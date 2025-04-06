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"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету

"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету - 06.04.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету

Вторая часть романа "Мастер и Маргарита" начинается с описания жизненных обстоятельств и внутреннего мира Маргариты. Смысл во всём этом есть, поскольку объясняет многие предшествующие и последовавшие события: так или иначе Маргарита и её грехопадение – важнейшая линия романа

2025-04-06T12:00

2025-04-06T12:00

2025-04-06T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

татьяна лаппа

москва

мастер и маргарита

литература

русская литература

роман

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Для начала предоставим слово рассказчику, который достаточно честен, чтобы выболтать некоторые важные детали."Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж её был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. (…) Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить всё, что ей понравится. Среди знакомых её мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. (…) С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья".Пропустим бросающиеся в глаза аналогии с биографиями трёх жён Булгакова (например, Татьяна Лаппа вышла замуж за Булгакова в 19 лет, а Любовь Белозерская, которая считала именно себя прототипом Маргариты, – в 30 лет) и посмотрим, что у нас складывается.1. Маргарите – 30 лет.У неё хрестоматийный кризис среднего возраста (для первой половины XX века это действительно был средний возраст, сейчас вон норовят молодость продлить до 45), когда происходит переоценка ценностей и сделанного ранее выбора.Серьёзная, солидная, ничем в принципе не занятая замужняя дама мечется в поисках себя. И ничего не находит, потому что она никогда и ничем не занималась, если верить тексту."У всех проблем одно начало...Сидела женщина, скучала,Качала ножкою своей,И вдруг пришла мыслишка к ней..." (с)2. Маргарита бездетна.Даже сейчас средний возраст рождения первого ребенка в России – 26 лет. Тогда же он был гораздо ниже. Т.е., у Маргариты явные проблемы, скорее всего – медицинского характера, поскольку в тексте романа подчёркивается её трепетное отношение к детям (сценка в доме Драмлита достаточно показательна сама по себе).Само по себе это влечёт множество психологических следствий, главное из которых – нереализованность в жизни и нереализованность в браке ("не знала счастья" – и про это тоже). Опять же – материнский инстинкт, который надо на кого-то излить (муж вполне самостоятелен и очень занят работой).3. Благосостояние Маргариты обеспечено мужем.О жизненном опыте Маргариты мы сказать ничего не можем. События романа происходят в промежутке между 1929 и 1938 годами, соответственно год рождения героини – 1899-1908. Т.е., она несколько младше Булгакова и его жён (все – первая половина 1890-х). Юность у неё по идее должна была быть тяжёлая и можно предположить, что замуж она бежала от проблем (самый ранний год вступления в брак – 1918-й), т.е. брак был по расчёту.Однако можно сказать совершенно определённо – решение проблем с мужем связано не было, поскольку разница в возрасте у них небольшая. Даже более того – упоминание о его молодости может трактовать как намёк на то, что он младше Маргариты. В любом случае на момент женитьбы крупным специалистом точно не был. Так что со 100% уверенностью можно полагать, что тылы молодой семьи прикрывали родители мужа. Никаких упоминаний о которых в тексте нет.С особняком тоже интересно получается. Второй этаж особняка обычно сдавался внаём (так было с булгаковскими квартирами в Киеве – на Кудрявской и на Андреевском спуске). Т.е., скорее всего, до революции семья будущего мужа Маргариты квартиру снимала, потом её там автоматически прописали, но не уплотнили. Почему? Хороший вопрос – непростая там семья был, ох непростая…Отметим, что написано всё так, чтобы вот эти вопросы нам даже в голову не пришли – нет у Маргариты никакого прошлого. До встречи с мастером никакого развития у неё не было.Булгаков чрезмерно углублять образ не хотел (он и так глубок), потому упростил его до крайности. Благо, с него никакого спроса нет – ведь повествование о жизни Маргариты доверено легкомысленному рассказчику, который является альтер-эго писателя только в некоторой степени.4. Маргарита никогда не занималась готовкой (а также, видимо, уборкой, стиркой, глажкой и т.п.)Повторим – она пришла в особняк на всё готовое. Но, а как могло получиться так, что она и ранее ничем таким не занималась?Ну, во-первых, правдивейший рассказчик очевидно заливает или сознательно ограничивает время повествования моментом замужества Маргариты. Ну не могло так быть, чтобы до замужества она не занималась никакой домашней работой – всё же 19 лет довольно солидный возраст, люди уже самостоятельно живут.Во-вторых, Маргарита, скорее всего, тоже из непростой семьи. Точнее нет – она-то как раз из простой семьи – то ли каких-то "бывших" (чиновников, предпринимателей, мало ли…), то ли просто дореволюционных интеллигентов.Но, в отличие от действительно непростых родителей будущего мужа родители Маргариты не вписались в новые реалии. Причём, поскольку о них тоже речь не идёт, не вписались радикально – то ли погибли, то ли умерли и дочери ничего не оставили. В крайнем случае – эмигрировали, но это маловероятно – жена заметного деятеля и дочь эмигрантов скорее всего была бы под плотным "колпаком" у правоохранительных органов. Впрочем, среди булгаковедов распространено мнение, что Маргарита всё-таки была связана с Лубянкой.Итак, что, что мы имеем? Имеем мы женщину нереализованную, скучающую, судя по всему – довольно наивную, не имеющую большого жизненного опыта. Ей легко поверить в сказку…А именно сказка с ней и происходит: ей делают крайне увлекательное предложение – тут и приключение, и отношения с мужчиной... Конечно она соглашается.Мы, правда, не знаем, как было сделано это предложение и что ей обещали в обмен. Учитывая, что до встречи с Азазелло в Александровском саду она не контактировала ни с кем из окружения Воланда, оформлено всё было так, как будто она сама этого захотела. И, естественно, о награде не думала.Но у нас остаётся вариант счесть всё это чистой случайностью, без всякой конспирологии – женщина скучала, нашла себе любовника… Пыталась сделать его (и себя) счастливым. Ну а потом появился Воланд – то ли с наградой, то ли с наказанием.

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