В преддверии грядущей седьмой годовщины присоединения Крыма к России политолог Богдан Безпалько рассказал, какие проблемы российскому руководству еще предстоит решить в регионе

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Богдан, власти регулярно оповещают нас о положительных изменениях, происходящих с Крымом. Тем не менее, очевидно, что в регионе еще остаются вопросы, требующие решения. На ваш взгляд, какие сегодня проблемы стоят перед Крымом и крымчанами?

— У Крыма действительно много проблем: есть проблемы очень остро стоящие, есть проблемы, которые вполне решабельны. К проблемам, которые очень остро стоят, до сих пор относится, конечно же, проблема нехватки питьевой воды и воды для орошения. Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала, лишение Крыма поставок воды, которая отводилась от Днепра, безусловно, достаточно сильно ударили по водному хозяйству Крыма. И этим летом мы наблюдали в отсутствие мощных дождей явный недостаток воды.

Поэтому совершенно очевидно, что эту проблему придется как-то решать, вероятно, путем масштабного строительства либо водоотводов уже с материковой части России, либо опреснительных установок. В мире существует большой опыт по опреснению воды — все государства Саудовского полуострова живут за счет опресненной воды. Поэтому я думаю, что наши ученые вполне способны построить эти установки.

Вторая проблема в Крыму — это проблема мусора, как ни странно, проблема утилизации сточных и канализационных вод. Сами крымчане мне часто жаловались, что их по старинке сбрасывают в море. А их тоже следовало бы аккумулировать, перерабатывать и использовать для технических нужд, например, для орошения.

Также есть проблема, в принципе уже решенная, банковского обслуживания: там до сих пор не работают самые крупные банки, но их заместили банки, которые работают только на территории Крыма или которым санкции не страшны. Туда входят «Генбанк», РНКБ, «Банк России» как банк-посредник, но тем не менее проблема определенная присутствует, хотя и не острая. Дело в том, что люди, будучи на территории Крыма с банковскими карточками «Сбербанка», могут расплачиваться за любые товары и услуги, несмотря на то что сам «Сбербанк» на территории Крыма не присутствует. Это можно считать проблемой, но для самих крымчан она не стоит остро.

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк - Многие из тех, кто знает проблемы Крыма изнутри, жалуются на то, что главной проблемой Крыма является косность местных чиновников, которая характеризуется, в частности, коррупцией и бюрократизмом. Есть такая проблема?

— Коррупция — это та проблема в Крыму, которая распространяется на сектор строительства, на вопросы, связанные с правами на недвижимость, которые дополнительно питаются тем, что в Крыму до сих пор сохраняется определенный неустановленный правовой режим, то есть очень часто право собственности может быть там оспорено или нивелировано. Недавно был случай, когда предприниматель из России приобрел участок земли, открыл там сыроварню, после чего его право на землю было аннулировано.

Я понимаю, что Крым ввиду практически мгновенного вхождения в состав России, наверное, не мог заранее в лице своих элит продумать эту процедуру, но наверняка за семь лет можно было уже разработать ряд механизмов, нормативно-правовых актов, которые удовлетворили бы интересы всех.

Что касается бюрократии, то крымчане жалуются на нее и часто, кстати, говорят о том, что в бытность Крыма в составе Украины многие вопросы решались быстрее, например, подключение домов к электросетям или газовым сетям. Мол, раньше пришел, за один день оформил, и тебя подключили, а сейчас сложнее. Но, с другой стороны, могу сказать, что в самой России после ряда реформ многие граждане утверждают, что в электросетях навели порядок наконец.

Так что, возможно, просто на Украине был определенный беспорядок, пусть и несколько упрощенный для граждан, а когда Россия туда пришла, то, соответственно, там все стали приводить к тому уровню порядка, который навели в России.

Больше каких-то особых проблем в Крыме я не вижу. Единственное, что, конечно, хотелось бы, чтобы в Крым приезжало больше граждан именно из России, чтобы там был лучше сервис для отдыхающих и чтобы отдых составил достойную конкуренцию таким курортам, как Египет и Турция эконом-класса.

- При этом туризм можно считать главной отраслью Крыма. А насколько развиты и какой вклад в экономику Крыма вносят другие аграрные, винодельческие и промышленные направления?

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Безусловно, там развивается аграрный сектор, развивается виноделие, засаживаются новые виноградники, там проводятся работы по развитию таких экзотических отраслей, как производство устриц, моллюсков, других морепродуктов. Безусловно, очень качественной является, например, молочная продукция, которая делается в Крыму, и она очень успешно конкурирует с молочной продукцией, которую завозят с материковой части России. Во всяком случае сами крымчане предпочитают именно свою продукцию.

В целом Крым существует и функционирует во всех своих необходимых аспектах. Ничто не может перевесить того, что Крым вернулся в состав России. Когда-то давно, в 2011 году, я был на конференции в Севастополе и видел там водосборники в виде бетонных колец. И на одном из них была надпись «Крым — это Россия! Давно пора бы вернуть!». Собственно говоря, эта мечта, которую крымчане так отразили в этой надписи, осуществилась в 2014 году.

- Тем не менее, как мы все знаем, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и сохраняет там информационное вещание. Например, в последнее время активно обсуждается деятельность украинского телеканала «Дом» («Дiм»), который вещает на территории Донбасса и Крыма и перешел недавно на спутник. Насколько сильным, с вашей точки зрения, остается сегодня украинское влияние через СМИ на население полуострова?

— Я думаю, что для жителей Крыма это, конечно, не очень актуально, у них есть иммунитет к этому. Но в целом я бы все-таки нивелировал влияние украинских СМИ на какие-либо российские территории. Зачем давать возможность враждебному государству использовать инструменты на граждан своего государства? Тем более что мы совершенно не уверены в том, что по этим СМИ будет транслироваться правда, справедливые оценки и суждения, скорее, наоборот, мы уверены в полностью обратном, что там будут транслироваться ложь, преувеличения, искажения.

Мы это очень хорошо видим не только в украинских, но и в мировых средствах массовой информации. Когда-то агентство РИА Новости проводило анализ благожелательности публикаций в западных СМИ и пришло к выводу, что только 2% западных СМИ отражали объективные или благожелательные публикации о нашей стране, все остальные были негативными. Но если мы, россияне, сейчас посмотрим на нашу страну, мы же не можем сказать, что наша страна на 98% состоит из негатива. Это означает только то, что западные СМИ необъективны в том, что они демонизируют нашу страну и наш народ.

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Я не думаю, что этот телеканал («Дом». — Ред.) окажет какое-то эффективное влияние на жителей Крыма или Донбасса. Но если бы была возможность, я бы нивелировал влияние этих СМИ на эти территории и ввел бы в действие российские СМИ, которые влияли бы на территорию Украины.

- Почему российское руководство этого не делает?

— Я не могу ответить на ваш вопрос… Для этого требуются определенные инструменты, финансы, ресурсы. Сложно, например, каким-то образом доносить информацию до граждан Латвии, если теперь в Латвии существует административное наказание для тех, кто через спутниковую антенну смотрит российский телевизионный канал. Это привело, кстати, к тому, что многие граждане Латвии, будучи этническими латышами, перестали смотреть спутниковое телевидение вообще, потому что они распределяли контент по разным телеканалам. То есть по российским телеканалам они смотрели развлекательный контент, например, а новости — на латвийских. И после этого запрета они отказались от спутникового телевидения, потому что оно платное, а развлекательный контент оказался для них недоступен.

И в Украине мы тоже не можем развивать свои информационные инструменты. У нас даже нет зачастую такой возможности в Белоруссии: мы не можем там издавать газеты, радио Sputnik в Белоруссии вещает только в интернете, хотя «Еврорадио» вещает в эфире.

Поэтому, если поставить себе цель и добиваться этого, то, наверное, мы как-то сможем это нарастить и, соответственно, влиять на граждан этих государств. Мы ведь уже влияем, судя по тому, как Латвия нервно реагирует на наличие российских каналов в спутниковых пакетах.