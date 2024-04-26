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Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков

Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков - 26.04.2024 Украина.ру

Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о причинах и о долгосрочных последствиях техногенных катастроф на АЭС для мировой энергетики, а также опроверг информацию крупном дисконте на российский газ для Китая

2024-04-26T11:58

2024-04-26T11:58

2024-04-26T11:58

игорь юшков

китай

россия

белоруссия

фонд национальной энергетической безопасности

видео

нефть

газ

спг

атомная энергетика

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00:29 - Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: о масштабах трагедии и последствиях для мировой энергетики; 06:03 - О причинах аварии на Чернобыльской АЭС; 08:28 - О возможных проблемах для Запорожской и Южноукраинской АЭС; 13:12 - Об ответственности и рисках для европейских стран; 16:21 - Большие скидки на российский газ для Китая: опровержение.

китай

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