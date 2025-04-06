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Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа

Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа - 06.04.2025 Украина.ру

Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа

Член палаты представителей США от штата Техас Эл Грин пообещал своим сторонникам из Демпартии начать процесс отстранения от власти президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.

2025-04-06T12:21

2025-04-06T12:21

2025-04-06T12:21

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Конгрессмен-демократ выступил перед участниками антиправительственного митинга в Вашингтоне и пообещал инициировать процедуру импичмента президента США. При этом конгрессмен сравнил Трампа с библейским Голиафом.Грин поклялся выдвинуть против Трампа обвинения для импичмента примерно два месяца назад, отметило издание. Парламентарий убеждён, что управление государством – это не для Трампа.До этого Грин возглавлял несколько провальных попыток импичмента во время первого срока Трампа в Белом доме. Во время выступления президента в парламенте техасский демократ был осужден Палатой представителей за попытку срыва выступлений Трампа.Накануне по США и западноевропейским столицам прокатилась волна протестных демонстраций. Участники резко критиковали политику Трампа, который накануне, 2 апреля ввёл ответные пошлины к странам, применяющим взимание пошлин с товаров США.На подоплёку происходящего обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Подробности в публикации Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США

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новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, импичмент, скандал, президент сша, конгресс сша, демократическая партия, политика