Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию - 06.04.2025 Украина.ру
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Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию
Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию - 06.04.2025 Украина.ру
Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию
Наступление российской армии на Константиновку будет одной из основных задач на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-06T05:30
2025-04-06T05:30
новости
россия
константиновка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
владимир евсеев
вс рф
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Комментируя успехи армии России в Донецкой Народной Республике (ДНР), собеседник издания отметил, что на данный момент ВС РФ зачищают Дзержинск, после чего начнут продвижение на Константиновку.Он также подчеркнул, что выполнение этих задач будет облегчать действия киевского режима, который занимается пиаром на поле боя. Также эксперт уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум.“У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск. То есть по мере того, как враг будет вязнуть в этой борьбе за Сумскую область, мы сможем более активно проводить наступательные операции в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях”, — пояснил Евсеев.Ранее глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта. По его словам, фиксируется "полное доминирование" российской армии на поле боя в республике.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062166051.html
россия
константиновка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, константиновка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, владимир евсеев, вс рф
Новости, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Владимир Евсеев, ВС РФ

Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию

05:30 06.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Наступление российской армии на Константиновку будет одной из основных задач на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя успехи армии России в Донецкой Народной Республике (ДНР), собеседник издания отметил, что на данный момент ВС РФ зачищают Дзержинск, после чего начнут продвижение на Константиновку.
“Мы будем двигаться от ней и от Часов Яра, и из района восточнее Красноармейска. Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию”, — заявил Евсеев.
Он также подчеркнул, что выполнение этих задач будет облегчать действия киевского режима, который занимается пиаром на поле боя. Также эксперт уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум.
“У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск. То есть по мере того, как враг будет вязнуть в этой борьбе за Сумскую область, мы сможем более активно проводить наступательные операции в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях”, — пояснил Евсеев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта. По его словам, фиксируется "полное доминирование" российской армии на поле боя в республике.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 11:34
Россия доминирует по всей линии фронта в ДНР, пока ВСУ пытаются контратаковать — ПушилинВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 марта в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Денис Пушилин
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВладимир ЕвсеевВС РФ
 
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