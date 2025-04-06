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Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко

Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко - 06.04.2025 Украина.ру

Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко

Роль РККА в победе над фашизмом и нацизмом очевидна и принизить её не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в выступлении перед ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

2025-04-06T10:48

2025-04-06T10:48

2025-04-06T10:48

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Матвиенко встретилась в Ташкенте с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками Ленинграда, которые в раннем детском возрасте были эвакуированы в Узбекистан, ставший для них вторым домом.Председатель верхней палаты парламента России выразила им благодарность и отметила, что поколение Победителей на своих плечах вынесло все тяготы войны, освободив от фашизма не только нашу общую Родину – Советский Союз, но и всю Европу и весь мир.Она отметила, что в годы войны Ташкент и другие города Узбекистана с открытым сердцем дали кров и заботу сотням тысяч людей.Она высказала признательность всем жителям Республики, руководству Узбекистана за то, что и в наши дни здесь бережно хранят память о войне, за теплоту и внимание, с которым относятся к ветеранам. Она отметила недопустимость попыток переписывания истории, которые сейчас, к сожалению, наблюдаются в некоторых странах.Парламентарий вручила участникам войны и блокадникам юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", которая была учреждена указом президента России в знак глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.Медали вручены участнику обороны Сталинграда и битвы на Курской дуге Акмалю Акрамову, участнику боёв под Минском Федору Федину, жителям блокадного Ленинграда, нашедшим приют в Узбекистане Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой, Юрию Смоличу.Обращаясь к ним, она также отметила проблему ревизионизма, попыток искажения и переписывания истории.Она также обратили внимание на то, что ветераны играют очень важную роль в сохранении истории и памяти, демонстрируют это своим примером, своим жизненным героизмом.Актуальное интервью на эту тему: Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне

https://ukraina.ru/20250406/1062297309.html

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