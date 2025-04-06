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Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника
Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника - 06.04.2025 Украина.ру
Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника
Мирный житель Горловки погиб в поселке Озеряновка из-за атаки БПЛА вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 6 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
2025-04-06T11:00
2025-04-06T11:00
2025-04-06T11:01
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"Вследствие атаки БПЛА ВФУ в посёлке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - сообщил ПриходькоВ телеграм-канале "Приходько РИК" он также отметил, что с начала СВО Горловка пережила 20558 обстрелов. За минувшие сутки населённый пункт подвергся 32 обстрелам.В Горловке до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины проживало около четверти миллиона человек. Часть из них эвакуировалась в другие города ДНР. Горловка почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Накануне по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки ВСУ выпустили в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, БПЛА-камикадзе и сброс ВОП с БПЛА. Подробности в публикации Пятнадцать уничтоженных бригад, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 апреляРанее Следком возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими автобуса в Горловке
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новости, днр, новые регионы, горловка, донецкая народная республика, приходько, всу, военные преступления, налеты, сво
Новости, ДНР, Новые регионы, Горловка, Донецкая Народная Республика, Приходько, ВСУ, Военные преступления, налеты, СВО
Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника
11:00 06.04.2025 (обновлено: 11:01 06.04.2025)
Мирный житель Горловки погиб в поселке Озеряновка из-за атаки БПЛА вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 6 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.