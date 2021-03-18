Ровно 7 лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации двух новых регионов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя. За это время сделано много, но проблемы остаются. Эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, рассказали, что осложняет жизнь полуострова

Главная проблема, с которой столкнулся южный регион, — это дефицит пресной воды. Ситуация стала критической после того, как Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. В сложившейся ситуации пришлось использовать подземные источники и водохранилища естественного наполнения, но из-за засушливого лета 2020 года они обмелели.

Правительство разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на его реализацию выделено около 50 млрд рублей. Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Однако, по словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, внятной чёткой стратегии по решению этой проблемы пока не зафиксировано: есть программа водовода с Кубани, но Кубани самой нужна вода, там очень развито сельское хозяйство. В Крыму хватает воды для местных жителей, туристов, но серьёзная нехватка для сельского хозяйства, экономики, в результате приходится экономить на людях — в Симферополе воду подают с очень серьёзными перебоями.

Главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов отмечает, что в Севастополе с помощью военных вопрос вроде как решён благодаря возведению сооружения, позволяющего использовать воду из реки Бельбек, но будет ли этого достаточно, покажет предстоящий летний сезон. А вот в Крыму ничего подобного нет, и там, по заявлению главы региона Сергея Аксёнова, ставка делается на опреснительные установки.

«Одна из главных проблем, почему происходят большие потери воды, — потому что все сети остались ещё с советских времен: они старые и гнилые. В интернете были цифры о том, что чуть ли не половина воды, прежде чем доходит до потребителя, уходит в землю. И, соответственно, помимо опреснительных установок нужны будут крупные работы по модернизации сетей. Это касается и Крыма, и Севастополя», — добавил Степанов.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уверен, что украинская сторона специально создала проблему водоснабжения, чтобы породить недовольство на полуострове и показать крымчанам, чего они лишились в лице Украины. Например, воды. «Не после воссоединения». Красовский объяснил, когда реально в Крыму начались проблемы с водой © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Водная блокада со стороны Украины привела к тому, что в Крыму фактически аннулировано рисосеяние, которое нуждается в большом количестве воды. Но зато развиваются другие сферы: всё то, что связано с морепродуктами, — стали появляться крымские мидии и устрицы, те, которые давным-давно не существовали. Когда-то Николай I лакомился не французскими, а севастопольскими устрицами. Сейчас Россия сделала огромные вложения в инфраструктуру, которая позволит развивать и промышленность, и туристическую сферу», — подчёркивает парламентарий.

Тот факт, что Крым и Севастополь присоединились к России в соответствии с нормами международного права — по результатам референдума, воспользовавшись правом на самоопределение народа, гарантированным Уставом ООН, — мировое сообщество игнорирует и признавать российский статус региона отказывается. Это создаёт риск для иностранных политиков, посетивших полуостров, попасть в санкционные списки, а для юридических лиц — столкнуться с ограничительными мерами. Поэтому крупные компании и банки предпочитают просто-напросто не вести деятельность в Крыму.

Однако ни для туристов, ни для местных жителей это не катастрофично.

«Многие известные торговые марки или предприятия, в том числе финансовые, не рискуют идти в Крым. Это, конечно, вызывает огорчение. Тем не менее, параллельно создаются другие структуры, которые достаточно успешно работают и занимают эту нишу на рынке, наверное, с благодарностью к тем, кто этого не делает, — те же банковские структуры, работающие в Крыму, не встречая конкуренцию со стороны финансовых крупных организаций», — говорит экономист Александр Дудчак. Крыму нельзя, другим можно? Как регионы мира меняли прописку © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, проблема банковского обслуживания в принципе уже решена: там до сих пор не работают самые крупные банки, но их заместили банки, которые работают только на территории Крыма или которым санкции не страшны. В регион входят «Генбанк», РНКБ, «Банк России» как банк-посредник.

«Банковский сектор в той или иной степени работает, обходные пути с точки зрения функционирования кредитных и дебетовых карт найдены. Везде можно рассчитаться той же VISA или MasterCard, никакой проблемы в этом нет. Понятно, что крупные банки не пойдут туда, опасаясь санкций. Но это проблема выбора между идеологией и деньгами. Коль мы уже живём в капиталистическом обществе, то нужно смириться с тем, что люди выбирают деньги, и относиться к этому с пониманием», — заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, живущий в Бахчисарае.

Что касается магазинов, как он отмечает, есть вполне неплохие свои местные, а приход какой-нибудь крупной торговой сети, возможно, изменил бы ценообразование, с другой же стороны, вряд ли бы крымские сети выдержали с ними конкуренцию.

А вот проблема, которую пока решить не удалось, так это урегулирование земельных вопросов. В частности, речь идёт о захвате участков земель для застройки. Как отметил Сергей Марков, это проблема не новая, она существовала и при Украине: многие компании хотят захватить лакомые куски недалеко от побережья, например, Приморский парк в Ялте почти полностью застроен небоскребами, а это недопустимо. Владение землей в Крыму. Путин поставил четкое условие © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако это не единственный аспект проблемы. Кнырик обращает внимание на тот факт, что все предыдущие землеотведения, которые были в украинские годы, вызывают вопросы — там присутствует и коррупционная составляющая, и вопрос к конкретным личностям, которым выделялись участки и объекты недвижимости.

«Сейчас стоит вопрос, чтобы найти золотую середину в вопросе о земельной собственности в Крыму. Украина сбежала из Крыма, не забыв прихватить с собой все кадастровые документы, создав определённую путаницу, которую теперь приходится разрешать, и не всегда всё происходит бесконфликтно. Так что надо разделять проблемы, которые сознательно созданы в Крыму Украиной, и те, которые существуют объективно и которые надо решать», — заявил Затулин.

Непосредственное урегулирование всех проблем региона ложится на плечи местным чиновникам, а к ним тоже накопилось не мало вопросов.

«Кадры, унаследованные от Украины, и методы хозяйствования — очень серьёзная проблема. В 2016 году ситуация была просто катастрофической. Многие чиновники считали, что раз им выдали российские паспорта, то на этом их работа закончена, и можно жить и дальше так, как жили они: коррупция, бездеятельность, грязь, беспорядок, учет только их личного интереса без учета интереса отраслей экономики и граждан. Тогда было невозможно элементарную справку получить без взятки.

Эта ситуация во многом отступила, но окончательно вопрос не решён, и проблемы сохраняются. Очевидно, что в Крыму должна продолжиться работа по повышению качества работы административной системы и препятствию коррупции, унаследованных от Украины явлений. Процесс идёт, и год от года ситуация становится только лучше», — заявил директор Института нового общества Василий Колташов. Крымчане давно поняли, что Украина не любит Крым — Белозерова © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По его словам, решить проблему можно за счёт постепенного приведения всех механизмов работы в соответствие с нормами РФ, наведения порядка в учёте крымского имущества и устранения тяжёлого наследия украинского режима.

Алексей Мартынов рассказал, что Международный институт новейших государств, который он возглавляет, ещё в 2014 году предлагал руководству страны проект ротации крымских элит от среднего управленческого звена до самого верха, то есть предлагать чиновникам должности выше, но в других регионах страны.

«Мы понимали, что Крыму в наследство кроме разрухи досталась ещё и украинизированная элита, плотно связанная с соседями не только хозяйственными делами и коррупционными схемами, но и сознанием, которое формировалось 23 года. Напомню об определённой фронде вокруг Чалого в том же Севастополе. Это такие пережитки от Украины, с которыми нужно расставаться сразу, иначе они будут выскакивать в самый неподходящий момент», — объяснил политолог.

Мартынов считает, что если какие-то вопросы не удалось сделать в регионе за эти годы, хотя результаты просто невероятные, то только «благодаря» местным управленцам. В конечном итоге ротацию кадров всё равно проводят, привозят в Крым специалистов с материковой части России. По словам эксперта, сейчас происходит постепенное выкорчёвывание ментального украинского наследия, но при этом возникают издержки, связанные с коррупцией, схемами, незаконной застройкой и всем, чем переполнена современная Украина. С этим борются соответствующие структуры. Крым российский. Что дал полуостров России

«Эмоциональные сомнения в чистоплотности отдельных чиновников, доставшихся РФ вместе с Крымом, вполне понятны, хотя далеко не всегда справедливы. Мы собираемся с подозрением относиться ко всем тем, кто жил во времена Украины в Крыму, но это же люди, которые проголосовали за возвращение Крыма в Россию и которые приветствовали Крымскую весну, без которых она не могла бы состояться», — подчёркивает Затулин.

Проблемы есть в каждом регионе, избежать этого нельзя. Но главное, чтобы власти работали над их решением, а жизнь местного населения менялась к лучшему. Если спросить у крымчан и севастопольцев, какой период они бы предпочли — украинский или российский, — ответ однозначно будет в пользу второго.