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ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты - 26.04.2024 Украина.ру
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-26T10:45
2024-04-26T10:45
2024-04-26T10:56
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Двух несовершеннолетних жителей города Волжский Волгоградской области задержали за подготовку терактов. Отмечается, что задержанные участвовали в деятельность проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*").С марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию кураторов повредили 16 автомобилей с символикой спецоперации или принадлежавших выходцам из Средней Азии или Северного Кавказа.Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.ФСБ опубликовала видео допроса задержанных. Один из них признался, что в январе-феврале 2023 года вступил в некий чат, а через полгода списался с куратором по прозвищу "Красный смех". "Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также уже позже он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие", - рассказал он.Он заявил, что планировали взрывать отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. "Собирались убивать уполномоченных людей", - пояснил он.На вопрос, для чего им потребовался пистолет, задержанный рассказал, что также планировали убийства представителей органов власти и лиц другой национальности.Представитель ФСБ рассказал, что один из лидеров NS/WP* Роман Железнов привлекает несовершеннолетних к организации терактов в России.На опубликованном видео также есть, вероятно, расценки за предоставляемую информацию или выполнение заданий куратора.* Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, россия, волгоградская область, фсб, волжский, теракт
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
10:45 26.04.2024 (обновлено: 10:56 26.04.2024)
Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
Двух несовершеннолетних жителей города Волжский Волгоградской области задержали за подготовку терактов. Отмечается, что задержанные участвовали в деятельность проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*").
С марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию кураторов повредили 16 автомобилей с символикой спецоперации или принадлежавших выходцам из Средней Азии или Северного Кавказа.
Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.
ФСБ опубликовала видео допроса
задержанных. Один из них признался, что в январе-феврале 2023 года вступил в некий чат, а через полгода списался с куратором по прозвищу "Красный смех". "Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также уже позже он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие", - рассказал он.
Он заявил, что планировали взрывать отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. "Собирались убивать уполномоченных людей", - пояснил он.
На вопрос, для чего им потребовался пистолет, задержанный рассказал, что также планировали убийства представителей органов власти и лиц другой национальности.
Представитель ФСБ рассказал
, что один из лидеров NS/WP* Роман Железнов привлекает несовершеннолетних к организации терактов в России.
На опубликованном видео также есть, вероятно, расценки за предоставляемую информацию или выполнение заданий куратора.
* Запрещенная в России террористическая организация.