Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054741140.html
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди - 26.04.2024 Украина.ру
Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
Два человека погибли и пятеро были ранены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2024-04-26T08:34
2024-04-26T08:34
новости
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
мчс
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101767/26/1017672649_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_b1c4d633cbc7dcfb61cd8cc7436c86e9.jpg
"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 года рождения, ранены женщины 1993 и 1957 года рождения. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 года рождения и женщины 1957 и 1954 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Местная жительница рассказала, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг было повреждено не меньше шести домов."Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала жительница одного из поврежденных домов.По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80.В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода. Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.
https://ukraina.ru/20240315/1053897695.html
донецк
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101767/26/1017672649_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9c74091d6d6dbd3455f0dd6f25106610.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, мчс, всу, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС, ВСУ, обстрелы

Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди

08:34 26.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиды городов. Донецк
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Два человека погибли и пятеро были ранены при обстреле Донецка украинскими войсками. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"По улице Дмитрия Донского погиб мужчина 1982 года рождения, ранены женщины 1993 и 1957 года рождения. По улице Ивана Сусанина ранены три человека: мальчик 2010 года рождения и женщины 1957 и 1954 года рождения", - уточнили в телеграм-канале представительства.
Кроме того, на улице Ивана Сусанина погибла женщина, персональные данные которой устанавливаются.
Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
Местная жительница рассказала, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ в четверг было повреждено не меньше шести домов.
"Продолжалось это в течение получаса. От первых до последних выстрелов. Первые прилеты я была на улице. Это было очень сильно, но где-то вроде как не очень рядом... А потом зашла в дом, и мы ушли в угол, где можно было закрыться, чтобы не было ни окон, ничего. И прилетать начало рядом совсем", - рассказала жительница одного из поврежденных домов.
По ее словам, из-за снаряда, попавшего в дом напротив, начался пожар, в помещении в момент обстрела находилась женщина. Соседи вызвали пожарных, при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей. Еще один погибший - мужчина - был обнаружен на проезжей части в районе школы №80.
В районе обстрела в домах и в близлежащей школе нарушено остекление, повреждены газовые магистрали, оборваны провода.
Экстренные службы работают над устранением последствий обстрела.
15 марта, 10:21
Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУВ результате украинского обстрела Петровского района Донецка погибли трое детей, сообщил 15 марта мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧСВСУобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico
08:34Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
08:14Припять, 26 апреля 1986 года
08:09Главное за ночь 26 апреля
07:54Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ
07:29Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
07:13ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны
07:02Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать
06:27Гибель "великого артиста". Зеленский и Нерон
05:50Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово
05:45Станислав Минаков: Произошедшее на Украине является русской космической катастрофой
05:42Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрады
05:38Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ
05:29Разборки в театре Леси Украинки и в бардовской песне, русская опера в Японии. События культуры за неделю
05:20Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России
05:10"Оборона долго не держится": генерал-майор раскрыл, как штурмовики ВС РФ проламывают бомбами позиции ВСУ
05:00Весь Харьков слышал мощные взрывы: военный эксперт рассказал, куда еще ударили российские военные
04:50"Отходят не только из Очеретино": Герой России рассказал о катастрофических настроениях в рядах ВСУ
04:40У ВСУ нет сил на фланговый удар: генерал-майор назвал причину, почему враг оставил позиции в Очеретино
04:30Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16
Лента новостейМолния