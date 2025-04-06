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Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США

Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США - 06.04.2025 Украина.ру

Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США

Массовые акции протеста в США хорошо организованы и могут быть связаны с попыткой противников Дональда Трампа осуществить "цветную революцию". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2025-04-06T09:33

2025-04-06T09:33

2025-04-06T09:33

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Вскоре после решения президента США ввести "взаимные пошлины" в отношении более 180 стран по американским городам прокатилась волна многомиллионных протестов. Протестные акции под лозунгом "Hands Off" ("Руки прочь") охватили полсотни штатов страны и прошил также в зарубежье, где также много противников политики Дональда Трампа.Западноевропейская пресса активно освещает демонстрации против политики президента США и его команды, состоявшиеся в Лондоне, Париже, Берлине и других городах. Особое внимание в комментариях уделяется решению официального Вашингтона применить "взаимные санкции" к внешнеторговым партнёрам США.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела итоги диалога представителей Москвы и Вашингтона в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон

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новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, протесты, цветная революция, госпереворот, пошлина, международная политика, международные отношения