Фотоальбом Победы: войска 2-го Украинского фронта выходят на нашу государственную границу
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фото- и кинохроники военных лет
На видео — доблестные войска 2-го Украинского фронта, разгромив противника, с боями выходят на нашу государственную границу. Командующий фронтом - маршал Советского Союза Конев.
Преследуя разгромленные немецко-румынские войска, наши передовые части достигли реки Прут. Вот она, река Прут, государственная граница Советского Союза с Румынией.
© РИА Новости . Борис Ярославцев / Перейти в фотобанкСтроительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
1 из 4
Строительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкВойска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
2 из 4
Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
© РИА Новости . Михаил Трахман / Перейти в фотобанкОсвобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
3 из 4
Освобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
© РИА Новости . Анатолий Егоров / Перейти в фотобанкГород Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.
4 из 4
Город Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.
1 из 4
Строительство противотанковых рвов в районе Донбасса. Дата съемки – сентябрь 1941 года.
2 из 4
Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами
3 из 4
Освобождение Украины. Казачьи части на отдыхе в предгорьях Карпат. Украина.
4 из 4
Город Кировоград, освобожденный войсками 2-го Украинского фронта 8 января 1944 года в ходе Кировоградской наступательной операции.