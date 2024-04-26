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Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди - 26.04.2024 Украина.ру
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
Два человека погибли и пятеро были ранены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2024-04-26T08:34
2024-04-26T08:34
2024-04-26T08:34
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"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 года рождения, ранены женщины 1993 и 1957 года рождения. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 года рождения и женщины 1957 и 1954 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Местная жительница рассказала, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг было повреждено не меньше шести домов."Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала жительница одного из поврежденных домов.По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80.В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода. Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.
https://ukraina.ru/20240315/1053897695.html
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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мчс, всу, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС, ВСУ, обстрелы
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
Два человека погибли и пятеро были ранены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 года рождения, ранены женщины 1993 и 1957 года рождения. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 года рождения и женщины 1957 и 1954 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.
Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Местная жительница рассказала, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг было повреждено не меньше шести домов.
"Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала жительница одного из поврежденных домов.
По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80.
В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода.
Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.