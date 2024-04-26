"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ - 26.04.2024 Украина.ру
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"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ
"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ - 26.04.2024 Украина.ру
"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ
Войска НАТО встали вплотную у границ России, что создало дополнительные угрозы безопасности России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
2024-04-26T11:29
2024-04-26T11:29
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"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя", - отметил Шойгу. Глава Минобороны РФ добавил, что США сначала создали конфликт на Украине, а теперь затягивают его. Он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала НАТО. "У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - пояснил он.На заседании коллегии Минобороны 23 апреля Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин.
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Новости, Россия, США, Сергей Шойгу, НАТО, ШОС, Украина, Минобороны РФ

"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ

11:29 26.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Войска НАТО встали вплотную у границ России, что создало дополнительные угрозы безопасности России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане
"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя", - отметил Шойгу.
Глава Минобороны РФ добавил, что США сначала создали конфликт на Украине, а теперь затягивают его.
Он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала НАТО.
"У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - пояснил он.
На заседании коллегии Минобороны 23 апреля Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин.
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
23 апреля, 13:53
НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - ШойгуГруппировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
 
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