Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва
Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.
Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного издания Украина.Ру Искандер Хисамов и руководитель ТГ-канала Украина.ру Константин Кеворкян записали большое интервью, в ходе которого Дмитрий Киселёв рассказал о принципиальных отличиях российской и зарубежной журналистики, о военной цензуре и пропаганде, об отношениях власти и СМИ, об опыте работы на Украине, а также о своих увлечениях и мечтах:
00:07 – Дмитрий Киселёв. Визитка;
01:30 – О пропаганде и миссии журналиста;
05:30 – О политических элитах, журналистике и обществе на Украине;
19:00 – О победе над украинским национализмом и излечении общества на Украине;
22:30 – О чём мечтает Дмитрий Киселёв;
24:00 – Как России сохранить государство и не впасть в охранительство;
26:30 – О военной цензуре и свободе слова - в России и за рубежом;
30:34 – О взаимоотношениях СМИ и власти в России;
35:40 – Почему Дмитрий Киселёв решил заняться виноделием;
42:00 – О джазовом фестивале в Коктебеле;
44:40 – О спорте и других важных аспектах в жизни Дмитрия Киселёва;
47:25 – Пожелания мультимедийному изданию Украина.ру от Дмитрия Киселёва
Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного издания Украина.Ру Искандер Хисамов и руководитель ТГ-канала Украина.ру Константин Кеворкян записали большое интервью, в ходе которого Дмитрий Киселёв рассказал о принципиальных отличиях российской и зарубежной журналистики, о военной цензуре и пропаганде, об отношениях власти и СМИ, об опыте работы на Украине, а также о своих увлечениях и мечтах:
00:07 – Дмитрий Киселёв. Визитка;
01:30 – О пропаганде и миссии журналиста;
05:30 – О политических элитах, журналистике и обществе на Украине;
19:00 – О победе над украинским национализмом и излечении общества на Украине;
22:30 – О чём мечтает Дмитрий Киселёв;
24:00 – Как России сохранить государство и не впасть в охранительство;
26:30 – О военной цензуре и свободе слова - в России и за рубежом;
30:34 – О взаимоотношениях СМИ и власти в России;
35:40 – Почему Дмитрий Киселёв решил заняться виноделием;
42:00 – О джазовом фестивале в Коктебеле;
44:40 – О спорте и других важных аспектах в жизни Дмитрия Киселёва;
47:25 – Пожелания мультимедийному изданию Украина.ру от Дмитрия Киселёва