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"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче
"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче - 06.04.2025 Украина.ру
"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче
США переживают революционную ситуацию и добудут победу. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп
2025-04-06T10:03
2025-04-06T10:03
2025-04-06T10:03
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революционер
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Президент США инициировал ряд реформ, вызвавших широкий общественный резонанс. Среди них – введение ввозных пошлин на товары из стран, применяющих такие же меры в отношении товаропроизводителей США.Трамп отметил также, что от изменения правил внешней торговли США пострадали меньше КНР и даже несопоставимы с китайскими потерями, добавил Трамп.Решение о введении пошлин к торговым партнёрам США президент страны подписал 2 апреля. С резкой критикой применения взаимных пошлин выступили лидеры стран – торговых партнёров США, а также глава Еврокомиссии.По США и западноевропейским столицам прокатилась волна протестных демонстраций. На подоплёку происходящего обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Подробности в публикации Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, еврокомиссия, пошлина, революция, революционер, запад
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Еврокомиссия, пошлина, революция, революционер, Запад
"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче
США переживают революционную ситуацию и добудут победу. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп
Президент США инициировал ряд реформ, вызвавших широкий общественный резонанс. Среди них – введение ввозных пошлин на товары из стран, применяющих такие же меры в отношении товаропроизводителей США.
"Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим", — написал Трамп
в соцсети Truth Social.
Трамп отметил также, что от изменения правил внешней торговли США
пострадали меньше КНР
и даже несопоставимы с китайскими потерями, добавил Трамп.
Решение о введении пошлин к торговым партнёрам США президент страны подписал 2 апреля. С резкой критикой применения взаимных пошлин выступили лидеры стран – торговых партнёров США, а также глава Еврокомиссии
.
По США и западноевропейским столицам прокатилась волна протестных демонстраций. На подоплёку происходящего обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России
по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
.