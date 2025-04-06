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СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области - 06.04.2025 Украина.ру

СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области

По факту обнаружения тела мирного жителя с признаками насильственной смерти на хуторе Дмитрюков Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 6 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-06T09:18

2025-04-06T09:18

2025-04-06T09:18

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"Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области", - сказано в официальном сообщении.Следователями в ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти.По её словам, по данному факту главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Личность погибшего устанавливается, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели."В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - заверила официальный представитель следственного ведомства России.Ранее сообщалось, что СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи На ситуацию в Курской области обратил внимание военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Подробности в интервью Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ

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новости, россия, курская область, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, кто, военные преступления, всу, мирные жители, уголовное дело