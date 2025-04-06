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Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США

Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США - 06.04.2025 Украина.ру

Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США

Британия входит в новую эру, в которой придётся отвечать на пошлины США и отправлять миротворцев на Украину. Об этом сообщает британская Times со ссылкой на правительство.

2025-04-06T11:42

2025-04-06T11:42

2025-04-06T11:42

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"Трамп предпринял шаг, с которым мы не согласны, но есть причина, по которой люди поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализация закончилась, и теперь мы вошли в новую эру", - цитирует издание комментарий канцелярии премьер-министра страны.По информации издания, глава британского правительства Кир Стармер выступит с официальным заявлением на тему конца глобализации в понедельник 7 апреля.До этого, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт. в частности, к Британии применена базовая ставка пошлины в размере 10%.Лондон воздерживается от эскалации экономического конфликта. Еврокомиссия и правительства ряда стран ЕС – напротив, заявили о желании ответить на введение пошлин США.Также издание отметило, что Лондон и Вашингтон расходятся в вопросе направления военных контингентов на Украину, где Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Так, 5 апреля главы генштабов Британии Тони Радакин и Франции Тьери Бюркхар вместе с украинским коллегой Андреем Гнатовым обсудили в Киеве вопросы отправки военных контингентов на Украину под видом миротворцев. По информации Минобороны Британии, главы генштабов рассмотрели структуру и размер будущих контингентов на Украине.Москва неоднократно заявляла, что иностранное военное присутствие на Украине недопустимо. При этом англо-французский альянс настаивает на введении иностранных контингентов на украинскую территорию во время СВО. Для этого Лондон и Париж планируют вовлечь в "коалицию желающих" около трёх десятков государств, включая США.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Создана система страха и репрессий. Украинские эксперты и политики о происходящем в их стране"

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новости, украина, британия, сша, дональд трамп, кир стармер, ес, минобороны, миротворцы, сво, военная помощь, глобализм