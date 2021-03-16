Запад ведет гибридную войну с Россией посредством санкций и марионеточного украинского правительства, считает политолог Сергей Марков

Об этом директор Института политических исследований рассказал в интервью изданию Украина.ру.

За последние годы в Крыму были реализованы крупные инфраструктурные проекты, в том числе Крымский мост и трасса «Таврида». Однако многие вопросы, которые серьезно осложняют жизнь крымчан, остаются нерешенными.

- Сергей Александрович, назовите, пожалуйста, главные проблемы, которые мешают развитию российского Крыма, и возможности их преодоления.

— Причиной основных проблем является гибридная война Запада против России, которые он ведет, во-первых, с помощью своих санкций, а во-вторых, с помощью марионеточного украинского правительства.

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Вторая проблема — недостаточность частных инвестиций. Она тоже связана с жестким блокированием Западом Крыма с помощью санкций. Причем даже Запад понимает, что это никакая не аннексия, а воссоединение крымчан с Россией. Даже российские компании вынуждены ограничивать свои инвестиции в Крым. Наиболее яркий пример — это неработающие крупнейшие банки, в частности, «Сбербанк».

Третья проблема — террористическая угроза. Идет большая работа (украинских спецслужб- Ред.) с крымско-татарским сообществом, на их базе пытаются создавать исламистские террористические организации антироссийского толка.

Четвертая проблема связана с захватами земель для застройки. Это проблема не новая, она существовала и при Украине. Многие компании хотят захватить лакомые куски недалеко от побережья, например, Приморский парк в Ялте почти полностью застроен небоскребами. Это недопустимо.

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- Считается, что упомянутая вами проблема несанкционированных застроек в Крыму связана с косностью местных чиновников, которые привыкли работать определённым образом при Украине, а сейчас переносят эти практики на российскую действительность.

— Я так не считаю. Эта огромная проблема существует в России. Я живу в Москве и вижу, как неправильно здесь осуществляется колоссальная застройка. Исполнительная власть во многом контролируется банками на федеральном уровне и застройщиками на региональном. Это не только косность, которая осталась от украинского времени, это вполне и российская проблема тоже.

- Как развиваются другие отрасли экономики Крыма: аграрный сектор, виноделие, промышленность?

— Сельское хозяйство пытается развиваться, но все-таки слабо. В Крыму было специфическое сельское хозяйство, которое занималось производством эфирных масел, выращиванием южных типов растений, но там произошла огромная деградация. Крым пока не обеспечивает общероссийский рынок.

Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- Украинские пропагандисты отыскивают все негативные стороны жизни на полуострове и пытаются воздействовать на жителей Крыма так, чтобы те испытали ностальгию по украинскому прошлому. Насколько сильно влияние на крымчан украинских СМИ?

— Влияние очень незначительное. Украинская, а вернее американская, пропаганда, осуществляемая через украинские ресурсы, влияет только на малый и средний бизнес.

У малого и среднего бизнеса стало больше проблем, поскольку в России больше внимания уделяется крупным компаниям. Малый и средний бизнес из атмосферы свободной коррупции попал в ситуацию попытки установить закон и порядок, в результате получается бюрократическая зарегулированность.

Часть проукраинского меньшинства уехала, часть поменяла свои взгляды. Сейчас восприятие украинской пропаганды минимально.