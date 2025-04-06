Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США - 06.04.2025 Украина.ру
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Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США - 06.04.2025 Украина.ру
Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
Массовые акции протеста в США хорошо организованы и могут быть связаны с попыткой противников Дональда Трампа осуществить "цветную революцию". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2025-04-06T09:33
2025-04-06T09:33
новости
сша
вашингтон
россия
дональд трамп
протесты
цветная революция
госпереворот
пошлина
международная политика
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Вскоре после решения президента США ввести "взаимные пошлины" в отношении более 180 стран по американским городам прокатилась волна многомиллионных протестов. Протестные акции под лозунгом "Hands Off" ("Руки прочь") охватили полсотни штатов страны и прошил также в зарубежье, где также много противников политики Дональда Трампа.Западноевропейская пресса активно освещает демонстрации против политики президента США и его команды, состоявшиеся в Лондоне, Париже, Берлине и других городах. Особое внимание в комментариях уделяется решению официального Вашингтона применить "взаимные санкции" к внешнеторговым партнёрам США.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела итоги диалога представителей Москвы и Вашингтона в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
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новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, протесты, цветная революция, госпереворот, пошлина, международная политика, международные отношения
Новости, США, Вашингтон, Россия, Дональд Трамп, протесты, цветная революция, госпереворот, пошлина, Международная политика, международные отношения

Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США

09:33 06.04.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Массовые акции протеста в США хорошо организованы и могут быть связаны с попыткой противников Дональда Трампа осуществить "цветную революцию". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Вскоре после решения президента США ввести "взаимные пошлины" в отношении более 180 стран по американским городам прокатилась волна многомиллионных протестов. Протестные акции под лозунгом "Hands Off" ("Руки прочь") охватили полсотни штатов страны и прошил также в зарубежье, где также много противников политики Дональда Трампа.
"Когда протесты "Hands Off" так хорошо организованы, возникает вопрос: не применяет ли глубинное государство свою тактику цветных революций за рубежом, чтобы попытаться устроить её дома?", - сообщил Дмитриев подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Западноевропейская пресса активно освещает демонстрации против политики президента США и его команды, состоявшиеся в Лондоне, Париже, Берлине и других городах. Особое внимание в комментариях уделяется решению официального Вашингтона применить "взаимные санкции" к внешнеторговым партнёрам США.
Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела итоги диалога представителей Москвы и Вашингтона в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
 
НовостиСШАВашингтонРоссияДональд Трамппротестыцветная революциягоспереворотпошлинаМеждународная политикамеждународные отношения
 
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