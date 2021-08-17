Между двумя союзниками США и основными получателями американской помощи назревает конфликт, который может привести к разрыву дипломатических отношений. Поводом стали события Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда 15 августа подписал законопроект, запрещающий евреям требовать имущество, отобранное во время войны нацистами. В ответ Израиль отозвал своего посла. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что «Польша уже не в первый раз одобрила аморальный антисемитский закон».

«Сегодня вечером я поручил временному поверенному в делах нашего посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для консультаций на неопределённый срок», — написал Лапид. Как сообщает агентство Reuters, министр также предложил послу Польши в Израиле продлить отпуск и не возвращаться на родину. Он также «должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, что Холокост означает для граждан Израиля и насколько мы не потерпим презрения к памяти жертв и памяти Холокоста». Реституция — мина замедленного действия под отношениями Польши и Украины © Facebook, Powiernictwo Kresowe

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, комментируя польский закон, назвал его «позорным».

В ответ польский президент Анджей Дуда назвал Польшу «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев» и заявил, что Варшава не позволит «инструментализировать массовое уничтожение в текущих политических целях».

В США в этом конфликте встали на сторону Израиля. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что США глубоко обеспокоены таким решением парламента Польши. Кроме того, он назвал данный законопроект "серьезно ограничивающим процесс реституции имущества жертв холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности". Также Госсекретарь США настоятельно призвал польского президента не подписывать закон в соответствии с полномочиями, предоставленными ему как президенту. Однако, как мы видим, польский президент не послушал «старшего брата».

Реституция (от лат. restitutio — восстановление) — в международном праве форма материального возмещения ущерба в результате неправомерного международного акта путем восстановления состояния, существовавшего до его совершения.

Вопрос о реституции подняли сразу же после вступления Польши в Евросоюз. За годы войны Польша потеряла 6 миллионов своих граждан, из которых 2,8 миллиона были евреями. Отнятое у них имущество эксперты оценивают примерно в $300 млрд (дома, земельные участки, заводы и фабрики). Их имущество и недвижимость достались другим людям, преимущественно полякам, либо польскому государству.

Возврат имущества и недвижимости, согласно нормам Евросоюза, вызвал бы недовольство польского населения. Против активно выступали польские националистические партии. Польские власти нашли выход, установив 30-летний период, в течение которого можно требовать возврата имущественных прав. Как сообщает британская ВВС, в последние десятилетия вопрос реституции глубоко погрузился в коррупцию: претензии на право собственности покупаются и продаются, а арендаторы внезапно оказываются выброшенными из своих квартир. Реституция во имя ассоциации, или Что Украина должна Польше © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

Еще в 2018 году экс-президент США Дональд Трамп подписал Билль-447, или JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today — "Справедливость для выживших, оставшихся без компенсации"). По нему Госдеп США должен поддерживать еврейские организации, которые добиваются возвращения домов погибших во время Второй мировой войны евреев или выплат компенсаций за утраченное имущество. Собственность должны вернуть наследникам жертв геноцида, а если их не осталось, то еврейским организациям, хотя они могут и не иметь прямого отношения к погибшим.

В основе этого закона лежит принятая в 2009 году Терезинская декларация (принятая в Терезине, бывшем еврейском гетто и концлагере в Чехии). Документ подписали 46 стран после Пражской конференции по вопросу имущества времен Холокоста. Подписала документ и Украина.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский напоминал властям Украины, что к реституции собственности им придется готовиться, если уж они выбрали «европейский путь».

«Реституция пока в Украине не происходит, поэтому американский закон послужит нашим властям напоминанием о том, что эту проблему придется решать. Практически все страны Европы прошли через процесс реституции еврейской общинной собственности. У нас это начнет происходить, когда мы подойдем к вступлению в Европейский союз. Украина будет должна или вернуть еврейской общине общинную собственность, включая синагоги, молитвенные дома, школы, больницы, или предоставить материальную компенсацию за ее утерю», — утверждает Долинский.

Тем не менее, вопрос может касаться не только собственности евреев. В Польше часто поднимают вопрос о реституции в отношении Украины и Белоруссии, так как практически вся недвижимость в западноукраинских городах до 1939 года принадлежала либо полякам, либо евреям. Принятая недавно на Украине земельная реформа тоже может усилить аппетиты потомков бывших ее хозяев. Если Украине каким-то чудом удастся «войти в европейскую семью народов» и евроинтегрироваться, то вопрос о реституции поднимут совместно Израиль и Польша, ссылаясь в том числе и на «декоммунизацию», а украинские власти не в том положении, чтобы торговаться.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в недавнем интервью телеканалу ZiK говорил, что большое количество объектов недвижимости и земли на западе Украины принадлежало полякам, и если будет принят закон о реституции, то нужно будет решать, что делать с теми людьми, которые этим всем владеют сейчас. Чтобы избежать вопроса о реституции, радикальная националистическая партия «Свобода» еще в 2018 году предлагала принять закон, признающий поляков «оккупантами украинских земель» в период 1920-1939 г. «Требования по реституции бывшей польской собственности будут звучать все громче по мере интеграции Украины в Евросоюз», — заявлял лидер националистов Олег Тягнибок.

Как сообщало еще в 2016 году польское издание Prawica, в Польше подготовлены к подаче в суды Львова и Тернополя первые иски потомков собственников польских имений на территориях, ныне относящихся к Украине.

«Требования истцов и их истории разные. Кто-то хочет компенсацию за использование, кто-то — выплату убытков от неполученной прибыли из-за конфискации средств производства, а кто-то просто стремится вернуть свою вотчину», — пишет польское издание. В списке собственности, по которой поляки подготовили документы, жилой дом с прилегающими хозяйственными постройками и двенадцать гектаров сельскохозяйственных угодий в пгт. Мельница-Подольская Борщевского района Тернопольской области, ориентировочная стоимость — $60 000. Жилой дом, полезной площадью в шестьдесят три квадратных метра, с прилегающей жестяной мастерской с участком для строительства в тысячу двести квадратных метров в Ковельском районе Волынской области ($78 000 плюс компенсация).

«Еще интереснее процесс возвращения бывшего помещичьего хозяйства в Ровенской области с тринадцатью с половиной гектаров земли стоимостью в шестьдесят семь тысяч долларов и двух жилых домов в Киеве с компенсацией за эксплуатацию медного рудника в Харьковской области, стоимость которых оценивается в полтора миллиона долларов. Все эти иски стали возможны с окончанием действия моратория на торговлю землей на Украине и снятием Еврокомиссией ограничений на владение землей в зарубежных государствах», — комментирует Конрад Ренкас, председатель «Товарищества кресовян», организации, которая собрала материалы на тысячу шестьсот исков по реституции.

Ранее и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что если Украина так сильно хочет в Европу, то должна не только прекратить дискриминировать этнических венгров на своей территории, но и принять закон о реституции собственности. И это уже претензии на большую часть земель Закарпатья, а там Румыния подтянется с вопросами о собственности в Черновицкой области.

По вопросу о реституции собственности польских евреев власти Варшавы осмелились идти наперекор США. Однако власти Украины вряд ли посмеют идти наперекор требованиям властей США, Израиля, Венгрии, Румынии и Польши, когда они будут звучать в унисон. В конце концов, без реституции и возвращения земель бывших панов объявленная на Украине декоммунизация будет не полной.