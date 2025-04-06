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Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко
Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко - 06.04.2025 Украина.ру
Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко
Роль РККА в победе над фашизмом и нацизмом очевидна и принизить её не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в выступлении перед ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
2025-04-06T10:48
2025-04-06T10:48
2025-04-06T10:48
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Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.Председатель верхней палаты парламента России выразила им благодарность и отметила, что поколение Победителей на своих плечах вынесло все тяготы войны, освободив от фашизма не только нашу общую Родину – Советский Союз, но и всю Европу и весь мир.Она отметила, что в годы войны Ташкент и другие города Узбекистана с открытым сердцем дали кров и заботу сотням тысяч людей.Она высказала признательность всем жителям Республики, руководству Узбекистана за то, что и в наши дни здесь бережно хранят память о войне, за теплоту и внимание, с которым относятся к ветеранам. Она отметила недопустимость попыток переписывания истории, которые сейчас, к сожалению, наблюдаются в некоторых странах.Парламентарий вручила участникам войны и блокадникам юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которая была учреждена указом президента России в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.Медали вручены участнику обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмалю Акрамову, участнику боёв под Минском Федору Федину, жителям блокадного Ленинграда, нашедшим приют в Узбекистане Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой, Юрию Смоличу.Обращаясь к ним, она также отметила проблему ревизионизма, попыток искажения и переписывания истории.Она также обратили внимание на то, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти, демонстрируют это своим примером, своим жизненным героизмом.Актуальное интервью на эту тему: Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
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Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко
Роль РККА в победе над фашизмом и нацизмом очевидна и принизить её не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в выступлении перед ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.
Председатель верхней палаты парламента России
выразила им благодарность и отметила, что поколение Победителей на своих плечах вынесло все тяготы войны, освободив от фашизма не только нашу общую Родину – Советский Союз, но и всю Европу
и весь мир.
"Тогда все народы СССР как один встали плечом к плечу. Эти сплочённость и единство обеспечили победу в борьбе с нацизмом", - подчеркнула Матвиенко.
Она отметила, что в годы войны Ташкент
и другие города Узбекистана
с открытым сердцем дали кров и заботу сотням тысяч людей.
"Среди них дети-сироты, которым так спасли жизнь. Сюда были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда. Узбекистан проявил настоящее милосердие, сострадание, героическое гостеприимство, которые мы все помним", - напомнила Матвиенко.
Она высказала признательность всем жителям Республики, руководству Узбекистана за то, что и в наши дни здесь бережно хранят память о войне, за теплоту и внимание, с которым относятся к ветеранам. Она отметила недопустимость попыток переписывания истории, которые сейчас, к сожалению, наблюдаются в некоторых странах.
Парламентарий вручила участникам войны и блокадникам юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которая была учреждена указом президента России в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.
Медали вручены участнику обороны Сталинграда
и битвы на Курской дуге Акмалю Акрамову, участнику боёв под Минском Федору Федину, жителям блокадного Ленинграда
, нашедшим приют в Узбекистане Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой
, Тамаре Соколовой, Юрию Смоличу.
"Мы гордимся вами, безмерно уважаем и любим вас. Хочется вам низко поклониться и сказать, что вы — самое ценное, что у нас есть!", — сказала Матвиенко.
Обращаясь к ним, она также отметила проблему ревизионизма, попыток искажения и переписывания истории.
"Знаете, времена нелегкие сейчас, и мы сталкиваемся с тем, что многие государства сейчас пытаются переписать историю, исказить историю, принизить роль Красной Армии, которая обеспечила победу над фашизмом и нацизмом, но у них ничего не получится, им не удастся исказить историю. И тем более важно, чтобы все помнили подвиг наших народов, подвиг Красной Армии", - заявила Матвиенко.
Она также обратили внимание на то, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти, демонстрируют это своим примером, своим жизненным героизмом.