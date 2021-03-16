В преддверии грядущей седьмой годовщины присоединения Крыма к России экономист Александр Дудчак рассказал, какие проблемы российскому руководству еще предстоит решить в регионе

Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Александр, вся экономика Крыма была сформирована на основе Северо-Крымского канала, который Украина перекрыла еще в 2014 году. Какой удар это нанесло по экономическому потенциалу Крыма и почему эта проблема до сих пор не решена?

— Действительно, определенный удар Украине удалось нанести по сельскому хозяйству и в принципе по населению. Проблема решается, мы это видим, и будет решена в конце концов. Надо к этому относиться как к последствиям госпереворота на Украине и гражданской войны. Но я думаю, что в этом году уже будут последствия от этих действий Украины сведены к нулю. Так что, я думаю, ни о какой катастрофе говорить не придется.

- Но почему решение многих проблем откладывалось в течение семи лет? Как отметил нам в интервью главный редактор «ПолитНавигатора» Сергей Степанов, ряд проблем, связанных с тем же водоснабжением, с изношенностью водопроводов, с электросетями, газовыми сетями, назрел уже очень давно, и уже в 2014 году было очевидно, что в скором времени Крым столкнется с серьезными последствиями бездействия. Российское руководство же, по его словам, всерьез занялось всеми этими вопросами, только когда уже «петух клюнул». Почему так произошло?

— Знаете, если бы мы знали, что будет завтра, то мы, конечно же, везде солому бы подложили и прочее. Конечно, много проблем есть, и инфраструктуру надо менять — это должно происходить в режиме реального времени. Но просто слишком много проблем свалилось одновременно: Россия была вынуждена работать по многим направлениям, потому что действительно и электричество Украина отключала себе же в убыток, и воду перекрывала.

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения

- Проблема доступа в Крым банков, крупных торговых сетей и официальных автодилеров тоже решается?

— В этом плане, конечно, очень печально, что многие российские компании оглядываются на западные санкции и корректируют свое поведение. В принципе мы видим, что, действительно, многие известные торговые марки или предприятия, в том числе финансовые, не рискуют идти в Крым. Это, конечно, вызывает огорчение.

Тем не менее параллельно создаются другие структуры, которые достаточно успешно работают и занимают эту нишу на рынке, наверное, с благодарностью к тем, кто этого не делает, — те же банковские структуры, работающие в Крыму, не встречая конкуренцию со стороны финансовых крупных организаций.

- Санкции и водоснабжение считаются наиболее острыми проблемами Крыма. На ваш взгляд, есть еще какие-то, которые требуют немедленного решения?

— Идеальных территорий нет, на которых все безоблачно. У каждого региона есть своя проблема особенная, есть общие. Я думаю, Крым не исключение: у него действительно есть определенные, возможно, большие сложности ввиду периода перехода на российские стандарты. Но я не думаю, что крымчане могут высказать на этом фоне сожаления.

Спецрепортаж: как Россия вернет воду в Крым? - К слову о переходе на российские стандарты. Многие из тех, кто знает проблемы Крыма изнутри, жалуются на то, что главной проблемой региона является бюрократизм и косность местных чиновников. И при этом непонятно, этот бюрократизм был унаследован от Украины или же это российская проблема, потому что, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, крымчане жалуются на то, что ряд бытовых вопросов в бытность Украины решались быстрее, чем это происходит сейчас. Как думаете, действительно ли это масштабная проблема?

— Понимаете, бюрократия не побеждена ни в одной стране мира окончательно, но, возможно, в случае с Крымом к украинскому наследию добавились и определенные российские проблемы. Я не знаю, можно ли говорить о том, что раньше было что-то быстрее и лучше, думаю, хуже не стало. Тем более вводятся различные электронные виды услуг, которые ускоряют процесс. Но да, можно говорить о том, что определенное наследие остается и инертность существует.