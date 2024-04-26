https://ukraina.ru/20240426/1054743598.html

"Наши цветочки". Зеленский готов расплатиться с Западом украинскими женщинами

"Наши цветочки". Зеленский готов расплатиться с Западом украинскими женщинами - 26.04.2024 Украина.ру

"Наши цветочки". Зеленский готов расплатиться с Западом украинскими женщинами

Последнее время украинские чиновники и депутаты вновь заговорили о мобилизации женщин. Адресуют они свои заявления преимущественно Западу, а на Украине их тут же пытаются опровергать, чтобы успокоить население

2024-04-26T11:37

2024-04-26T11:37

2024-04-26T11:37

эксклюзив

украина

женщины

мобилизация

владимир зеленский

всу

запад

марьяна безуглая

израиль

вооруженные силы украины

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На Западе, похоже, понимают, что с новым законом о мобилизации существенно увеличить численность ВСУ не удастся, поэтому рекомендуют украинским властям изыскать мобилизационный ресурс где-то еще.Елена Зеленская на днях вновь призывала девушек идти в ВСУ. Её всеукраинская программа ментального здоровья "Ты как?" совместно с американским фондом USAID выпустила памятку взаимодействия с военнослужащими-женщинами. В ней говорится, что женщина в ВСУ не должна бояться испытаний, должна быстро бегать, хорошо стрелять, быть физически и ментально выносливее. В памятке говорится, что для женщины якобы "травмирующими" являются намеки на то, что она должна воспитывать детей и заботиться о них."Вполне очевидно, что это "тонкий" намек на скорую мобилизацию женщин. Однако удивляет цинизм Елены Зеленской: после того, как она показала свое безразличие к украинцам, она призывает женщин воевать за ВСУ", - комментирует памятку Зеленской украинский телеграм-канал "Черный квартал".На днях советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева заявила в интервью британской Times, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин. "В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца — защищать свою родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", — заявила Григорьева.В пример Григорьева ставит Израиль, ссылаясь также на то, что Россия никуда не исчезнет, поэтому необходимо быть готовым к перманентной войне, как у Израиля с арабскими соседями. Апеллирует Григорьева также к гендерному равенству, популярной на Западе теме, поскольку дает интервью британскому изданию.Ранее с аналогичным предложением выступила нардеп Марьяна Безуглая. Сейчас Безуглая в комментариях критикует женщин, уехавших из страны. "Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам Европы лучше", — написала Безуглая.Депутат Безуглая, которая считается голосом Офиса президента, утверждала также, что по Конституции на Украине нет половых различий, поэтому женщин тоже необходимо призывать.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что такие чиновники, как Григорьева, совсем не учатся на недавнем горьком опыте, говорящем о том, что за любые ужесточения украинцы "голосуют ногами", - массово снимают деньги со счетов, прячутся в теневую экономику или бегут за границу. "И я совсем не удивлюсь, если угрозы подобных советниц приведут к массовому отъезду женщин за рубеж. Вопрос только, кто тогда здесь останется?", - спрашивает Азаров.Однако дело, скорее, в том, что Григорьева и Безуглая, как и Зеленская, говорят для западной публики то, что там от них хотят услышать. А хотят там услышать о готовности воевать до последнего украинца и украинки, иначе отказываясь выделять дополнительные средства.Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергает планы мобилизовать женщин, заявляя, что всё это фейки. Но, получается, что фейки плодят сами украинские чиновники в интервью западным СМИ. Дело в том, что власти Украины с 2014 года не могут разграничить украинскую и западную аудиторию. Статьи в западных СМИ переводят, и украинцы видят расхождения в заявлениях.Разные спикеры Офиса президента ухитряются в один и то же день заявить о вероятности взятия Харькова российской армией (для Запада) и о невозможности его взять (для украинцев). Впоследствии им приходится выкручиваться и винить неправильный перевод или искажение со стороны журналистов, которые не так их поняли."Власти Украины стараются разделять месседжи "для Запада" и "для своих". Но в виду того, что информационное пространство страны состоит не из одного лишь телемарафона, а иностранными языками в Украине владеют многие, сделать это не получается, и тезисы, предназначенные для внешней аудитории, просачиваются вовнутрь, из-за чего их потом приходится купировать странными заявлениями ЦПД и тому подобными вещами", - комментирует заявления Григорьевой о мобилизации женщин украинский telegram-канал "Рубикон".Выглядя на Западе как жалостливые просители, напыщенные и самоуверенные для украинской аудитории чиновники "незалежной" не могут выбрать какую-то среднюю политику коммуникаций, полагая, что Украина живет отрезанной от остального мира. Вернее, им этого бы очень хотелось.Однако в заявлениях о готовности мобилизовать женщин настораживает тот факт, что такие, как Григорьева и Безуглая, прекрасно знают о желании Запада бросить в окопы против россиян кого угодно, хоть женщин, хоть детей. И они готовы отвечать этим пожеланиям, чтобы сохранить "кредитную линию". И это в свою очередь говорит о том, что мобилизация женщин – лишь вопрос времени.Соответствующий закон депутаты Рады с готовностью примут, если снова будет заканчиваться мобилизационный ресурс. В конце концов, они не подотчетны украинским гражданам, выборов в стране не планируется, а вот внешнее финансирование могут урезать.Очевидно, что при нынешнем самом низком в истории уровне рождаемости, бегстве миллионов за границу, гибели сотен тысяч мужчин, мобилизация еще и женщин поставит жирный крест на демографии страны даже в далекой перспективе. Очевидно, что обслуживать даже государственный аппарат будет некому. Однако Западу Украина вообще не нужна, если она не будет антиРоссией, пусть и недолго.В свежей статье рупора американского капитализма Wall Street Journal говорится, что Украина должна вернуть себе территории, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитами. "Возврат долгов Украиной напрямую зависит от победы над РФ, поскольку большинство полезных ископаемых находится на оккупированных территориях" - пишет WSJ.При нынешнем мобилизационном ресурсе Украина не сможет вернуть эти территории никогда. Значит, "инвестиции" в ее гибель были для Запада напрасными и не окупились. Однако отвоевать несколько месторождений полезных ископаемых в Донбассе для западных компаний еще можно с помощью нескольких миллионов женщин и детей.Украинские депутаты и чиновники прекрасно об этом знают, поэтому заявляют в западных СМИ и на саммитах о необходимости мобилизовать женщин, повышая тем самым и свой кредитный рейтинг. Боятся они только раньше времени спугнуть мобилизационный ресурс. Зеленский в начале февраля 2022 тоже обещал украинцам жарить шашлыки в мае, а потом в интервью Washington Post говорил, что если бы он тогда сказал правду, то лично терял бы по семь миллиардов долларов в месяц.В США услышали сигнал и прекрасно поняли его расчеты, предоставив ему новые кредиты, которые в будущем, вероятно, придется отдавать жизнями уже не только мужчин, но и женщин.

https://ukraina.ru/20240423/1054673950.html

https://ukraina.ru/20240418/1054590921.html

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