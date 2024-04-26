https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html
Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем
Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем - 26.04.2024 Украина.ру
Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием
2024-04-26T10:56
2024-04-26T10:56
2024-04-26T10:56
дмитрий киселев
патриарх кирилл
новости
россия
киселев
рпц
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Он отметил, что Киселев, руководя одним из самых авторитетных информационных агентств страны, вместе с коллегами многое делает для защиты суверенитета России и национальных интересов, "объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий".Кроме того, он отметил, что Киселев вносит "значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников".Предстоятель РПЦ также указал, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности"."Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.
https://ukraina.ru/20240426/1054735582.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий киселев, патриарх кирилл, новости, россия, киселев, рпц
Дмитрий Киселев, Патриарх Кирилл, Новости, Россия, Киселев, РПЦ
Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием
Он отметил, что Киселев, руководя одним из самых авторитетных информационных агентств страны, вместе с коллегами многое делает для защиты суверенитета России и национальных интересов, "объективного освещения происходящих внутригосударственных и международных событий".
Кроме того, он отметил, что Киселев вносит "значимый вклад в утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей в жизни современников".
"Признателен вам за плодотворное сотрудничество возглавляемого вами агентства с Русской православной церковью, которое, надеюсь, будет развиваться и впредь. Во внимание к вашим заслугам и в связи с 70-летием полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени)", - отметил патриарх.
Предстоятель РПЦ также указал, что юбиляр почти полвека трудится на поприще журналистики, "являя пример высокого профессионализма и ответственности, принципиальности и большой работоспособности".
"Желаю вам крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейшем служении на пользу страны и сограждан", - заключил патриарх.