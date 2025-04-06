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"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче

"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче - 06.04.2025 Украина.ру

"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче

США переживают революционную ситуацию и добудут победу. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп

2025-04-06T10:03

2025-04-06T10:03

2025-04-06T10:03

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пошлина

революция

революционер

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Президент США инициировал ряд реформ, вызвавших широкий общественный резонанс. Среди них – введение ввозных пошлин на товары из стран, применяющих такие же меры в отношении товаропроизводителей США.Трамп отметил также, что от изменения правил внешней торговли США пострадали меньше КНР и даже несопоставимы с китайскими потерями, добавил Трамп.Решение о введении пошлин к торговым партнёрам США президент страны подписал 2 апреля. С резкой критикой применения взаимных пошлин выступили лидеры стран – торговых партнёров США, а также глава Еврокомиссии.По США и западноевропейским столицам прокатилась волна протестных демонстраций. На подоплёку происходящего обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Подробности в публикации Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США

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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, кирилл дмитриев, еврокомиссия, пошлина, революция, революционер, запад