Благодаря воссоединению с Россией Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 года и по сей день, считает директор Института нового общества Василий Колташов

Николай Стариков объяснил, как заставить Запад признать российский Крым — видео

- Василий, после возвращения Крыма в состав РФ на полуострове было сделано очень много. А вы могли бы выделить конкретные проблемы, которые Россия могла бы решить, но по какой-то причине не решила, а с какими проблемами она пока объективно справиться не может?

— Главное, чего пока не произошло, — так это подтягивания уровня жизни Крыма до уровня жизни процветающих российских регионов. Но эта не такая уж простая задача. Самое главное, чего Крым смог избежать, — массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли.

Я много общался с местными жителями, и у них есть определенные иллюзии, что якобы при Януковиче туристов было больше, чем сейчас. Хотя, по опыту туриста, отдыхавшего за границей, я могу сказать, что сейчас их чрезмерно много. Просто формат этого отдыха должен быть более комфортный и менее людный.

Это создает некую иллюзию, что Крым не вполне выиграл в плане туризма. Но это неправильное представление. На самом деле Крым выскочил из процесса украинской социально-экономической катастрофы. Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избег негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год.

Крымчане не всегда объективно оценивают некоторые положительные моменты, но эти положительные моменты очень велики. Туристический сектор Крыма развивается, его качество услуг и комфортность отдыха увеличивается от года к году. И туристы, и специалисты в области туризма отмечают, что прогресс очевиден. Поэтому Крым здесь приобрел. Он приобретает новый потенциал и новые возможности. Наконец, даже если вам не хватает работы в Крыму, у вас есть возможность уехать работать в Россию. Это тоже должно рассматриваться в качестве важного приобретения.

Еще одно важное приобретение — массовое строительство в Крыму, благодаря которому есть запрос на материалы, на рабочую силу, на услуги подрядчиков и отделочных бригад. Да, это вызывает рост цен на недвижимость. Люди жалуются, говорят, что раньше все было дешево. Да, раньше было дешево. Но рост цен — это прямое следствие притока денег в экономику и нехватки предложения по отношению к спросу.

- Отмечается, что за годы пребывания в составе Украины был разрушен промышленный потенциал Керчи. Можно ли его восстановить?

— Если строительная отрасль Крыма оживает, то и вся крымская промышленность тоже имеет потенциал для восстановления. Экономическая стратегия России принципиально другая, нежели экономическая стратегия Украины, которая следует указаниям МВФ и разрушает свое производство.

Российская экономическая стратегия состоит в том, чтобы национальное производство развивать, защищать и всячески поощрять. Это поощрение помогает крымской экономике и будет способствовать развитию крымского народного хозяйства.

- Почему за 7 лет так и не был решен вопрос с мобильным интернетом и доступом в Крым материковых операторов?

— Дело в том, что существуют большие опасения санкций (со стороны Запада — Ред.) в адрес российских компаний. Это основная причина, почему не решаются эти вопросы. Это касается и банковского сектора, и сотовой связи, и внутренних торговых сетей.

Но мы не должны видеть в этом только отрицательный момент. Стремительное нашествие крупных российских компаний не позволило бы развиваться целому ряду небольших местных фирм, а так оно оставило возможности развития собственных предприятий.

- А можно ли как-то соблюсти баланс, чтобы для снижения цен был доступ общероссийских торговых сетей, и чтобы они при этом не привели к закрытию крымских компаний, дабы это не привело к социальному катаклизму в регионе?

— Ни к какому социальному коллапсу это не приведет. Постепенное пришествие российских торговых сетей будет происходить, но это приведет к определённым слияниям и поглощениям. Рынок все равно будет развиваться, и будет расширяться ниша сферы услуг.

Андрей Козенко о секретах полуострова Крым © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Будет ли окончательно решен вопрос с водоснабжением? Или Северо-Крымскому каналу объективно нет альтернативы?

— Я надеюсь, что фильтрация будет налажена. Но неправильно ожидать, что вопрос с днепровской водой для Крыма может быть решен дипломатическим путем. Украинское государство, будучи абсолютно несамостоятельным в принятии решений и фактически являясь колониальной администрацией США, Британии и Евросоюза, никогда не допустит нормальных отношений с Крымом и будет всячески вредить его жителям.

Поэтому никакого дипломатического решения вопроса в краткосрочной и среднесрочной перспективе не будет. Если украинские политики постоянно заявляют, что они ведут войну против России, и у них есть бесконечные претензии, касающиеся Крыма, как можно рассчитывать на то, что они пойдут на переговоры, решат частный вопрос и прекратят водную блокаду? Это невозможно.

«Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

- Одной из наиболее болезненных проблем Крыма считается засилье чиновников еще с украинских времен с их неповоротливостью и коррумпированностью. Эта проблема до сих пор актуальна или происходит некоторое очищение?

— Это очень серьезная проблема. И кадры, унаследованные от Украины, и методы хозяйствования. Постепенно эта проблема решается, но нельзя сказать, что она решена полностью и окончательно. Я принимал участие в некоторых совещаниях по инвестициям в Крым и работе с местной бюрократией и могу сказать, что, хотя коррупции становится меньше (мэр Ялты сидит), это не означает окончательное решение вопроса.

Как она может быть разрешена? Постепенным приведением всех механизмов работы в соответствие с нормами РФ, наведением порядка в учете крымского имущества и устранением тяжелого наследия украинского режима.

Я не знаю, как ситуация обстоит сейчас, но ситуация в 2016 году была просто катастрофической. В то время многие чиновники считали, что раз им выдали российские паспорта, то на этом их работа закончена, и можно жить и дальше так, как жили они: коррупция, бездеятельность, грязь, беспорядок, учет только их личного интереса без учета интереса отраслей экономики и граждан. Тогда было невозможно элементарную справку получить без взятки.

Эта ситуация во многом отступила, но окончательно вопрос не решен, и проблемы сохраняются. Очевидно, что в Крыму должна продолжиться работа по повышению качества работы административной системы и препятствию коррупции, унаследованных от Украины явлений. Процесс идет, и год от года ситуация становится только лучше.