованную, скучающую, судя по всему – довольно наивную, не имеющую большого жизненного опыта. Ей легко поверить в сказку…
А именно сказка с ней и происходит: ей делают крайне увлекательное предложение – тут и приключение, и отношения с мужчиной... Конечно она соглашается.
Мы, правда, не знаем, как было сделано это предложение и что ей обещали в обмен. Учитывая, что до встречи с Азазелло в Александровском саду она не контактировала ни с кем из окружения Воланда, оформлено всё было так, как будто она сама этого захотела. И, естественно, о награде не думала.
Но у нас остаётся вариант счесть всё это чистой случайностью, без всякой конспирологии – женщина скучала, нашла себе любовника… Пыталась сделать его (и себя) счастливым. Ну а потом появился Воланд – то ли с наградой, то ли с наказанием.
 
"Вокруг Булгакова"ИсторияМихаил БулгаковТатьяна ЛаппаМоскваМастер и Маргариталитературарусская литературароман
 
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Заголовок открываемого материала
12:21Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
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