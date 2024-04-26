https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html

Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем

Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем - 26.04.2024 Украина.ру

Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием

2024-04-26T10:56

2024-04-26T10:56

2024-04-26T10:56

дмитрий киселев

патриарх кирилл

новости

россия

киселев

рпц

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Он отметил, что Киселев, руководя одним из самых авторитетных информационных агентств страны, вместе с коллегами многое делает для защиты суверенитета России и национальных интересов, "объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий".Кроме того, он отметил, что Киселев вносит "значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников".Предстоятель РПЦ также указал, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности"."Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.

https://ukraina.ru/20240426/1054735582.html

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дмитрий киселев, патриарх кирилл, новости, россия, киселев, рпц