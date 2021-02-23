Российский и белорусский политолог Дмитрий Болкунец в блиц-опросе Украина.ру подвел итоги переговоров президентов России и Белоруссии

— Пока сложно оценить итоги встречи российского и белорусского президентов. Я думаю, что, конечно, длительная беседа в неформальной обстановке предполагает, что стороны обсуждали целый комплекс вопросов, и, вероятно, речь шла о стабилизации обстановки в Белоруссии, о внешнеполитической ситуации — в мире и регионе, о некоторых направлениях взаимодействия на ближайший период, например, до конца года. Думаю, обсуждали технические вопросы, назначение каких-нибудь там чиновников.

Предполагаю, что обсуждался еще и вопрос по финансовой части, какой-то помощи Белоруссии и стабилизации экономики страны, производства в целом и ряд других вопросов.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Лукашенко это вопрос некого будущего, потому что он ехал за деньгами, за некой позицией Москвы по тем или иным вопросам.

Считаю, что позиция Москвы остается неизменной — это транзит власти в Белоруссии со всеми вытекающими последствиями. А Лукашенко, видимо, пытается выкручиваться и рассказывал своему российскому коллеге о том, что необходимо его поддержка, необходимо вместе бороться с западной угрозой и прочее.

При этом, хочу отметить важный момент: Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания.

P.S. Как прошла встреча Путина и Лукашенко.

Три интриги встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Белоруссии в РФ Владимир — ред.) Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию», — пояснил он.

Речь идёт о дорожных картах, подготовленных к концу 2019 года созданной по инициативе президентов РФ и Белоруссии межправительственной рабочей группой по интеграции. Однако тогда стороны не смогли прийти к компромиссу по аспектам, связанным с вопросами нефти, газа, налоговой политики, единой валюты. В конце сентября 2020 года Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.