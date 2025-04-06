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СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области
СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области - 06.04.2025 Украина.ру
СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области
По факту обнаружения тела мирного жителя с признаками насильственной смерти на хуторе Дмитрюков Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 6 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-06T09:18
2025-04-06T09:18
2025-04-06T09:18
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"Возбуждено уголовное дело об убийстве украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области", - сказано в официальном сообщении.Следователями в ходе осмотра жилого сектора хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области в одном из домов обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти.По её словам, по данному факту главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).Личность погибшего устанавливается, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели."В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - заверила официальный представитель следственного ведомства России.Ранее сообщалось, что СК РФ расследует убийство украинскими боевиками мирного жителя города Суджи На ситуацию в Курской области обратил внимание военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков. Подробности в интервью Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ
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новости, россия, курская область, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, кто, военные преступления, всу, мирные жители, уголовное дело
Новости, Россия, Курская область, Петренко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, КТО, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, уголовное дело
СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области
По факту обнаружения тела мирного жителя с признаками насильственной смерти на хуторе Дмитрюков Суджанского района Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 6 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко