Аризона первой из американских штатов потребовала признать неконституционным решение Джо Байдена об обязательной вакцинации от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний

Более 100 миллионов американцев обязаны вакцинироваться от COVID-19

Выступая в минувший четверг в Белом доме, президент США Джо Байден объявил, что все государственные служащие и работники предприятий, где численность персонала превышает сто человек, отныне должны либо представить администрации прививочный сертификат, либо проходить еженедельное тестирование.

Примерно 2,5 миллионам госслужащих не предоставлено и такого выбора — в случае отказа от вакцинации их будут увольнять. Частным предприятиям, которые не станут следить за соблюдением новых правил, грозят крупные штрафы. «Это не вопрос свободы или личного выбора. Речь идет о защите себя и окружающих», — заявил Байден. Всего мера затронет примерно 100 миллионов человек из 328 миллионов жителей США. Врач разоблачила украинский фейк о жутких последствиях вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Ныне 64% взрослых американцев получили по две дозы вакцины, 75% — хотя бы одну. Но около 80 миллионов граждан остаются непривитыми, часть из них по принципиальным соображениям. По числу вакцинированных на 100 человек США заметно отстают от Канады, Великобритании и Германии.

Чтобы снять одно из возражений, Байден обязал работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемые дни для вакцинации и лечения осложнений, если таковые возникнут. В своей речи он осудил «явное меньшинство, мешающее переломить ситуацию», и «политиков, активно подрывающих нашу борьбу». «Время уговоров прошло», — написал корреспондент ВВС по Северной Америке Энтони Зуркер, комментируя выступление Байдена.

Решение президента США многие критикуют как нарушение прав и свобод человека. «Байден и радикальные демократы сунули свои носы в Конституцию США», — заявил губернатор Южной Каролины республиканец Генри Макмастер. А 14 сентября Аризона первой из американских штатов обратилась в суд с требованием признать неконституционными последние инициативы администрации США, которые вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для миллионов федеральных служащих и работников частных компаний. Об этом объявил генеральный прокурор штата Марк Брнович. Глава Минздрава Украины отчитался о вакцинации от коронавируса © Facebook, Виктор Ляшко

По его словам, решение о принудительной вакцинации представляет собой «одно из величайших покушений на индивидуальные свободы, принципы федерализма и разделения властей» в истории США. «Офис генерального прокурора просит окружной суд Аризоны объявить политику администрации Байдена в области вакцинации и тестирования неконституционной и вернуть право принимать решения в сфере здравоохранения гражданам страны — тем, кому оно принадлежит», — сказано в заявлении Брновича.

В Европе вводят очередные ограничения для невакцинированных

Медицинские работники и работники службы неотложной помощи — пока единственные сотрудники во Франции, для которых вакцинация является обязательной, но крайний срок для получения ими хотя бы первой дозы истёк 15 сентября. После этого медицинские работники, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины, не могут работать и не будут получать зарплату, хотя Конституционный суд Франции постановил, что их нельзя уволить. Непривитым сотрудникам также не разрешается брать оплачиваемый отпуск по болезни. Правило распространяется на всех сотрудников сферы здравоохранения и сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в этих учреждениях.

Последние данные показывают, что около 88% медицинского персонала во Франции получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди местных медицинских работников, таких как врачи общей практики, этот показатель составляет до 94%, при этом 90% полностью вакцинированы. Французским работодателям, которые не проверяют свидетельства о вакцинации своих сотрудников, грозит штраф в размере 135 евро, а за более чем три правонарушения он может достигать 3750 евро. Глава Роспотребнадзора назвала особенность «дельта»-штамма COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

А правительство Италии 16 сентября приняло новое постановление о распространении так называемого «зелёного пропуска» на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе. Согласно документу, с середины октября необходимо будет иметь прививку, PCR-тест не старше 48 часов или доказательство выздоровления от COVID-19, чтобы войти в государственные и частные учреждения, а также в магазины и рестораны. С 10 сентября «зелёный пропуск» обязателен для входа в школы и другие учебные заведения — кроме младших школьников.

Работников, которые выйдут на работу без «зелёного пропуска», планируют штрафовать на суммы от 600 до 1500 евро, и ещё больше — в случае обнаружения подделки документа. В постановлении предусмотрено отстранение от работы после 5 дней отсутствия из-за того, что работник не имеет ковид-пропуска, хотя формально он не будет считаться уволенным. На сегодня, по данным правительства Италии, 13,9 миллиона работников страны уже имеют «зелёный пропуск», а 4,1 миллиона — до сих пор нет. Хотя некоторые страны Европейского Союза приказали своим медицинским работникам сделать прививки, ни одно из них не сделало «зелёный пропуск» обязательным для всех работников.

При этом в Великобритании, которая вышла из ЕС накануне пандемии коронавируса, отказались от введения «ковид-пропусков» на общенациональном уровне. В воскресенье, 12 сентября, британское правительство объявило, что отказалось от плана по введению обязательных санитарных пропусков для доступа в ночные клубы и другие места большого скопления людей в Англии, сочтя эту меру излишней из-за успеха кампании вакцинации против COVID-19.

«Мне никогда не нравилась идея просить людей показывать свои документы, чтобы делать то, что является обычным делом», — сказал в интервью BBC министр здравоохранения Саджид Джавид. — Хотя мы должны оставить эту меру в качестве потенциального варианта, я рад сообщить, что сейчас мы не будем продолжать действие паспорта вакцинации». При этом власти Шотландии решили ввести действие «ковид-пропусков» с 1 октября. Там они будут обязательны для посещения ночных клубов и определенных мероприятий. Астролог назвал срок начала новой волны COVID-19 на Украине © Gerd Altmann/Pixabay

Папа Франциск призывает священнослужителей взять с него пример и вакцинироваться

Папа Римский заявил, что не может понять, почему некоторые кардиналы католической церкви не спешат сделать прививку от COVID-19. «Это немного странно, ведь у человечества давняя история дружбы с вакцинами», — сказал он журналистам в своем самолете, на котором 16 сентября возвращался из Словакии в Италию. Сам понтифик уже вакцинировался, и предлагает всем сделать то же самое ради общего блага.

«Даже в Коллегии кардиналов имеется несколько отрицателей, — признался папа, — и как раз один из них, бедняга, попал в больницу с вирусом. Такая вот ирония судьбы». Хотя Франциск не назвал имя иерарха, известно, что консервативный американский кардинал Рэймонд Берк несколько дней провел в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких после того, как заразился коронавирусом. Хотя доподлинно не известно, делал ли кардинал Берк прививку от COVID-19, в прошлом он весьма критически отзывался о вакцинации.

Понтифик добавил, что практически все в Ватикане уже привились от коронавируса, и сейчас изучается вопрос о том, как помочь тем, кто еще колеблется. «В детстве нас прививали от кори и полиомиелита, всем детям делали прививки, и никто ничего не говорил», — отметил Папа Римский. При этом он признал, что споры, которые ведутся вокруг вакцин, могут усилить страхи и неопределенность, поэтому, как он выразился, нужно все спокойно разъяснять. Заболеваемость растет: почти 5 тысяч украинцев заболели COVID-19 за сутки © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Между тем, некоторые руководители Римско-католической церкви, особенно в США, полагают, что католики должны иметь право отказываться от вакцинирования по религиозным соображениям. Папа Франциск не согласен с такой позицией и считает, что вакцины морально приемлемы и верующие могут прививаться с чистой совестью.

Хроника вакцинации в России и в мире

В России достаточно неплохая иммунная прослойка от коронавируса, но этого недостаточно, нужно прививаться, заявила 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас ещё, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве это получается — достаточно неплохая иммунная прослойка. Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше», — сказала Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, на каком уровне сейчас в России популяционный иммунитет.

«У нас сегодня среди взрослых привитых чуть меньше половины. Я думаю, что еще месяц-два — и будет больше», — сказала Попова журналистам. В минувший четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что при таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы эпидемия стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль.

Общее количество сделанных в Турции прививок от коронавируса по состоянию на начало текущей недели превысило 100 миллионов. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли уже около 40 миллионов человек из около 84-миллионного населения Турции. По меньшей мере одну дозу получил 51 миллион турок, а более 9 миллионов жителей Турции уже вакцинированы усиливающей третьей дозой. Повторно заразившийся COVID-19 Разумков выступил на форуме в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Число получивших обе дозы вакцины от коронавируса в Японии превысило отметку в 50% от всего населения страны, заявил 12 сентября министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, отвечающий также и за меры по борьбе с коронавирусом. По его словам, если сохраниться нынешняя скорость вакцинации, можно ожидать, что до конца этого месяца две дозы получат уже более 60% населения Японии.

В Германии в понедельник, 13 сентября, стартовала масштабная прививочная кампания — неделя всеобщей вакцинации. Каждый житель страны имеет возможность привиться от коронавируса без предварительной записи и бесплатно на многочисленных специально созданных пунктах под вывеской HierWirdGeimpft («Здесь прививают»). Помимо постоянных центров вакцинации, в кампании задействованы многочисленные временные пункты, созданные в торговых центрах, библиотеках, травмайный вагонах, мечетях и других местах. Сейчас в Германии полностью привиты от коронавируса 62% населения, но в последнее время темпы вакцинации в ФРГ замедлились.