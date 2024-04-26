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Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди

Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди - 26.04.2024 Украина.ру

Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди

Два человека погибли и пятеро были ранены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2024-04-26T08:34

2024-04-26T08:34

2024-04-26T08:34

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"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 года рождения, ранены женщины 1993 и 1957 года рождения. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 года рождения и женщины 1957 и 1954 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Местная жительница рассказала, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг было повреждено не меньше шести домов."Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала жительница одного из поврежденных домов.По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80.В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода. Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.

https://ukraina.ru/20240315/1053897695.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мчс, всу, обстрелы