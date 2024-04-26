ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054743772.html
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты - 26.04.2024 Украина.ру
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-04-26T10:45
2024-04-26T10:56
новости
россия
волгоградская область
фсб
волжский
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054742779_0:20:1395:805_1920x0_80_0_0_4ac5ec3ba11e2b0e368057e16c8a6c4b.jpg
Двух несовершеннолетних жителей города Волжский Волгоградской области задержали за подготовку терактов. Отмечается, что задержанные участвовали в деятельность проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*").С марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию кураторов повредили 16 автомобилей с символикой спецоперации или принадлежавших выходцам из Средней Азии или Северного Кавказа.Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.ФСБ опубликовала видео допроса задержанных. Один из них признался, что в январе-феврале 2023 года вступил в некий чат, а через полгода списался с куратором по прозвищу "Красный смех". "Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также уже позже он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие", - рассказал он.Он заявил, что планировали взрывать отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. "Собирались убивать уполномоченных людей", - пояснил он.На вопрос, для чего им потребовался пистолет, задержанный рассказал, что также планировали убийства представителей органов власти и лиц другой национальности.Представитель ФСБ рассказал, что один из лидеров NS/WP* Роман Железнов привлекает несовершеннолетних к организации терактов в России.На опубликованном видео также есть, вероятно, расценки за предоставляемую информацию или выполнение заданий куратора.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240425/1054713091.html
россия
волгоградская область
волжский
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054742779_71:0:1155:813_1920x0_80_0_0_7e18def9ab946312a970f881670f8fa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волгоградская область, фсб, волжский, теракт
Новости, Россия, Волгоградская область, ФСБ, Волжский, теракт

ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты

10:45 26.04.2024 (обновлено: 10:56 26.04.2024)
 
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
Двух несовершеннолетних жителей города Волжский Волгоградской области задержали за подготовку терактов. Отмечается, что задержанные участвовали в деятельность проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*").
С марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию кураторов повредили 16 автомобилей с символикой спецоперации или принадлежавших выходцам из Средней Азии или Северного Кавказа.
Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.
ФСБ опубликовала видео допроса задержанных. Один из них признался, что в январе-феврале 2023 года вступил в некий чат, а через полгода списался с куратором по прозвищу "Красный смех". "Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также уже позже он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие", - рассказал он.
Он заявил, что планировали взрывать отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. "Собирались убивать уполномоченных людей", - пояснил он.
На вопрос, для чего им потребовался пистолет, задержанный рассказал, что также планировали убийства представителей органов власти и лиц другой национальности.
Представитель ФСБ рассказал, что один из лидеров NS/WP* Роман Железнов привлекает несовершеннолетних к организации терактов в России.
На опубликованном видео также есть, вероятно, расценки за предоставляемую информацию или выполнение заданий куратора.
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
© РИА Новости телеграм-канал скриншот видео
* Запрещенная в России террористическая организация.
Вчера, 11:38
В Твери под мостом заложили муляжи бомб, ФСБ задержала виновныхСотрудники ФСБ РФ в Твери задержали двух мужчин, которые установили муляжи бомб на мостах. Об этом сообщили 25 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
НовостиРоссияВолгоградская областьФСБВолжскийтеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем
10:45ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты
10:39"Про Бандеру там больше не поют": войска ударили по ВСУ в нескольких регионах
10:08Испания поставит Украине ракеты Patriot - СМИ
09:59Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва
09:53"Украина не сможет победить": министра обороны Нидерландов удивили успехи России в СВО
09:38США ищут операторов, наёмники, "Абрамсы" отводят. Главное на Украине на утро 26 апреля
09:02США готовят контракты на поставку оружия ВСУ на 6 миллиардов долларов — Politico
08:34Украинские военные обстреляли Донецк, погибли люди
08:14Припять, 26 апреля 1986 года
08:09Главное за ночь 26 апреля
07:54Удар по ж/д станции, хитрость с "Абрамс", уничтожение националистов: успехи ВС РФ
07:29Французских военных заманивают в ВСУ деньгами - экс-разведчик
07:13ВС РФ сбили снаряды РСЗО "Ольха" над Белгородской областью - Минобороны
07:02Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать
06:27Гибель "великого артиста". Зеленский и Нерон
05:50Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово
05:45Станислав Минаков: Произошедшее на Украине является русской космической катастрофой
05:42Накануне идеального шторма. Украинские эксперты с беспокойством о том, почему деньги не спасут от зрады
05:38Грег Вайнер о том, как доллары США и метод Кулебы превращают украинцев в ненужных существ
Лента новостейМолния