https://ukraina.ru/20250406/1062314245.html

Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов

Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов - 06.04.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов

Верховинский район Прикарпатья ранее не был популярным среди уклонистов местом перехода границы с Румынией, они в основном пытались бежать через Закарпатье и Буковину. Теперь же ситуация изменилась.

2025-04-06T10:24

2025-04-06T10:24

2025-04-06T11:21

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Во Львове женщины в очередной раз победили людоловов из ТЦКВо вторник, 1 апреля, во Львове произошло очередное столкновение между военнослужащими районного ТЦК (военкомата) и военнообязанным. Инцидент попал на видео, быстро распространившееся в сети, и военные вынуждены были реагировать.Итак, на улице Симоненко у перекрестка с улицей Владимира Великого сотрудники ТЦК с применением силы пытались задержать 32-летнего мужчину. Тот активно сопротивлялся, и один из военных ударил его кулаком в ухо. Тогда другой мужчина, снимавший инцидент на видео, обратился за помощью к женщинам, и те начали вырывать задержанного из рук военных. На его защиту бросились и другие прохожие, и в конце концов потенциальному рекруту удалось скрыться.Согласно обнародованной через несколько часов Львовским областным территориальным центром комплектования (ТЦК) информации, в один из районных ТЦК во Львове наряд полиции доставил "нарушителя военного учета". Мужчина был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), по заключению которой был признан годным к военной службе."После чего последний пытался совершить побег, и был задержан дежурившими при ВВК военнослужащими. В результате завязалась стычка с гражданскими лицами. Любые попытки со стороны военнослужащих объяснить ситуацию с военнообязанным оказались напрасными. Это, в свою очередь, привело к чрезмерным эмоциям. В общей толкотне военнообязанному гражданину удалось скрыться", – говорится в сообщении.В настоящее время мужчина объявлен в розыск. Во время происшествия один из военнослужащих будто бы получил травму от удара, заявление о нападении на военнослужащего подано в Национальную полицию. Львовский областной ТЦК начал служебное расследование по этому инциденту.В областном ТЦК также прокомментировали действия прохожих, в частности, женщин, которые бросились защищать уклониста. "Понесут ли ответственность те, кто препятствует военнослужащим исполнять их служебные обязанности, вопрос риторический. Что касается действий гражданина, который пытаясь "отбить" военнообязанного, кричал: "Женщины, помогайте! Помогайте, женщины!", то во время войны, в которой армия критически нуждается в усилении, такое препятствование мерам мобилизации не выдерживает никакой критики. Для гражданина – эти действия можно трактовать как враждебные по отношению к собственному государству, для мужчины – такое поведение недостойно и унизительно", – пафосно написали людоловы.Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда львовские женщины отбивают мужчин у сотрудников ТЦК. Так, в июне 2024 года на Левандовке работала "группа оповещения" в составе полицейских и военнослужащих. Там возник конфликт с мужчиной мобилизационного возраста, отказывавшегося показать документы. Прохожие мешали его задержанию, снимали все на видео и возмущались."Один из граждан по просьбе полицейского предъявить военно-учетные документы отказался это делать и вёл себя вызывающе, тем самым спровоцировав конфликт. Гражданин мотивировал отказ тем, что при себе нет никаких документов. Однако в процессе проверки показал паспорт гражданина Украины. Также мужчина утверждал, что является отцом-одиночкой, однако документально подтвердить этого не смог", – сообщили тогда во Львовском областном ТЦК. В результате военнообязанного прохожего так и не доставили в ТЦК, а лишь проинформировали об обязанности обновить свои военно-учетные данные.Уклонисты осваивают новый путь бегства в РумыниюВ последние дни украинские пограничники задержали две группы уклонистов в Верховинском районе Прикарпатья, где, несмотря на границу с Румынией, нет ни одного пункта пропуска через неё.Так, 2 апреля пограничный наряд отдела "Шибены" Черновицкого пограничного отряда догнал и задержал троих мужчин, жителей Тернопольской и Днепропетровской областей. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ)."Они решили пересечь государственную границу через горы в Верховинском районе Ивано-Франковской области, используя онлайн-карту. Однако попытка оказалась неудачной. Снег и довольно низкая температура тоже дали о себе знать. Нарушители успели изрядно устать и замерзнуть, ведь погодные условия в горном пограничье пока совсем не весенние", – отметили в пограничной службе.А днём ​​ранее на этом же участке границы была задержана еще одна группа уклонистов с Востока Украины, причем благодаря "сигналу" отца одного из беглецов. 1 апреля в 4 часа утра на телефонную "горячую линию" ГНСУ поступил звонок от отца 21-летнего жителя Днепропетровщины.Мужчина сообщил, что его сын вместе с двумя неизвестными 27 марта выехал из Ивано-Франковска в направлении села Татаров. Он сказал, что группа находится на территории Верховинского района Ивано-Франковской области. По плану они должны были пешком преодолеть 60 километров через Черногорский хребет и незаконно пересечь границу с Румынией. Также мужчина рассказал, что путешествие группы длится уже шестые сутки, но из-за слабости сын больше не может передвигаться и просит оказать помощь.Через 7 часов поисковых действий обессиленного парня нашли пограничники отдела "Шибены" благодаря следам на снегу. Он сообщил, что сообщники оставили его одного в горах ждать помощи, а сами направились дальше в направлении украинско-румынской границы. Стражи границы доставили путешественника в пограничное подразделение, оказали медицинскую помощь и накормили. Впоследствии были задержаны и два его сообщника, которые оказались жителями Николаевской и Кировоградской областей в возрасте 32 и 44 года. В настоящее время жизни и здоровью "туристов" ничего не угрожает, сообщили пограничники.Стоит отметить, что Верховинский район Ивано-Франковской области раньше не был популярным среди уклонистов мест перехода границы с Румынией, они в основном пытались бежать через Закарпатье и Буковину. Скорее всего, это связано с тем, что Прикарпатье является единственной пограничной областью Западной Украины, не имеющей до сих пор ни одного пункта пересечения границы, и даже дороги общего пользования в Румынию. Доехать до села Шибены, где расположен пограничный отдел, уже проблема, не говоря уже о ближайшем к Румынии хуторе Буркут, где практически не осталось жителей.Однако существует ещё одна версия того, почему сейчас уклонисты осваивают новый маршрут побега в Румынию через Карпаты. Дело в том, что Верховинский район находится на стыке зон ответственности двух пограничных отрядов – Черновицкого и Мукачевского. По слухам, именно сотрудники последнего стоят за увеличением трафика на этом участке границы: таким образом они и деньги от беглецов получают, и проблем на формально подконтрольной территории имеют меньше. А что подставляют смежников – так свой камуфляж всегда ближе к телу.Косвенным доказательством этой версии может служить тот факт, что в Мукачевском пограничном отряде началась масштабная проверка, инициированная представителями из Киева, в рамках которой всех работников проверяют на полиграфе ("детекторе лжи"). Пока официальная информация о конкретных целях проверки не разглашается. Однако, по словам эксперта по безопасности Игоря Мельника, системная проверка персонала, особенно с применением полиграфа, может выявить слабые места в системе и способствовать очистке пограничной службы от коррупционных элементов. Как сообщил 3 апреля портал "Новости Закарпатья", результаты проверки могут привести к кадровым изменениям, открытию уголовных производств и усилению контроля на границе.Железные дороги Западной Украины присоединяются к ЕвропеНа прошлой неделе наконец-то начаты масштабные работы по восстановлению железнодорожной колеи европейского формата на участке между станцией Чоп (граница со Словакией и Венгрией) и Ужгородом. Из-за строительных работ "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля временно изменила расписание курсирования поездов в Закарпатье, и обещает открыть движение по новой колее уже в августе 2025 года.Евроколея между Чопом и Ужгородом (22 км) существовала со времен Австро-Венгрии до 1991 года, однако в независимой Украине её демонтировали. В 2022 году Киев решил восстановить колею европейского формата на этом участке, однако формально работы по реализации проекта стартовали только в апреле 2024-го. Тогда в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на вокзале в Ужгороде смонтировали первый символический 20-метровый прогон "гибридной" колеи – с расстоянием между рельсами 1435 и 1520 мм.Строительство евроколеи финансируется за счет грантовых средств ЕС, полученных "Укрзализныцей" в рамках программы Connecting Europe Facility. На большей части участка Ужгород – Чоп запланирована замена существующей колеи "российского" формата (1520 мм) на "гибридный", с двумя рядами рельсов. Однако на отрезке Чоп – Струмкивка должны проложить 8,3 км новой колеи европейского формата (1435 мм), который будет проходить параллельно существующей широкой. Собственно, именно эти работы и ускорили с начала апреля, потому что за почти год здесь удалось проложить всего 3,5 км евроколеи.Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, на перрон железнодорожного вокзала которого будут прибывать поезда из Вены, Братиславы, Будапешта, Праги, Бухареста и Белграда. Следующим могут стать Черновцы: правительство Украины еще в 2024 году в рамках "Стратегии развития пограничной инфраструктуры с ЕС до 2030 года" пообещало выделить 544 миллиона гривен на проектирование строительства и электрификации евроколеи на участке "Львов – Черновцы – Вадул-Сирет". Участок между Черновцами и станцией "Вадул-Сирет" у границы с Румынией, согласно документу, планируют построить в 2026-2029 годах за 7,3 млрд грн.Кроме того, упомянутая стратегия содержит проект реконструкции железной дороги от станции "Мостиска-2" у границы с Польшей до Скнилова недалеко от аэропорта "Львов" (речь идет о достройке параллельно двум широким колеям ещё и европейской). На этот участок планируется выделить 10,9 млрд грн в 2026-2028 годах. Однако в этом случае речь идет о развитии станции "Скнилов", куда также может быть протянута евроколея из Равы-Русской (тоже на границе с Польшей), на центральный железнодорожный вокзал Львова поезда из Европы прибывать не будут.Как ни странно, правительственный документ не предусматривает реконструкции и использования самого длинного существующего участка – почти 100 км – колеи европейского формата между закарпатскими станциями Чоп и Дяково (близ границы с Румынией). Во времена социалистического содружества по этому маршруту перевозили уголь из Румынии в Чехословакию. В 1996-1997 годах по этой евроколее курсировал скорый поезд сообщением Краков (Польша) – Констанца (Румыния). Однако с конца 1990-х этот участок не используется для перевозок, и сильно запущен.В 2017 году Украина предложила Словакии и Румынии возобновить перевозку грузов из одной страны в другую через Закарпатскую область, однако никаких реальных шагов в этом направлении до сих пор так и не сделано.О том, что говорят украинские эксперты и политики про ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте"

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румыния, украина, львов, денис шмыгаль, ес, укрзализныця, эксклюзив