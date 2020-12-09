Если уйдет Лукашенко, олигархическая система в Белоруссии будет плюралистична — появятся завязанные на конкурирующие олигархические кланы партии и СМИ, социальное расслоение увеличится, считает белорусский политолог Всеволод Шимов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Всеволод, что думаете о 6 сценариях советника Тихановской — Александра Добровольского — о том, каково возможное развитие ситуации в Белоруссии? Почему они появились?

— Сценарии транзита власти Тихановской и Ко считаю заведомо нереалистичными. Все поведение Лукашенко говорит о том, что отдавать власть он не намерен, тем более Тихановской или Координационному совету. Наиболее реалистичным из обозначенных Добровольским сценариев я считаю затягивание времени и проведение чисто косметической конституционной реформы.

Однако остается открытым вопрос, насколько хватит запаса прочности для осуществления этого сценария — дела в белорусской экономике не блестящи, ресурсная подпитка из РФ сокращается, а давление на режим Лукашенко нарастает. Но, думаю, он будет двигаться именно по этому пути.

- Другие сценарии что, совсем нереалистичны? Например, ввод российских войск? Нет?

— Сценарий ввода войск в Белоруссию возможен только в случае какого-то совсем уж невероятного форс-мажора. Российская политика на постсоветском пространстве после окончания Русской весны пассивна, инерционна и направлена скорее на удержание статус-кво, чем на какие-то геополитические марш-броски. Сподвигнуть Кремль на силовой сценарий может разве что какой-то совсем уж чрезвычайный аврал.

Однако пугать белорусского обывателя "российской угрозой", безусловно, будут. То, что эти "страшилки" сегодня звучат из штаба Тихановской, вполне закономерно, учитывая, что ее окружение в основном укомплектовано антироссийски настроенными националистами. Белорусская оппозиция в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков? © AP, Mindaugas Kulbis

- Давайте поразмышляем о сценарии "Белоруссия без Лукашенко". Как он будет выглядеть?

— Сценарий "Белоруссия без Лукашенко" представляется мне совершенно очевидным: это "олигархическая демократия" образца Украины или Молдавии. Будет масштабный передел собственности и формирование олигархических кланов, которые и возьмут под контроль политическую систему республики и будут конкурировать за ресурсы и влияние.

Естественно, такая система будет плюралистична — появятся завязанные на конкурирующие олигархические кланы партии и СМИ. Социальное расслоение увеличится — Минск и окрестности станут островками благополучия на фоне деградирующей и пустеющей провинции. Естественно, идеологический вектор будет задавать белорусский национализм, в котором будет заинтересован и олигархический "национальный капитал", и Запад.

- Какова в случае падения Лукашенко вероятность гражданской войны, подобно той, что развязалась после 2014 года на Украине?

— Она мне представляется достаточно низкой — белорусское общество более однородно в сравнении с украинским, да и темперамент у белорусов не тот. Впрочем, при желании разжечь региональный антагонизм вполне можно. Например, противопоставляя более "европейский" и "литвинский" северо-запад республики и "русифицированный" восток страны.

Определенные тенденции к этому есть. Пока они носят сугубо латентный и малозаметный характер, но если начнется агрессивное проталкивание "литвинской" мифологии, исключать возможность региональной фрагментации я бы не стал.

- Что в Белоруссии думают по поводу желания Украины запатентовать борщ? Белорусы едят борщ? Желания запатентовать драники есть?

— Белорусы едят борщ с удовольствием, но, думаю, мало кто всерьез задумывается о его "национальной" принадлежности. Что касается драников, то здесь все убеждены, что это исконно белорусское блюдо, хотя на самом деле такие картофельные блины широко распространены во всей Восточной Европе.