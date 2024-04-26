https://ukraina.ru/20240426/1054745170.html

"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада

"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада - 26.04.2024 Украина.ру

"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада

Американское издание Politicо, которое обычно публикует позицию представителей западного истеблишмента, решило порассуждать о том, почему страны Африканского континента отвернулись от Запада в сторону его противников – и к чему это приведет в итоге для Вашингтона?

2024-04-26T12:05

2024-04-26T12:05

2024-04-26T12:53

эксклюзив

африка

сша

эммануэль макрон

джо байден

нигер

нато

пентагон

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Американские аналитики приходят к достаточно очевидному выводу – африканцы не хотят, чтобы ими по-прежнему помыкали враждебные, заносчивые и корыстные чужаки.Попытки запугивать региональные элиты больше не действуют. Мантры про священные ценности демократии не работают, потому что все видят, как на самом деле относятся к правам и свободам в правительстве США – например, в случае сектора Газа.Кроме того, на Черном континенте хорошо знают, что в самой Америке никуда не делся расизм, и большинство бедных и наркозависимых являются именно афроамериканцами.Так что это все это в совокупности не способствует популярности коллективного Байдена и собирательного Макрона.Но главное, бунт против Белого дома происходит не в отдельно взятой стране в силу каких-то специфических местных обстоятельств.От американцев желает отмежеваться целый ряд влиятельных региональных государств, которым особо нечего терять, потому что они в принципе не видели от Вашингтона ничего хорошего.Ведь западная стратегия в Африке, как правило, сводилась к тому, чтобы стравливать между собой различные группировки и осваивать полезные ископаемые, пока местные жители вели между собой бесконечные войны.Процесс отказа от Запада активно прошел еще в прошлом году и стал для американо-европейской коалиции неприятным политическим шоком. Вашингтон сыпал угрозами, а потом пытался закулисно договориться о сохранении статус-кво с представителями новых африканских элит.Но, несмотря на все усилия, африканцы постепенно выдавливают западные военные контингенты, которые десятилетиями контролировали местные природные ресурсы, а заодно и местную власть.В прежние времена американцы или французы навели бы порядок силой. И когда военные в Нигере бросили вызов западному господству, многие американские комментаторы по старинке считали, что США просто прикажут своим войскам поменять строптивых бунтовщиков на послушных колониальных вассалов.Но в Ниамее – столице Нигера – а также в ряде других ключевых стран региона увидели, что военному господству американцев отныне существует альтернатива. И это изменило баланс сил на целом континенте.В Африке появились россияне, китайцы, иранцы. А бывшие колониальные правители оказались для африканцев лишними. Их ультиматумы игнорируют, а американским солдатам предлагают отправиться домой – за океан."Официальные лица США понемногу осознают, что их стратегия давления на Нигер и другие истерзанные войнами африканские страны, чтобы они разорвали связи с Москвой и перешли на демократические нормы, больше не работает.Ранее Вашингтон уже выразил тревогу насчет отношений Ниамея с Тегераном, и официальные лица США особенно обеспокоены развитием событий в стране, чье правительство постепенно укрепляет военные связи с Россией.С уходом американских войск США лишатся доступа к ключевой военной базе", – пишут журналисты Эрин Банко и Лара Зелигман.Они имеют в виду новую базу беспилотных летательных аппаратов, с помощью которой американцы намеревались контролировать значительную часть Африки.Формально для контроля за террористами, а реально для того, чтобы присматривать за "ценными природными ресурсами", о которых прямо упоминает в своей публикации американское издание Politicо.Ведь хорошо известно, что Нигер входит в число основных экспортеров урана, который активно использовали в своих целях страны НАТО.Неудивительно, что Вашингтон не хочет полностью покидать стратегически важную страну, рассчитывая как-то в ней зацепиться. Однако сейчас в американскую прессу просочилась информация, которая содержит в себе намек на сенсацию.Официальный представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер подтвердил в понедельник "начало переговоров между США и Нигером по поводу упорядоченного вывода американских войск из страны" и добавил, что американское Министерство обороны направило для этого делегацию.Это значит, что эвакуации значительной части западного контингента не избежать – более того, над ней уже ведется практическая работа. Просто в Пентагоне дозируют информацию, не желая, чтобы она вызвала в обществе неприятные ассоциации с выводом американских войск из Афганистана.Африка встает на ноги. Сейчас это утверждение звучит не как банальность и не как лозунг, а как факт, о чем пишет все то же Politicо.По словам его журналистов, новое поколение африканских лидеров желают получить настоящую политическую субъектность и больше не намерено выслушивать постоянные поучения, которыми в основном заняты американские дипломаты.Историческое значение этих событий может оказаться в перспективе по-настоящему серьезным – учитывая, что африканский континент располагает не только природными богатствами, но и растущими человеческими ресурсами, чем не могут похвастаться сегодня большинство стран планеты.Экономический и военно-политический потенциал Африки будет расти, а это значит, что дружба с ней принесет выгоду. Хотя это до сих по не понимают некоторые отечественные эксперты, которые с трудом могут найти Ниамей на карте.

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

https://ukraina.ru/20240326/1054129655.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, африка, сша, эммануэль макрон, джо байден, нигер, нато, пентагон