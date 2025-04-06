Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу - 06.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250406/1062297309.html
Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу
Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу - 06.04.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
2025-04-06T10:11
2025-04-06T10:11
80 лет победы
великая отечественная война
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062296007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_582b50e951df106da54a1d32cf217ca8.jpg
На видео — доблестные войска 2-го Украинского фронта, разгромив противника, с боями выходят на нашу государственную границу. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев. Преследуя разгромленные немецко-румынские войска, наши передовые части достигли реки Прут. Вот она, река Прут, государственная граница Советского Союза с Румынией.
https://ukraina.ru/20250404/1062260871.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Фотоальбом Победы: Войска 2-го Украинского фронта выходят на границу с Румынией. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев
Фотоальбом Победы: Войска 2-го Украинского фронта выходят на границу с Румынией. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев
2025-04-06T10:11
true
PT1M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062296007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_21b4e5ba3d768943d22a9f58984ab74e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу

10:11 06.04.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — доблестные войска 2-го Украинского фронта, разгромив противника, с боями выходят на нашу государственную границу. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев.
Преследуя разгромленные немецко-румынские войска, наши передовые части достигли реки Прут. Вот она, река Прут, государственная граница Советского Союза с Румынией.
© РИА Новости . Борис Ярославцев / Перейти в фотобанкСтроительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Строительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
© РИА Новости . Борис Ярославцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкВойска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
Фотоальбом Победы
2 из 4
Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
© РИА Новости . Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Освобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
© РИА Новости . Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Анатолий Егоров / Перейти в фотобанкГород Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Город Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.
© РИА Новости . Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
1 из 4
Строительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
© РИА Новости . Борис Ярославцев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
© РИА Новости . Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
3 из 4
Освобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
© РИА Новости . Михаил Трахман
Перейти в фотобанк
4 из 4
Город Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.
© РИА Новости . Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
4 апреля, 05:31
Фотоальбом Победы: Весна 1944 года. 2-й Украинский фронт вышел к реке Прут на границе с РумыниейВ спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
 
80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаИстория
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
11:42Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
11:33Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
11:19Катя Петлюк и детский танк "Малютка"
11:15Суд арестовал деньги Чубайса и других фигурантов дела "Роснано"
11:00Погиб мирный житель Горловки из-за атаки украинского беспилотника
10:56Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди
10:48Принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и нацизмом не получится – Матвиенко
10:24Западная Украина за минувшую неделю: Женщины против военкомов во Львове и новый маршрут побега уклонистов
10:11Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу
10:08Плохой актёр или мёртвый политик? Орленко о Макроне и войне элит в Европе
10:03"Это экономическая революция": Трамп просит держаться крепче
10:00Опасная правда и ненастоящие украинцы, британский педофил. Главное на Украине на утро 6 апреля
09:33Дмитриев объяснил, с чем связаны массовые протесты против политики Трампа в США
09:18СК РФ расследует убийство украинскими боевиками жителя хутора Дмитрюков Курской области
08:00В своём отечестве пророк: Владимир Жириновский об Украине
07:00Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ
06:45Иной возможности нет: Евсеев объяснил, зачем России нужна еще одна мобилизация
06:00Выборы на Украине не нужны: Маркосян назвала три причины, почему
Лента новостейМолния