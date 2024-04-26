Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва - 26.04.2024 Украина.ру
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Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва
Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва - 26.04.2024 Украина.ру
Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва
Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного... Украина.ру, 26.04.2024
2024-04-26T09:59
2024-04-26T09:59
россия
украина
киев
искандер хисамов
дмитрий киселев
константин кеворкян
видео
спецоперация
сво
журналисты
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Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного издания Украина.Ру Искандер Хисамов и руководитель ТГ-канала Украина.ру Константин Кеворкян записали большое интервью, в ходе которого Дмитрий Киселёв рассказал о принципиальных отличиях российской и зарубежной журналистики, о военной цензуре и пропаганде, об отношениях власти и СМИ, об опыте работы на Украине, а также о своих увлечениях и мечтах: 00:07 – Дмитрий Киселёв. Визитка;01:30 – О пропаганде и миссии журналиста;05:30 – О политических элитах, журналистике и обществе на Украине;19:00 – О победе над украинским национализмом и излечении общества на Украине;22:30 – О чём мечтает Дмитрий Киселёв;24:00 – Как России сохранить государство и не впасть в охранительство;26:30 – О военной цензуре и свободе слова - в России и за рубежом;30:34 – О взаимоотношениях СМИ и власти в России;35:40 – Почему Дмитрий Киселёв решил заняться виноделием;42:00 – О джазовом фестивале в Коктебеле;44:40 – О спорте и других важных аспектах в жизни Дмитрия Киселёва;47:25 – Пожелания мультимедийному изданию Украина.ру от Дмитрия Киселёва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, киев, искандер хисамов, дмитрий киселев, константин кеворкян, видео, спецоперация, сво, журналисты, журналист, крым, музыка, политика, война, власть, общество, бизнес, виноградники, цензура, юбилей, владимир путин, москва, дмитрий песков, спорт, сми, российские сми, видео
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Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва

09:59 26.04.2024
 
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Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.
Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного издания Украина.Ру Искандер Хисамов и руководитель ТГ-канала Украина.ру Константин Кеворкян записали большое интервью, в ходе которого Дмитрий Киселёв рассказал о принципиальных отличиях российской и зарубежной журналистики, о военной цензуре и пропаганде, об отношениях власти и СМИ, об опыте работы на Украине, а также о своих увлечениях и мечтах:

00:07 – Дмитрий Киселёв. Визитка;
01:30 – О пропаганде и миссии журналиста;
05:30 – О политических элитах, журналистике и обществе на Украине;
19:00 – О победе над украинским национализмом и излечении общества на Украине;
22:30 – О чём мечтает Дмитрий Киселёв;
24:00 – Как России сохранить государство и не впасть в охранительство;
26:30 – О военной цензуре и свободе слова - в России и за рубежом;
30:34 – О взаимоотношениях СМИ и власти в России;
35:40 – Почему Дмитрий Киселёв решил заняться виноделием;
42:00 – О джазовом фестивале в Коктебеле;
44:40 – О спорте и других важных аспектах в жизни Дмитрия Киселёва;
47:25 – Пожелания мультимедийному изданию Украина.ру от Дмитрия Киселёва
 
РоссияУкраинаКиевИскандер ХисамовДмитрий КиселевКонстантин КеворкянВидеоСпецоперацияСВОжурналистыжурналистКрыммузыкаполитикавойнавластьОбществобизнесвиноградникицензураюбилейВладимир ПутинМоскваДмитрий ПесковспортСМИРоссийские СМИ
 
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