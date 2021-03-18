Главная проблема, с которой столкнулся южный регион, — это дефицит пресной воды. Ситуация стала критической после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. В сложившейся ситуации пришлось использовать подземные источники и водохранилища естественного наполнения, но из-за засушливого лета 2020 года они обмелели.
Правительство разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию выделено около 50 млрд рублей.
Однако, по словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, внятной чёткой стратегии по решению этой проблемы пока не зафиксировано: есть программа водовода с Кубани, но Кубани самой нужна вода, там очень развито сельское хозяйство. В Крыму хватает воды для местных жителей, туристов, но серьёзная нехватка для сельского хозяйства, экономики, в результате приходится экономить на людях — в Симферополе воду подают с очень серьёзными перебоями.
Главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов отмечает, что в Севастополе с помощью военных вопрос вроде как решён благодаря возведению сооружения, позволяющего использовать воду из реки Бельбек, но будет ли этого достаточно, покажет предстоящий летний сезон. А вот в Крыму ничего подобного нет, и там, по заявлению главы региона Сергея Аксёнова, ставка делается на опреснительные установки.
«Одна из главных проблем, почему происходят большие потери воды, — потому что все сети остались ещё с советских времен: они старые и гнилые. В интернете были цифры о том, что чуть ли не половина воды, прежде чем доходит до потребителя, уходит в землю. И, соответственно, помимо опреснительных установок нужны будут крупные работы по модернизации сетей. Это касается и Крыма, и Севастополя», — добавил Степанов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уверен, что украинская сторона специально создала проблему водоснабжения, чтобы породить недовольство на полуострове и показать крымчанам, чего они лишились в лице Украины. Например, воды.
«Водная блокада со стороны Украины привела к тому, что в Крыму фактически аннулировано рисосеяние, которое нуждается в большом количестве воды. Но зато развиваются другие сферы: всё то, что связано с морепродуктами, — стали появляться крымские мидии и устрицы, те, которые давным-давно не существовали. Когда-то Николай I лакомился не французскими, а севастопольскими устрицами. Сейчас Россия сделала огромные вложения в инфраструктуру, которая позволит развивать и промышленность, и туристическую сферу», — подчёркивает парламентарий.
Тот факт, что Крым и Севастополь присоединились к России в соответствии с нормами международного права — по результатам референдума, воспользовавшись правом на самоопределение народа, гарантированным Уставом ООН, — мировое сообщество игнорирует и признавать российский статус региона отказывается. Это создаёт риск для иностранных политиков, посетивших полуостров, попасть в санкционные списки, а для юридических лиц — столкнуться с ограничительными мерами. Поэтому крупные компании и банки предпочитают просто-напросто не вести деятельность в Крыму.
Однако ни для туристов, ни для местных жителей это не катастрофично.
«Многие известные торговые марки или предприятия, в том числе финансовые, не рискуют идти в Крым. Это, конечно, вызывает огорчение. Тем не менее, параллельно создаются другие структуры, которые достаточно успешно работают и занимают эту нишу на рынке, наверное, с благодарностью к тем, кто этого не делает, — те же банковские структуры, работающие в Крыму, не встречая конкуренцию со стороны финансовых крупных организаций», — говорит экономист Александр Дудчак.
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, проблема банковского обслуживания в принципе уже решена: там до сих пор не работают самые крупные банки, но их заместили банки, которые работают только на территории Крыма или которым санкции не страшны. В регион входят «Генбанк», РНКБ, «Банк России» как банк-посредник.
«Банковский сектор в той или иной степени работает, обходные пути с точки зрения функционирования кредитных и дебетовых карт найдены. Везде можно рассчитаться той же VISA или MasterCard, никакой проблемы в этом нет. Понятно, что крупные банки не пойдут туда, опасаясь санкций. Но это проблема выбора между идеологией и деньгами. Коль мы уже живём в капиталистическом обществе, то нужно смириться с тем, что люди выбирают деньги, и относиться к этому с пониманием», — заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, живущий в Бахчисарае.
Что касается магазинов, как он отмечает, есть вполне неплохие свои местные, а приход какой-нибудь крупной торговой сети, возможно, изменил бы ценообразование, с другой же стороны, вряд ли бы крымские сети выдержали с ними конкуренцию.
А вот проблема, которую пока решить не удалось, так это урегулирование земельных вопросов. В частности, речь идёт о захвате участков земель для застройки. Как отметил Сергей Марков, это проблема не новая, она существовала и при Украине: многие компании хотят захватить лакомые куски недалеко от побережья, например, Приморский парк в Ялте почти полностью застроен небоскребами, а это недопустимо.
Однако это не единственный аспект проблемы. Кнырик обращает внимание на тот факт, что все предыдущие землеотведения, которые были в украинские годы, вызывают вопросы — там присутствует и коррупционная составляющая, и вопрос к конкретным личностям, которым выделялись участки и объекты недвижимости.
«Сейчас стоит вопрос, чтобы найти золотую середину в вопросе о земельной собственности в Крыму. Украина сбежала из Крыма, не забыв прихватить с собой все кадастровые документы, создав определённую путаницу, которую теперь приходится разрешать, и не всегда всё происходит бесконфликтно. Так что надо разделять проблемы, которые сознательно созданы в Крыму Украиной, и те, которые существуют объективно и которые надо решать», — заявил Затулин.
Непосредственное урегулирование всех проблем региона ложится на плечи местным чиновникам, а к ним тоже накопилось не мало вопросов.
«Кадры, унаследованные от Украины, и методы хозяйствования — очень серьёзная проблема. В 2016 году ситуация была просто катастрофической. Многие чиновники считали, что раз им выдали российские паспорта, то на этом их работа закончена, и можно жить и дальше так, как жили они: коррупция, бездеятельность, грязь, беспорядок, учет только их личного интереса без учета интереса отраслей экономики и граждан. Тогда было невозможно элементарную справку получить без взятки.
Эта ситуация во многом отступила, но окончательно вопрос не решён, и проблемы сохраняются. Очевидно, что в Крыму должна продолжиться работа по повышению качества работы административной системы и препятствию коррупции, унаследованных от Украины явлений. Процесс идёт, и год от года ситуация становится только лучше», — заявил директор Института нового общества Василий Колташов.
По его словам, решить проблему можно за счёт постепенного приведения всех механизмов работы в соответствие с нормами РФ, наведения порядка в учёте крымского имущества и устранения тяжёлого наследия украинского режима.
Алексей Мартынов рассказал, что Международный институт новейших государств, который он возглавляет, ещё в 2014 году предлагал руководству страны проект ротации крымских элит от среднего управленческого звена до самого верха, то есть предлагать чиновникам должности выше, но в других регионах страны.
«Мы понимали, что Крыму в наследство кроме разрухи досталась ещё и украинизированная элита, плотно связанная с соседями не только хозяйственными делами и коррупционными схемами, но и сознанием, которое формировалось 23 года. Напомню об определённой фронде вокруг Чалого в том же Севастополе. Это такие пережитки от Украины, с которыми нужно расставаться сразу, иначе они будут выскакивать в самый неподходящий момент», — объяснил политолог.
Мартынов считает, что если какие-то вопросы не удалось сделать в регионе за эти годы, хотя результаты просто невероятные, то только «благодаря» местным управленцам. В конечном итоге ротацию кадров всё равно проводят, привозят в Крым специалистов с материковой части России. По словам эксперта, сейчас происходит постепенное выкорчёвывание ментального украинского наследия, но при этом возникают издержки, связанные с коррупцией, схемами, незаконной застройкой и всем, чем переполнена современная Украина. С этим борются соответствующие структуры.
«Эмоциональные сомнения в чистоплотности отдельных чиновников, доставшихся РФ вместе с Крымом, вполне понятны, хотя далеко не всегда справедливы. Мы собираемся с подозрением относиться ко всем тем, кто жил во времена Украины в Крыму, но это же люди, которые проголосовали за возвращение Крыма в Россию и которые приветствовали Крымскую весну, без которых она не могла бы состояться», — подчёркивает Затулин.
Проблемы есть в каждом регионе, избежать этого нельзя. Но главное, чтобы власти работали над их решением, а жизнь местного населения менялась к лучшему. Если спросить у крымчан и севастопольцев, какой период они бы предпочли — украинский или российский, — ответ однозначно будет в пользу второго.