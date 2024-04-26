https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html

Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля

Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля - 26.04.2024 Украина.ру

Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Запад в помощи Украине в подготовке диверсий на территории РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-26T13:00

2024-04-26T13:00

2024-04-26T13:27

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сергей шойгу

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россия

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На совещании министров обороны стран — участниц ШОС глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад принимает участие в подготовке диверсий на территории России."Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры", — добавил глава Минобороны.По его словам, в режиме реального времени передаются разведданные, организована подготовка украинских военнослужащих, западные военные специалисты и наёмники находятся в зоне боевых действий.Шойгу также отметил, что бесконтрольное перемещение оружия, которым "коллективный Запад продолжает накачивать Киев", создает риски его попадания к террористам.Прокомментировал министр обороны России и продолжающиеся удары Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС. Шойгу указал, что эти удары могут повлечь катастрофические последствия.Не забыл Шойгу и о теракте в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Глава Минобороны напомнил, что следы теракта ведут на Украину."Все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание, это лишь вопрос времени", — подчеркнул министр.Глава Минобороны предупредил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а все цели СВО будут достигнуты.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по этому региону России.Все семь ударов были нанесены на Донецком направлении. Всего было использовано 19 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, ранения получили пять гражданских лиц, в т. ч. ребёнок — мальчик 2010 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены шесть жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 2 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 26 апреля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) — в результате детонации неустановленного ВОП погиб сотрудник ДК "Смолянка" — мужчина 1972 года рождения", — также сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Каховка — 4; Таврийск — 3; Днепряны — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка, Корсунка.Кроме того, канал сообщил, что два мирных жителя Херсонской области погибли в результате обстрела ВСУ поселка Днепряны."Был повреждён газопровод низкого давления. Без газа остались 60 абонентов "Херсоноблгаза", — отмечалось в сообщении экстренных служб.Кроме того, в результате обстрела ВСУ Таврийска ранение получил 12-летний ребенок.Также в администрации Великолепетихского округа заявили, что ВСУ нанесли 11 ударов по этому региону."Вражеским обстрелам подверглись Князе-Григоровка и Великая Лепетиха. Пострадавших среди мирного населения в результате обстрелов нет", — сообщили в администрации округа.Значительных разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели мирного жителя в Новой Каховке."Сегодня утром противник произвёл террористический обстрел жилого сектора в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов. Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", — сообщил Сальдо.Утром 26 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Красный Хутор – 3 артиллерийских снаряда. В селе Журавлёвка с БПЛА сброшен осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в поселке Разумное – повреждены 2 частных жилых домовладения и автомобиль. В Майском сельском поселении пострадало одно частное домовладение, в Дубовском сельском поселении – 2 частных домовладения и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении – одно частное домовладение и один автомобиль, в Тавровском сельском поселении – один автомобиль. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет", — указывалось в сводке.В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 5 миномётных снарядов. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе на окраинах посёлка Горьковский и села Безымено с БПЛА сброшено по два взрывных устройства, на окраинах сел Сподарюшино и Пороз – по одному взрывному устройству. По окраине села Пороз выпущено 4 миномётных снаряда, по окраине села Дроновка – 8, по окраине села Сподарюшино – 27 миномётных снарядов. На окраинах сел Новостроевка-Вторая и Пороз противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. На окраине села Дроновка с БПЛА сброшено 6 взрывных устройств, ещё одно взрывное устройство сброшено на инфраструктурный объект связи. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", — сообщил Гладков.В Губкинском городском округе в районе хутора Колодезный были обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе на окраине села Вязовое украинские военные атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.В Шебекинском городском округе в районе села Новая Таволжанка дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. Обошлось без последствий.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240426/1054741616.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сергей шойгу, украина, россия