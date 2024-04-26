https://ukraina.ru/20240426/1054742374.html

Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва

Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва - 26.04.2024 Украина.ру

Чем журналисты в России отличаются от всех остальных: большое интервью к юбилею Дмитрия Киселёва

Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного... Украина.ру, 26.04.2024

2024-04-26T09:59

2024-04-26T09:59

2024-04-26T09:59

россия

украина

киев

искандер хисамов

дмитрий киселев

константин кеворкян

видео

спецоперация

сво

журналисты

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Сегодня генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв отмечает 70-летие.Накануне его юбилея главный редактор мультимедийного издания Украина.Ру Искандер Хисамов и руководитель ТГ-канала Украина.ру Константин Кеворкян записали большое интервью, в ходе которого Дмитрий Киселёв рассказал о принципиальных отличиях российской и зарубежной журналистики, о военной цензуре и пропаганде, об отношениях власти и СМИ, об опыте работы на Украине, а также о своих увлечениях и мечтах: 00:07 – Дмитрий Киселёв. Визитка;01:30 – О пропаганде и миссии журналиста;05:30 – О политических элитах, журналистике и обществе на Украине;19:00 – О победе над украинским национализмом и излечении общества на Украине;22:30 – О чём мечтает Дмитрий Киселёв;24:00 – Как России сохранить государство и не впасть в охранительство;26:30 – О военной цензуре и свободе слова - в России и за рубежом;30:34 – О взаимоотношениях СМИ и власти в России;35:40 – Почему Дмитрий Киселёв решил заняться виноделием;42:00 – О джазовом фестивале в Коктебеле;44:40 – О спорте и других важных аспектах в жизни Дмитрия Киселёва;47:25 – Пожелания мультимедийному изданию Украина.ру от Дмитрия Киселёва

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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