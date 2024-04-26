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"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ

"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ - 26.04.2024 Украина.ру

"Не мы, а они к нам пришли": Шойгу рассказал о войсках НАТО у российских границ

Войска НАТО встали вплотную у границ России, что создало дополнительные угрозы безопасности России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран - участниц ШОС в Астане

2024-04-26T11:29

2024-04-26T11:29

2024-04-26T11:29

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"Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя", - отметил Шойгу. Глава Минобороны РФ добавил, что США сначала создали конфликт на Украине, а теперь затягивают его. Он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала НАТО. "У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях", - пояснил он.На заседании коллегии Минобороны 23 апреля Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин.

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