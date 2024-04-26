https://ukraina.ru/20240426/1054719516.html

Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрады

Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрады - 26.04.2024 Украина.ру

Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрады

В украинском экспертном сообществе предсказывают сложный период для ВСУ, обсуждают нехватку личного состава и думают над тем, сколько украинцев могут отказаться от гражданства и что останется от Украины по завершению конфликта.

2024-04-26T05:42

2024-04-26T05:42

2024-04-26T05:42

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сво

украина

всу

польша

мобилизация

андрей золотарев

алексей кущ

олег царев

соскин

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Ситуация на Украине достаточно напряженная, "есть предпосылки к так называемому "идеальному шторму", считает украинский политолог Андрей Золотарев. Хотя после голосования в Конгрессе США можно ожидать, что финансовый вопрос для киевского режима "несколько отодвинулся", но есть еще политические проблемы, отметил он."Возможные перестановки в Кабмине, реструктуризация власти будет происходить в этот период, энергетические проблемы, поскольку ракетный террор продолжится и дальше будут бить по энергоструктуре, а это уже летом может поставить Украину в очень тяжелую ситуацию", - сказал Золотарев в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт".По мнению политолога, ближайшие полтора-два месяца будут очень тяжелыми и на фронте, "поскольку в Кремле отнюдь не дураки, прекрасно понимают, что сейчас у них в ближайшие полтора месяца – окно возможностей, когда западная помощь масштабно еще не зашла, когда ощущается дефицит в подразделениях, дефицит кадрового состава в воюющих бригадах ВСУ".Золотарев считает, что для России "это тот момент, когда будут пытаться оторвать (территорий – Ред.) больше, добиться максимальных военных результатов".На Западе тоже далеко не все полны оптимизма относительно исхода украинской кампании. Так, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью юристу Эндрю Наполитано заявил, что НАТО в этой истории выглядит слабым, а "Украинское государство разрушено"."Что бы ни появилось после этого, это будет государство-обрубок. И этот тыловой штат фактически станет демилитаризованной зоной. И на нём будут жить украинцы, возделывать поля и жить своей жизнью. Но там не будет военной силы, которая угрожала бы России", - сказал отставной американский военный.А Newsweek приводит слова украинского аналитика и ветерана боевых действий Виктора Коваленко, опасающегося, что без мобилизации и подготовки большего количества военнослужащих ВСУ "рискуют потратить этот пакет помощи США впустую". По его мнению, "Украине (киевскому режиму – Ред.), даже вооружённой пакетом помощи США в размере $61 млрд, по-прежнему не хватает многих необходимых предпосылок, в том числе обученного и мотивированного личного состава для возвращения территории".Но эту нехватку личного состава киевский режим твердо намерен восполнить любыми путями. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые нормы скандального закона об ужесточении мобилизации вводят еще до вступления самого закона в силу. Так, украинский МИД уже перестал оказывать консульские услуги украинцам призывного возраста, находящимся за границей, пишет в своем телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев."Людям не выдают никаких документов, кроме удостоверения для проезда обратно на Украину. Как я уже писал, это грозит украинским эмигрантам нелегальным статусом и депортацией в случае его выявления. Этим шагом украинская власть показывает, что с мобилизацией всё будет предельно жёстко", - отметил политик.Тем временем в украинских пабликах появились видеозаписи со сценами бурного конфликта украинских граждан с сотрудниками ГП "Документ" в Польше. Сотрудникам советуют самим ехать на Украину и там служить. Комментируя это видео, телегам-канал MediaKiller отмечает: "Как видим, украинские власти создают предпосылки для того, чтобы беглые украинцы не возвращались домой, а начали массово отказываться от гражданства".Украина фактически отказалась от части своих граждан, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Отказ в предоставлении консульских услуг является нарушением основных прав человека, заявил он в очередном выпуске своего видеоблога.Политолог процитировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пояснившего действия своего ведомства тем, что "у нас война" и напомнил, что война официально никем не объявлена, в стране лишь введено военное положение.Да и кто такой Кулеба, чтобы определять, кому и как поступать, что честно и что нечестно, задал Соскин риторический вопрос. По его мнению, украинские власти просто не понимают, что они делают. Граждане Украины, которым за границей сейчас не выдают паспорта, завалят их исками – "вас обанкротят"."Власть в Украине входит в фазу безумия", - заявил экс-советник Кучмы. Он добавил, что во власти есть группа "ястребов", которые выступают за тотальную войну и используют псевдопатриотические лозунги, но – "это все беллетристика", а вот европейские структуры будут защищать права человека… когда-нибудь потом, со временем. А пока Киев воодушевлен возобновлением американской помощи и собирается как можно больше людей бросить в армию - "на ноль, на мясо, на войну".Однако, по мнению Соскина, те украинцы, которые находятся за рубежом, теперь имеют основание обращаться за политическим убежищем. Этим основанием и является заявление главы украинского МИД Кулебы, который "присвоил себе функцию толкования закона".В свою очередь, украинский аналитик Алексей Кущ выразил сомнение в том, что министр вообще имеет право читать мораль согражданам, то есть тем людям, которые за свои налоги его на работу и наняли. По мнению эксперта, высказанном в интервью журналисту Александру Шелесту*, в сложившейся ситуации очевиден риск раскола и противопоставления в обществе, тогда как во время войны расколотые нации, как правило, не являются успешными.* - признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240425/1054688811.html

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Сергей Зуев

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