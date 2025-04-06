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Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано" - 06.04.2025 Украина.ру
Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
Денежные средства и другое имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков на 5,6 млрд рублей арестованы судом по иску "Роснано". Об этом говорится в электронной карточке дела.
2025-04-06T11:15
2025-04-06T11:15
2025-04-06T11:15
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Арбитражный суд Москвы по иску АО "Роснано" к своим бывшим менеджерам наложил арест на имущество восьми фигурантов. Среди них указаны Анатолий Чубайс, Борис Подольский, Юрий Удальцов, Герман Пихоя, Николай Тычинин, Олег Киселев, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян.Часть фигурантов сейчас находится за границей. Среди них – бывший руководитель "Роснано".Новый глава "Роснано" Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить работу госкорпорации за период с 2010 по 2020 год. В итоге суд принял решение о привлечении бывших менеджеров к ответственности и взыскания с них ущерба.Ранее на эту тему: Картаполов призвал Генпрокуратуру и Следком проверить деятельность ЧубайсаАвтор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу
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новости, украина, москва, европа, дональд трамп, генпрокуратура, нано, нанотехнологии, коррупция, криминал, суд
Новости, Украина, Москва, Европа, Дональд Трамп, генпрокуратура, нано, нанотехнологии, коррупция, криминал, Суд
Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
Денежные средства и другое имущество экс-главы корпорации Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков на 5,6 млрд рублей арестованы судом по иску "Роснано". Об этом говорится в электронной карточке дела.