Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков - 26.04.2024 Украина.ру
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Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков - 26.04.2024 Украина.ру
Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о причинах и о долгосрочных последствиях техногенных катастроф на АЭС для мировой энергетики, а также опроверг информацию крупном дисконте на российский газ для Китая
2024-04-26T11:58
2024-04-26T11:58
игорь юшков
китай
россия
белоруссия
фонд национальной энергетической безопасности
видео
нефть
газ
спг
атомная энергетика
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00:29 - Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: о масштабах трагедии и последствиях для мировой энергетики; 06:03 - О причинах аварии на Чернобыльской АЭС; 08:28 - О возможных проблемах для Запорожской и Южноукраинской АЭС; 13:12 - Об ответственности и рисках для европейских стран; 16:21 - Большие скидки на российский газ для Китая: опровержение.
китай
россия
белоруссия
чернобыльская аэс
чернобыль
украина
европа
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игорь юшков, китай, россия, белоруссия, фонд национальной энергетической безопасности, видео, нефть, газ, спг, атомная энергетика, чернобыльская аэс, запорожская аэс, чернобыль, транзит, экспорт, авария, украина, сво, спецоперация, европа, энергетика, энергоресурсы, энергоблок, бпла, беспилотники, тэц, гэс, продажа, биржа, рынок, зона отчуждения, радиация, кнр (китай), деньги, беларусь, катастрофа, ссср, история ссср, видео
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Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков

11:58 26.04.2024
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о причинах и о долгосрочных последствиях техногенных катастроф на АЭС для мировой энергетики, а также опроверг информацию крупном дисконте на российский газ для Китая
00:29 - Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС: о масштабах трагедии и последствиях для мировой энергетики;
06:03 - О причинах аварии на Чернобыльской АЭС;
08:28 - О возможных проблемах для Запорожской и Южноукраинской АЭС;
13:12 - Об ответственности и рисках для европейских стран;
16:21 - Большие скидки на российский газ для Китая: опровержение.
 
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