https://ukraina.ru/20240426/1054747658.html

Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется

Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется - 26.04.2024 Украина.ру

Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется

Действующий и бывший президенты США продолжают борьбу за 2-й срок, и её исход предугадать сложно – на общефедеральном уровне разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом минимален, его практически нет, - всего 0,3% в пользу первого. Сейчас значение начинают иметь даже те детали, которым раньше могли не уделять внимание.

2024-04-26T13:15

2024-04-26T13:15

2024-04-26T13:15

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди-младший

демократическая партия

республиканская партия

израиль

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Аутсайдеры тоже имеют значениеТрадиционно окончательные результаты президентских выборов определяют избиратели колеблющихся штатов (так будет и в этот раз), а ещё – кандидаты, не представляющие две ведущие партии страны. Причём они могут стать спойлерами как для Джо Байдена, так и для Дональда Трампа.Демократическая партия всерьёз обеспокоена, что часть голосов у действующего главы государства отберёт юрист Роберт Кеннеди-младший, изначально участвовавший в праймериз демократов, но впоследствии решивший баллотироваться как независимый кандидат в президенты, и это впоследствии поможет Трампу одержать победу на выборах. На этом фоне в ситуацию решило вмешаться семейство Кеннеди.18 апреля на мероприятии в Пенсильвании Керри Кеннеди (одна из старших сестёр Роберта-младшего) от лица 15 членов семьи объявила: "Мы хотим предельно ясно заявить о нашем убеждении, что лучший путь вперёд для Америки — переизбрать Джо Байдена и Камалу Харрис ещё на четыре года".Вот так они поддержали Байдена, а не своего родственника. Вернее так: вставили палки в колёса Роберту, чтобы его избирательная кампания не помешала нынешней администрации. Как писало издание The Hill, этот поступок станет серьёзным ударом по стремлению независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего попасть в Белый дом. Впрочем, известный политический клан изначально не одобрил его решение баллотироваться на высший государственный пост и дистанцировался от него.Однако, как показал опрос телеканала NBC, результаты которого объявили 21 апреля, участие независимых кандидатов вредит больше Трампу, нежели Байдену. При выборе между ними двумя большинство респондентов предпочли бывшего главу государства (46% против 44%), однако если в этот список добавлялись другие претенденты, то Байден выходил вперёд с 39% поддержки (у Трампа - 37%, у Кеннеди-младшего - 13%, у лидера Партии зелёных Джилл Штайн - 3%, у независимого кандидата Корнела Уэста - 2%).Фантазии на тему убийства ТрампаПомимо фактора третьих кандидатов, у Трампа и Байдена хватает проблем.Трамп с подачи демократов погряз в судебных разбирательствах, и это обходится ему очень дорого."Дональд Трамп потратил $4,9 млн на судебные издержки в марте, и на счетах, которые он использует для финансирования своих адвокатов, осталось всего $6,8 млн, что может вызвать у него проблемы с финансами на фоне роста судебных расходов", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на финансовые документы.Бывший президент покрывает издержки на судебные тяжбы благодаря комитету Save America, который собирает средства от доноров. Национальный комитет Республиканской партии компенсировать эту статью расходов.С января 2023 года Трамп потратил на судебные расходы около 1/4 пожертвованных его предвыборной кампании средств (более $76 млн).Кроме того, в Америке идёт широкая информационная кампания против республиканца. 10 апреля в широкий прокат вышел фильм Civil War британского режиссёра Алекса Гарленда о некоем президенте-диктаторе, который по истечению второго срока полномочий отказывается покидать свой пост и фактически узурпирует власть, в результате чего в стране вспыхивает гражданская война.Образ главного героя не оставляет сомнений, что речь идёт о Трампе: похожая причёска, красный галстук. Да и часто американские демократы называют Трампа не иначе как диктатор, который в случае победы на выборах захватит власть и будет править пожизненно. Вымышленный глава государства приказывает наносить ракетные удары по мегаполисам, где проходят демонстрации. А заканчивается фильм убийством президента.Байден сдаёт позицииБайден тем временем теряет поддержку традиционных групп избирателей своей партии.Молодёжь обычно симпатизируют демократам, но не в этот раз. Всего за два месяца количество американцев в возрасте 18-29 лет, одобряющих работу главы государства, сократилось сразу на 12%: с 55% в феврале до 43% – показал опрос телеканала CBS News.Как объяснил корреспондент Ториан Смолл, освещающий предвыборную кампанию, настоящим камнем преткновения стало отношение Байдена к войне между Израилем и ХАМАС. Респонденты хотели бы услышать от него более жёсткие призывы к прекращению огня, а не просто просьбы о временной передышке для оказания гуманитарной помощи. В связи с этим несколько человек, с которыми общался репортёр, сказали, что пока раздумывают, кого поддержать на выборах: с одной стороны, позиция Белого дома по палестино-израильскому конфликту для них неприемлема, с другой ─ они категорически против Трампа. К слову, на выборах-2020 за Байдена проголосовало 60% американцев младше 30 лет.В свою очередь агентство Reuters выяснило у группы молодых людей, почему они поддерживают Трампа, и самой распространённой причиной стали инфляция и ощущение того, что экономика США работает не для них. Кроме того, они указали на подорожание основных товаров повседневного спроса за период правления нынешней администрации.Проведённый агентством в марте совместно с компанией Ipsos опрос показал, что желающих проголосовать за Байдена в ноябре был всего на 3% больше, чем за Трампа (29% против 26%), а на выборах-2020 разрыв между ними в этой категории электората составлял 24%.Из-за ближневосточного конфликта от 46-го президента отворачивается и мусульманское население страны. Мусульмане и так были в ярости из-за поддержки Белым домом действий ЦАХАЛа в Секторе Газа, а выделение Израилю финансовой помощи на сумму $26 млрд, как предупредил директор по связям с правительством Совета по американо-исламским отношениям Роберт Маккоу, может стать точкой невозврата для отношений Белого дома с американской мусульманской общиной и другими американцами, выступающими против геноцида в Секторе Газа.По оценке телеканала NBC, это может сыграть ключевую роль на ноябрьских выборах в тех колеблющихся штатах, где Байден победил с небольшим перевесом в 2020 году: Аризоне, Джорджии и Мичигане.В марте Байдену удалось добиться роста популярности в колеблющихся штатах, прежде всего за счёт речи о ситуации в стране, но в апреле он её утратил: из семи штатов действующий президент обходит своего предшественника лишь в одном, в Мичигане (+2%), в остальных Трамп имеет преимущество от +1% (в Пенсильвании) до +10% (в Северной Каролине). По версии Bloomberg, всё дело в беспокойстве населения насчёт развития национальной экономики."Ударит по перспективам переизбрания" Байдена и потеря поддержки темнокожих американцев - одних из самых лояльных избирателей демократов, написала две недели назад газета The Wall Street Journal. Проведённый ею опрос показал, что среди представителей этой группы растёт желание поддержать Трампа: в колеблющихся штатах таковых раньше было 12% мужчин и 6% женщин, а теперь - порядка 30% и 11% соответственно. Главная претензия афроамериканцев – политика нынешней администрации по экономическим и миграционным вопросам.Отсутствие интереса граждан и запланированные фальсификацииГрядущие президентские выборы вызывают у американских граждан минимальный за 20 лет интерес, показал национальный опрос телеканала NBC News. Эту тему практически не обсуждают – людей волнует реальный уровень жизни, цены в магазинах. К тому же большинство респондентов придерживается негативного мнения как о нынешнем, так и о бывшем главах государства.Будь их воля, 62% сторонников Байдена и 35% сторонников Трампа заменили бы обоих кандидатов (преимущественно так говорит молодёжь). Это ещё один сигнал, говорящий о разочаровании избирателей идеей реванша между политиками в 2024 году.Всё больше становится доля американцев, которым вообще не важно, кто в итоге победит. Эта часть электората в ноябре может просто проигнорировать голосование и не приходить на участки, либо не отправлять по почте свои бюллетени. Но есть и другие - 28% американцев раздумывают над тем, чтобы устроить фальсификацию ради победы своего кандидата. Американская избирательная система даёт целый ряд возможностей сжульничать, например, проголосовать несколько раз либо не по месту жительства.На президентских выборах 2020 года к таким методам прибегли целых 20% избирателей, в чём они сами признались в опросе Rasmussen. Тогда в связи с пандемией COVOD-2019 было расширено голосование по почте – свыше 43% бюллетеней подано таким образом. Аналитики Heartland Institute пришли к выводу, что если бы тогдабольшинство избирателей проголосовало лично, то почти наверняка исход был бы иным – победу одержал бы Трамп.Вот такая "демократия" в стране, которая провозгласила себя главным распространителем демократии в мире.

https://ukraina.ru/20240411/1054454436.html

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https://ukraina.ru/20201015/1029254840.html

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди-младший, демократическая партия, республиканская партия, израиль, америка, bloomberg