Об этом директор Института политических исследований рассказал в интервью изданию Украина.ру.
За последние годы в Крыму были реализованы крупные инфраструктурные проекты, в том числе Крымский мост и трасса «Таврида». Однако многие вопросы, которые серьезно осложняют жизнь крымчан, остаются нерешенными.
- Сергей Александрович, назовите, пожалуйста, главные проблемы, которые мешают развитию российского Крыма, и возможности их преодоления.
— Причиной основных проблем является гибридная война Запада против России, которые он ведет, во-первых, с помощью своих санкций, а во-вторых, с помощью марионеточного украинского правительства.
Конечно, проблема №1 — это пресная вода. Она возникла из-за перекрытого канала, который ведет с территории Северной Тавриды, которая сейчас контролируется Украиной. Было множество совещаний политиков, ученых, но пока внятной четкой стратегии не зафиксировано. Есть программа водовода с Кубани, но Кубани самой нужна вода, там очень развито сельское хозяйство. В Крыму хватает воды для местных жителей, туристов, но серьезная нехватка для сельского хозяйства, экономики. В результате приходится экономить на людях — в Симферополе воду подают с очень серьезными перебоями.
Вторая проблема — недостаточность частных инвестиций. Она тоже связана с жестким блокированием Западом Крыма с помощью санкций. Причем даже Запад понимает, что это никакая не аннексия, а воссоединение крымчан с Россией. Даже российские компании вынуждены ограничивать свои инвестиции в Крым. Наиболее яркий пример — это неработающие крупнейшие банки, в частности, «Сбербанк».
Третья проблема — террористическая угроза. Идет большая работа (украинских спецслужб- Ред.) с крымско-татарским сообществом, на их базе пытаются создавать исламистские террористические организации антироссийского толка.
Четвертая проблема связана с захватами земель для застройки. Это проблема не новая, она существовала и при Украине. Многие компании хотят захватить лакомые куски недалеко от побережья, например, Приморский парк в Ялте почти полностью застроен небоскребами. Это недопустимо.
Еще одна проблема связана с туристической отраслью, но она осталась еще из 90-х годов. Ее смысл в том, что туристический поток носит сезонный характер. В советские времена он носил всесезонный характер, это позволяло снижать финансовую нагрузку и делать отдых дешевле. Сейчас же в Крым едут в основном в июле, августе, сентябре. Это дает неритмичность в доходах крымчан и одновременно повышает стоимость турпоездок. Должны быть целенаправленные действия на стимулирование внесезонного, прежде всего медицинского, туризма.
- Считается, что упомянутая вами проблема несанкционированных застроек в Крыму связана с косностью местных чиновников, которые привыкли работать определённым образом при Украине, а сейчас переносят эти практики на российскую действительность.
— Я так не считаю. Эта огромная проблема существует в России. Я живу в Москве и вижу, как неправильно здесь осуществляется колоссальная застройка. Исполнительная власть во многом контролируется банками на федеральном уровне и застройщиками на региональном. Это не только косность, которая осталась от украинского времени, это вполне и российская проблема тоже.
- Как развиваются другие отрасли экономики Крыма: аграрный сектор, виноделие, промышленность?
— Сельское хозяйство пытается развиваться, но все-таки слабо. В Крыму было специфическое сельское хозяйство, которое занималось производством эфирных масел, выращиванием южных типов растений, но там произошла огромная деградация. Крым пока не обеспечивает общероссийский рынок.
Главным драйвером экономики Крыма является строительство, торговля, туризм. Остальные отрасли в меньшей степени.
- Украинские пропагандисты отыскивают все негативные стороны жизни на полуострове и пытаются воздействовать на жителей Крыма так, чтобы те испытали ностальгию по украинскому прошлому. Насколько сильно влияние на крымчан украинских СМИ?
— Влияние очень незначительное. Украинская, а вернее американская, пропаганда, осуществляемая через украинские ресурсы, влияет только на малый и средний бизнес.
У малого и среднего бизнеса стало больше проблем, поскольку в России больше внимания уделяется крупным компаниям. Малый и средний бизнес из атмосферы свободной коррупции попал в ситуацию попытки установить закон и порядок, в результате получается бюрократическая зарегулированность.
Часть проукраинского меньшинства уехала, часть поменяла свои взгляды. Сейчас восприятие украинской пропаганды минимально.