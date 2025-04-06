Евсеев назвал основную задачу ВС РФ на предстоящую летнюю кампанию
Наступление российской армии на Константиновку будет одной из основных задач на предстоящую летнюю кампанию ВС РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Комментируя успехи армии России в Донецкой Народной Республике (ДНР), собеседник издания отметил, что на данный момент ВС РФ зачищают Дзержинск, после чего начнут продвижение на Константиновку.
“Мы будем двигаться от ней и от Часов Яра, и из района восточнее Красноармейска. Видимо, Константиновка будет одной из основных наших задач на предстоящую летнюю кампанию”, — заявил Евсеев.
Он также подчеркнул, что выполнение этих задач будет облегчать действия киевского режима, который занимается пиаром на поле боя. Также эксперт уверен, что противнику рано или поздно придется перебрасывать силы с других участков для защиты Сум.
“У Украины там нет надежных оборонительных линий, поэтому остановить наше продвижение можно лишь за счет массовой переброски войск. То есть по мере того, как враг будет вязнуть в этой борьбе за Сумскую область, мы сможем более активно проводить наступательные операции в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях”, — пояснил Евсеев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что ВС РФ имеют преимущество по всей линии фронта. По его словам, фиксируется "полное доминирование" российской армии на поле боя в республике.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.