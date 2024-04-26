https://ukraina.ru/20240426/1054743772.html

ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты

ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты - 26.04.2024 Украина.ру

ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили теракты

Сотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-04-26T10:45

2024-04-26T10:45

2024-04-26T10:56

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Двух несовершеннолетних жителей города Волжский Волгоградской области задержали за подготовку терактов. Отмечается, что задержанные участвовали в деятельность проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*").С марта по ноябрь 2023 года задержанные по указанию кураторов повредили 16 автомобилей с символикой спецоперации или принадлежавших выходцам из Средней Азии или Северного Кавказа.Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.ФСБ опубликовала видео допроса задержанных. Один из них признался, что в январе-феврале 2023 года вступил в некий чат, а через полгода списался с куратором по прозвищу "Красный смех". "Он нам дал инструкции по изготовлению бомбы. Мы ее изготовили, протестировали. Также уже позже он нам дал пистолет под переделку в боевое оружие", - рассказал он.Он заявил, что планировали взрывать отдел полиции, военкоматы и прочие органы государственной власти. "Собирались убивать уполномоченных людей", - пояснил он.На вопрос, для чего им потребовался пистолет, задержанный рассказал, что также планировали убийства представителей органов власти и лиц другой национальности.Представитель ФСБ рассказал, что один из лидеров NS/WP* Роман Железнов привлекает несовершеннолетних к организации терактов в России.На опубликованном видео также есть, вероятно, расценки за предоставляемую информацию или выполнение заданий куратора.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240425/1054713091.html

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