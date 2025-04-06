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Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника

Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника - 06.04.2025 Украина.ру

Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника

Мирный житель Горловки погиб в поселке Озеряновка из-за атаки БПЛА вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 6 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.

2025-04-06T11:00

2025-04-06T11:00

2025-04-06T11:01

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"Вследствие атаки БПЛА ВФУ в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - сообщил ПриходькоВ телеграм-канале "Приходько РИК" он также отметил, что с начала СВО Горловка пережила 20558 обстрелов. За минувшие сутки населённый пункт подвергся 32 обстрелам.В Горловке до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины проживало около четверти миллиона человек. Часть из них эвакуировалась в другие города ДНР. Горловка почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Накануне по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, БПЛА-камикадзе и сброс ВОП с БПЛА. Подробности в публикации Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреляРанее Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке

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новости, днр, новые регионы, горловка, донецкая народная республика, приходько, всу, военные преступления, налеты, сво