https://ukraina.ru/20250406/1062313479.html

Опасная правда и ненастоящие украинцы, британский педофил. Главное на Украине на утро 6 апреля

Опасная правда и ненастоящие украинцы, британский педофил. Главное на Украине на утро 6 апреля - 06.04.2025 Украина.ру

Опасная правда и ненастоящие украинцы, британский педофил. Главное на Украине на утро 6 апреля

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* сделал ряд заявлений по поводу происходящего в стране. Британские СМИ рассказали о том, как на Украине работал британский педофил

2025-04-06T10:00

2025-04-06T10:00

2025-04-06T10:35

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Людям не нужно знать всю правду во время ведения страной боевых действий – это может порождать нежелательные мнения, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*."Общество должно быть готово узнать правду позже. Во время войны знать всю правду, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", — сказал Буданов*.При этом он уточнил, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое"."Сознание людей — оно не у всех приспособлено к принятию жёсткой правды. Не нужно этим, как говорят, испытывать людей", — подчеркнул Буданов*.Информация должна предоставляться дозировано, добавил Буданов*.Также он раскритиковал покинувших страну украинцев."Как может быть гражданином Украины [тот], кто не хочет защищать Украину, и гражданин ли он после этого?" — отметил Буданов*.По его словам, он не боится делать такие заявления."Он никоим образом не может считать себя гражданином. И общество должно его воспринимать именно так, как бы жёстко это ни звучало. Кто-то может с автоматом в руках защищать, кто-то может, как это говорят, в тылу ковать победу. Но все должны работать на эту победу. А если человек говорит: "А я тут при чём? Пускай кто-то другой делает". Нет, ты не гражданин!" — подчеркнул Буданов*.Его слова понравились не всем украинцам."Строим что-то между Спартой и концлагерем", — прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада".Ранее в стране звучали призывы лишать гражданства тех, кто нелегально покинул Украину во время действия военного положения.Так, в декабре 2023 с таким призывом выступила народный депутат Украины Марьяна Безуглая."Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возвращение, а в случае невозвращения, лишить гражданства/арестовать активы/другие ограничения? Интересно мнение", — написала она на своей странице в соцсети.Позднее она также призвала отдать активы беглецов за границу семьям погибших украинских военных.Тогда это предложение Безуглой расценили как противоречащее законам страны."В соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Он может изменить гражданство по собственному желанию. Наши мужчины сбежали за границу – да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности", — заявил в комментарии изданию Hromadske бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин.По его словам, Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, скрывающихся за границей."Поэтому разговоры об этом – провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", — добавил Шишкин.При этом, несмотря на всё декларируемое официальными лицами страны порицание из страны продолжают бежать мужчины. Более того, украинские женщины заблаговременно вывозят своих сыновей из страны. Так, ряд украинских политиков уже обратил внимание на то, что в старших классах украинских школ практически нет мальчиков — их уже вывезли за границу.Педофил и украинские детиБританское издание The Telegraph сообщило о том, что осуждённый педофил из Великобритании работал с детьми на Украине под прикрытием британской благотворительной организации.Согласно информации издания, британская благотворительная организация HopeFull, раздававшая пиццу в детских домах и лагерях для переселенцев в Украине, наняла осуждённого педофила, практически не проверив его прошлое.Как писало издание The Telegraph, 52-летний мужчина, представившийся как Джек Морган, с начала 2023 года активно работал на западе Украины, взаимодействуя с уязвимыми детьми. Он посещал школы, детдома и ездил по стране на транспорте фонда.Однако позднее выяснилось, что под именем Джек Морган скрывался Ли Каллаган — ранее судимый за сексуальные преступления против детей в Великобритании.Подозрения в его адрес возникли у волонтёров во Львове, когда британец начал хвастаться связями с Иностранным легионом ВСУ и сбором средств на военные нужды. После онлайн-проверки его личности в августе 2024 года стало известно, что он находился под действием ордера SHPO, запрещающего ему выезд из страны без уведомления полиции.Несмотря на это, Каллаган успел провести месяцы в Украине, пользуясь доверием фонда и его ресурсами. Как рассказали изданию бывшие волонтёры, проверка при приёме в HopeFull была крайне формальной и проводилась через переписку в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Сама организация сообщила, что уволила Каллагана в феврале 2024 года, когда узнала правду. Также в заявлении организации указывалось, что волонтёры никогда не оставались с детьми без присмотра.Ранее ряд СМИ неоднократно сообщал о насилии в отношении женщин и детей, бежавших с Украины в Европу. Также сообщалось о пропаже в Европе украинских женщин и групп украинских детей, в т.ч. из детских домов.* — внесён в список экстремистов и террористов.О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".

https://ukraina.ru/20250405/1062312683.html

https://ukraina.ru/20250405/1062310525.html

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эксклюзив, хроники, украина, великобритания, европа, кирилл буданов, марьяна безуглая, игорь шишкин, вооруженные силы украины