Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской 3 декабря представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Они опубликованы на сайте бывшей соперницы Александра Лукашенко

Белорусская оппозиция опровергла создание тайного совета © REUTERS, Stringer может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Причин у начала этих переговоров может быть две: действующий президент Александр Лукашенко сам принимает решение либо «группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры». В обоих случаях «со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом (белорусской оппозиции)».

Второй сценарий — это «новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной» из-за того, что бывший президент покидает страну, подает в отставку или подвергается аресту.

Третьим вариантом может стать «ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения». Оппозиция считает, что в таком случае Лукашенко сохранит власть на некоторый период, но «отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период».

Четвертый сценарий предполагает «попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут».

Пятым возможным сценарием оппозиция называет возможность введения в Белоруссию российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без нее. По ее мнению, «у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России». Вторым вариантом этого сценария может стать то, что Лукашенко в отсутствие инкорпорации либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Это может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты.

Шестым сценарием оппозиционеры называют «номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти».

«Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить)», — резюмировал советник Тихановской Александр Добровольский.

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.