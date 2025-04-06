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Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США - 06.04.2025 Украина.ру
Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
Массовые акции протеста в США хорошо организованы и могут быть связаны с попыткой противников Дональда Трампа осуществить "цветную революцию". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2025-04-06T09:33
2025-04-06T09:33
2025-04-06T09:33
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Вскоре после решения президента США ввести "взаимные пошлины" в отношении более 180 стран по американским городам прокатилась волна многомиллионных протестов. Протестные акции под лозунгом "Hands Off" ("Руки прочь") охватили полсотни штатов страны и прошил также в зарубежье, где также много противников политики Дональда Трампа.Западноевропейская пресса активно освещает демонстрации против политики президента США и его команды, состоявшиеся в Лондоне, Париже, Берлине и других городах. Особое внимание в комментариях уделяется решению официального Вашингтона применить "взаимные санкции" к внешнеторговым партнёрам США.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела итоги диалога представителей Москвы и Вашингтона в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, протесты, цветная революция, госпереворот, пошлина, международная политика, международные отношения
Новости, США, Вашингтон, Россия, Дональд Трамп, протесты, цветная революция, госпереворот, пошлина, Международная политика, международные отношения
Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
Массовые акции протеста в США хорошо организованы и могут быть связаны с попыткой противников Дональда Трампа осуществить "цветную революцию". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев