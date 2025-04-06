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Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США - 06.04.2025 Украина.ру
Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
Британия входит в новую эру, в которой придётся отвечать на пошлины США и отправлять миротворцев на Украину. Об этом сообщает британская Times со ссылкой на правительство.
2025-04-06T11:42
2025-04-06T11:42
2025-04-06T11:42
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"Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру", - цитирует издание комментарий канцелярии премьер-министра страны.По информации издания, глава британского правительства Кир Стармер выступит с официальным заявлением на тему конца глобализации в понедельник 7 апреля.До этого, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт. в частности, к Британии применена базовая ставка пошлины в размере 10%.Лондон воздерживается от эскалации экономического конфликта. Еврокомиссия и правительства ряда стран ЕС – напротив, заявили о желании ответить на введение пошлин США.Также издание отметило, что Лондон и Вашингтон расходятся в вопросе направления военных контингентов на Украину, где Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Так, 5 апреля главы генштабов Британии Тони Радакин и Франции Тьери Бюркхар вместе с украинским коллегой Андреем Гнатовым обсудили в Киеве вопросы отправки военных контингентов на Украину под видом миротворцев. По информации Минобороны Британии, главы генштабов рассмотрели структуру и размер будущих контингентов на Украине.Москва неоднократно заявляла, что иностранное военное присутствие на Украине недопустимо. При этом англо-французский альянс настаивает на введении иностранных контингентов на украинскую территорию во время СВО. Для этого Лондон и Париж планируют вовлечь в "коалицию желающих" около трёх десятков государств, включая США.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране"
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новости, украина, британия, сша, дональд трамп, кир стармер, ес, минобороны, миротворцы, сво, военная помощь, глобализм
Новости, Украина, Британия, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, ЕС, Минобороны, миротворцы, СВО, военная помощь, глобализм
Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
Британия входит в новую эру, в которой придётся отвечать на пошлины США и отправлять миротворцев на Украину. Об этом сообщает британская Times со ссылкой на правительство.