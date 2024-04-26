https://ukraina.ru/20240426/1054741616.html

США ищут операторов, наёмники, "Абрамсы" отводят. Главное на Украине на утро 26 апреля

США ищут операторов, наёмники, "Абрамсы" отводят. Главное на Украине на утро 26 апреля - 26.04.2024 Украина.ру

США ищут операторов, наёмники, "Абрамсы" отводят. Главное на Украине на утро 26 апреля

В США ищут операторов с боевым опытом для работы в России. Стало известно о поисках французских наёмников для боев на Украине. Украина отвела "Абрамсы" с передовой по требованию США

2024-04-26T09:38

2024-04-26T09:38

2024-04-26T10:05

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О поисках операторов сообщило РИА "Новости". По информации агентства, неназванная медиакомпания из США ищет для работы в РФ операторов c опытом участия в боевых действиях, умеющих пользоваться приборами ночного видения."Фирма подыскивает работников через специальный сайт-рекрутер, обещает платить $ 700 в день, а также покрывать расходы. Несмотря на то что напрямую не указывается, где именно предстоит работать - в зоне боевых действий или нет, - требования к кандидатам "военные", среди них: опыт работы оператором при воинских частях, которые непосредственно участвовали в боевых действиях; умение использовать приборы ночного видения; хорошая физическая форма, чтобы передвигаться в бронежилете", - указывалось в сообщении.Как отмечается, преимущество при рассмотрении заявок будет у операторов с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, но компания готова рассмотреть и кандидатов из других стран. Английский и русский языки тоже нужны.Кроме того, как рассказал в комментарии РИА "Новости" Николя Чинкуини - экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне киевского режима, - украинские посольства функционируют как центры вербовки наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ."С начала российской специальной военной операции украинские посольства выполняли функции вербовочных центров. Также я отметил, что первые волонтеры, оказавшись на Украине, также начали заниматься вербовкой через социальные сети", — заявил экс-сотрудник разведки.Чинкуини рассказал, что лично протестировал имеющийся официальный канал вербовки."Кандидаты должны отправить письмо в централизованную службу на Украине и прикрепить файл, созданный после ввода их персональных данных на специальном сайте", - добавил Чинкуини.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, на главной странице посольства Украины во Франции размещен баннер со словами: "Сражайтесь за Украину, запишитесь в легион волонтеров сейчас". Он адресован "иностранным гражданам, желающим присоединиться к международному легиону обороны Украины". Запись открыта для граждан в возрасте от 18 до 60 лет без судимостей и хронических заболеваний. Прилагается анкета, в которой в том числе спрашивается про предыдущий опыт участия в боевых действиях, а также про уровень владения оружием, включая автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, гранатомёты, миномёты и артиллерию.Ранее, 23 апреля, агентство опубликовало интервью с супругой погибшего на Украине наёмника из Колумбии Лаурой.Её супруг отправился воевать на стороне Украины, не будучи ни военным, ни полицейским, без всякой подготовки. Вдова наёмника сообщила, что он стал заложником пропаганды соцсетей."Его ослепили зарплатой в 15-20 млн песо ($ 5 тыс.) в месяц", - заявила Лаура.Своё имя она попросила изменить из соображений безопасности.Как рассказала Лаура, её муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины. Чтобы оказаться на фронте, муж прошел лишь психологический тест, поговорил с психологом, заполнил документы, рассказала Лаура. Однако вернуть его тело в Колумбию оказалось в разы сложнее."В течение 4-5 дней мне должны были отправить фотографию (тела мужа. - Ред), чтобы я могла подтвердить, что это действительно он. После вручения бумаг и прочих вещей посольство должно было связаться с нами по вопросам репатриации. Но все произошло не так, как мы ожидали", - отметила она.По её словам, она ждала несколько недель фотографии, всё время надеясь, что гибель мужа не подтвердится. Контакт, с которым она держала связь, утверждал, что её супруг в морге, но больше никакой информации представить не мог.Лаура принялась сама искать людей, которые бы могли помочь ей, - среди военных, чиновников. Однако вместо этого Лаура получала оправдания и затягивание дела.В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был её мужем."Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжёлая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что "я умру и остаётся страховка", все намного сложнее, включая процесс возврата тела", - отметила Лаура.Ранее, в середине марта, Минобороны РФ сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне украинской армии. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых наёмников в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом шла Грузия - убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наёмников, ликвидированы 88."Абрамсы" отводятУкраинские военные были вынуждены отвести с линии фронта предоставленные ВСУ американские танки "Абрамс" из-за угрозы атак со стороны российских беспилотников, сообщило агентство Associated Press.По информации агентства, использование ВС РФ беспилотников сделало работу американских танков сложной, т. к. их обнаруживали и атаковали.Также АР напомнило, что Украина уговорила США предоставить 31 танк в январе 2023 года стоимостью $ 10 млн каждый, поскольку они являются жизненно важными для его способности прорвать российскую линию фронта. Но с тех пор в боевых действиях украинцы потеряли уже пять "Абрамсов"."Распространение беспилотников на поле боя на Украине означает, что "нет открытой местности, по которой можно просто проехать, не боясь быть обнаруженным", - заявил AP высокопоставленный представитель оборонного ведомства на условиях анонимности.Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди и третий представитель оборонного ведомства заявили, что сейчас танки отведены с линии фронта, и США будут работать с украинцами над перезагрузкой тактики.По словам Грейди, в условиях, когда беспилотные авиационные системы есть везде, угроза для использования бронетехники очевидна."Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах", - заявил Грейди.Цель работы — помочь украинским военным продумать, как они могут использовать бронетехнику "в изменившихся условиях, когда всё можно увидеть мгновенно".Агентство также отмечает, что американские чиновники в сфере обороны говорят о том, что "хотя беспилотники представляют значительную угрозу, украинцы также не применяют тактику, которая могла бы сделать танки более эффективными".Таким образом, даже в недостаточной защищённости американских танков США обвинили не производителя, а украинцев.Информацию от AP уже прокомментировали в России."Представляю краткое содержание этих переговоров. "Мы вам оружие прислали, только использовать его, пожалуйста, не надо, а то вы про***ваетесь постоянно, а у нас от этого настроение портится". Буквально: не трогай, это на Новый год. Который никогда не настанет", - отметил публицист Станислав Яковлев.Ранее сообщалось, что Великобритания запретила Украине использовать на передовой предоставленные британские танки Challenger, т. к. это может уничтожить славу этого танка как "неуязвимого". При этом уже сообщалось и о подбитых "Челленджера" в зоне проведения СВО.

https://ukraina.ru/20240425/1054733608.html

https://ukraina.ru/20240425/1054716745.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, вооруженные силы украины